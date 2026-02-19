https://ukraina.ru/20260219/indiya-ne-stanet-lezt-na-rozhon-no-i-ne-budet-podchinyatsya-ssha--kulikov-o-zakupkakh-nefti-iz-rf-1075779749.html

"Индия не станет лезть на рожон, но и не будет подчиняться США" — Куликов о закупках нефти из РФ

"Индия не станет лезть на рожон, но и не будет подчиняться США" — Куликов о закупках нефти из РФ - 19.02.2026 Украина.ру

"Индия не станет лезть на рожон, но и не будет подчиняться США" — Куликов о закупках нефти из РФ

Индия не собирается полностью отказываться от закупок российской нефти, несмотря на давление США и снятие пошлин. Дели умело ведет переговоры, сохраняя свободу действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

Отвечая на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти, Куликов опроверг такие предположения. "Полного отказа не будет. Более того, через какое-то время объемы нашего экспорта вернутся к среднестатистическим показателям, которые сложились за четыре года СВО. Индия не будет лезть на рожон, но и подчиняться США не будет", — заявил политолог.По словам собеседника издания, американский лидер признает ограниченность своего влияния. "Там есть некоторые соглашения, про которые даже Трамп высказывался в своей привычной манере: "Ну да, Индия покупает нефть у России. Но я сделал так, что она покупает намного меньше". Насколько меньше? Что он сделал? Как долго это будет продолжаться? Это все риторические вопросы", — пояснил Куликов.Эксперт отметил , что Индия получила снятие пошлин на 25%, за это они несколько снизят закупки. Но что будет через пару месяцев — предугадать сложно. "В переговорах может быть разное. Это же наперстки. Индийский наперсток качественный. Они продолжают эту игру. Стратегически добиться ее подчинения у США не получится", — добавил он.Но если США будут плохо себя вести, Индия может опубликовать, о чем они договорились, предупредил Куликов. "И тогда Трампу будет совсем плохо. Повторюсь, там много нюансов. Но своим суверенитетом Индия торговать не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.

