Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию, которые проходят в Женеве, продолжатся в 11.00 по московскому времени, сообщает 18 февраля РИА Новости
"В 9 по Женеве (11.00 по московскому времени - ред.)", - сказал источник в переговорной группе.
Дипломатическая полиция Женевы указала, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.
Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Подробнее - в материале Переговоры между Россией и Украиной в Женеве "застопорились" из-за Мединского — Axios на сайте Украина.ру.
Подписывайся на