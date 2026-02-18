Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00 - 18.02.2026 Украина.ру
Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию, которые проходят в Женеве, продолжатся в 11.00 по московскому времени, сообщает 18 февраля РИА Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075760791_0:23:1440:833_1920x0_80_0_0_d3784a9b116cb78b79fe78ca94d9a05b.jpg
"В 9 по Женеве (11.00 по московскому времени - ред.)", - сказал источник в переговорной группе.Дипломатическая полиция Женевы указала, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.Подробнее - в материале Переговоры между Россией и Украиной в Женеве "застопорились" из-за Мединского — Axios на сайте Украина.ру.
Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00

09:41 18.02.2026
 
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию, которые проходят в Женеве, продолжатся в 11.00 по московскому времени, сообщает 18 февраля РИА Новости
"В 9 по Женеве (11.00 по московскому времени - ред.)", - сказал источник в переговорной группе.
Дипломатическая полиция Женевы указала, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.
Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Подробнее - в материале Переговоры между Россией и Украиной в Женеве "застопорились" из-за Мединского — Axios на сайте Украина.ру.
