https://ukraina.ru/20260218/peregovory-po-ukraine-prodolzhatsya-v-zheneve-v-1100-1075766799.html

Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00

Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00 - 18.02.2026 Украина.ру

Переговоры по Украине продолжатся в Женеве в 11:00

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию, которые проходят в Женеве, продолжатся в 11.00 по московскому времени, сообщает 18 февраля РИА Новости

2026-02-18T09:41

2026-02-18T09:41

2026-02-18T09:41

новости

женева

украина

россия

владимир мединский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075760791_0:23:1440:833_1920x0_80_0_0_d3784a9b116cb78b79fe78ca94d9a05b.jpg

"В 9 по Женеве (11.00 по московскому времени - ред.)", - сказал источник в переговорной группе.Дипломатическая полиция Женевы указала, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.Подробнее - в материале Переговоры между Россией и Украиной в Женеве "застопорились" из-за Мединского — Axios на сайте Украина.ру.

женева

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, женева, украина, россия, владимир мединский, украина.ру