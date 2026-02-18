Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/osvobozhdenie-pokrovki-otkryvaet-put-k-vazhnoy-transportnoy-razvyazke-v-sumskoy-oblasti--alekhin-1075760497.html
Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин
Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин - 18.02.2026 Украина.ру
Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин
После освобождения Покровки российская армия получила возможность расширить плацдарм в Сумской области. Теперь подразделения ВС РФ могут двигаться к важной транспортной развязке у Краснополья, чтобы перерезать снабжение ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-02-18T05:00
2026-02-18T05:00
сумская область
россия
геннадий алехин
вс рф
наступление вс рф
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070725344_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_5dd14a361258905b42fe20cb6f3d5cbc.jpg
Алехин объяснил значение Покровки для дальнейшего продвижения армии. Этот населенный пункт находится всего в нескольких километрах от белгородского села Колотиловка."С освобождением этого населенного пункта российская армия получила хорошую возможность начать формировать новый плацдарм и начать продвижение по линии Кондратовка — Юнаковка вдоль севера Сумской области, а также на юг в сторону Новодмитровки", — заявил эксперт.Если российские подразделения будут продвигаться на север, они смогут перерезать трассу 14К-40, ведущую в поселок Краснополье. По информации эксперта, подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли вплотную к Малой Корчаковке. "На этих участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
сумская область
россия
наступление на сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070725344_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_f33456f7315598ddf04764b3c26e89da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сумская область, россия, геннадий алехин, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, штурм, наступление россии, наступление на сумы, война, война на украине, военный эксперт
Сумская область, Россия, Геннадий Алехин, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, штурм, наступление России, наступление на Сумы, война, война на Украине, военный эксперт

Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин

05:00 18.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После освобождения Покровки российская армия получила возможность расширить плацдарм в Сумской области. Теперь подразделения ВС РФ могут двигаться к важной транспортной развязке у Краснополья, чтобы перерезать снабжение ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин объяснил значение Покровки для дальнейшего продвижения армии. Этот населенный пункт находится всего в нескольких километрах от белгородского села Колотиловка.
"С освобождением этого населенного пункта российская армия получила хорошую возможность начать формировать новый плацдарм и начать продвижение по линии Кондратовка — Юнаковка вдоль севера Сумской области, а также на юг в сторону Новодмитровки", — заявил эксперт.
Если российские подразделения будут продвигаться на север, они смогут перерезать трассу 14К-40, ведущую в поселок Краснополье.
"Этот поселок расположен на важной транспортной развязке. Его потеря значительно ухудшит уже возможности противника по маневрированию резервами в приграничье", — пояснил Алехин.
По информации эксперта, подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли вплотную к Малой Корчаковке.
"На этих участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Сумская областьРоссияГеннадий АлехинВС РФнаступление ВС РФСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияштурмнаступление Россиинаступление на Сумывойнавойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:20Главное за ночь 18 февраля
08:00"Косовский прецедент". Как военные преступники создали своё "государство" на костях сербов
07:43ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией
07:19Российские авиабомбы ударили по нескольким регионам Украины
07:07Замминистра Алмаз Хусаинов: Главный успех для нас — перестать делить регионы России на "новые" и "старые"
06:51Чего ждать от Женевы и причём здесь Иран?
06:30Станислав Крапивник: США бросят европейцев под русские танки, чтобы восстановить империю Запада
06:18Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы
06:00Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки
05:45НАТО строит заводы в Румынии и Германии: Кнутов о том, где Украина будет брать ракеты для "Патриотов"
05:39Пустые квартиры - новая валюта войны? Власти Украины добрались до чужого жилья
05:30"А вдруг Россия поскользнется?" Политолог объяснил, зачем Европа хочет затянуть войну на Украине
05:15Польша заблудилась в трёх репарационных соснах
05:15"Когда-нибудь мы попробуем еще": Куликов о том, почему США не скрывают своих планов против России
05:00Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин
05:00Как устроена "стена дронов"? Кнутов раскрыл, как ВСУ тестируют систему с британскими лазерами и ИИ
05:00"Трамп в полуокружении": политолог раскрыл, как Украина и ЕС саботируют мирный план США
04:46Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дмитрий Куликов: Чтобы выстраивать отношения с Россией, США надо закрыть конфликт на Украине
04:26Гражданина России задержали в Стокгольме по запросу США
Лента новостейМолния