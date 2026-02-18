https://ukraina.ru/20260218/osvobozhdenie-pokrovki-otkryvaet-put-k-vazhnoy-transportnoy-razvyazke-v-sumskoy-oblasti--alekhin-1075760497.html

Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин

Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин - 18.02.2026 Украина.ру

Освобождение Покровки открывает путь к важной транспортной развязке в Сумской области — Алехин

После освобождения Покровки российская армия получила возможность расширить плацдарм в Сумской области. Теперь подразделения ВС РФ могут двигаться к важной транспортной развязке у Краснополья, чтобы перерезать снабжение ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-02-18T05:00

2026-02-18T05:00

2026-02-18T05:00

сумская область

россия

геннадий алехин

вс рф

наступление вс рф

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070725344_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_5dd14a361258905b42fe20cb6f3d5cbc.jpg

Алехин объяснил значение Покровки для дальнейшего продвижения армии. Этот населенный пункт находится всего в нескольких километрах от белгородского села Колотиловка."С освобождением этого населенного пункта российская армия получила хорошую возможность начать формировать новый плацдарм и начать продвижение по линии Кондратовка — Юнаковка вдоль севера Сумской области, а также на юг в сторону Новодмитровки", — заявил эксперт.Если российские подразделения будут продвигаться на север, они смогут перерезать трассу 14К-40, ведущую в поселок Краснополье. По информации эксперта, подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли вплотную к Малой Корчаковке. "На этих участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

сумская область

россия

наступление на сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сумская область, россия, геннадий алехин, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, штурм, наступление россии, наступление на сумы, война, война на украине, военный эксперт