Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Обострилась оперативно-тактическая ситуация на стыке границы Сумской и Белгородской областей. Накануне Минобороны РФ подтвердило, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате решительного флангового маневра ворвались в населенный пункт Покровка и основательно закрепились в нем. Противник предпринял несколько контратак, но потерял основные силы пехоты из подразделений 122-й бригады территориальной обороны и 253-го штурмового полка. В боях за Покровку отличились наши штурмовики 34-й гвардейской мотострелковой бригады.Стоит отметить умелую работу расчетов FPV 325-го полка, которые расчищают дорогу российской пехоте, в круглосуточном режиме ведут наблюдение за огневыми точками противника, тщательно контролируют любое перемещение мобильных и диверсионных групп ВСУ, планово выкуривают их из закрепленных позиций и пунктов дислокации. С освобождением этого населенного пункта, который расположен в нескольких километрах от селения Колотиловка (Белгородская область), российская армия получила хорошую возможность начать формировать новый плацдарм и начать продвижение по линии Кондратовка — Юнаковка вдоль севера Сумской области, а также на юг в сторону Новодмитровки. В первом случае удастся перерезать важную автомобильную трассу 14К-40 с выходом на Краснополье. Этот поселок расположен на важной транспортной развязке. Его потеря значительно ухудшит уже возможности противника по маневрированию резервами в приграничье.Подразделения российской армии расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли вплотную к Малой Корчаковке. На этих участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ. К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки". Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и контратакует, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения. Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается нашей разведкой, после чего наносится огневое поражение.Командование ВСУ смогло нарастить дополнительное количество своих штурмовых групп в Сумской области. Правда, за счёт сокращения времени на их подготовку и боевое слаживание, что негативно повлияло на личный состав в плане боеготовности и мотивации. На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки.При этом ключевое значение на границе Сумской области с Курской и Белгородской имеет не столько уже перечисленные населенные пункты, сколько прилегающие лесные массивы. За последние дни под контроль ВС РФ перешёл лес Гарькавский, урочище Свиное и несколько оврагов. Занятие этих лесных массивов позволит нашим подразделениям накапливать личный состав для дальнейшего продвижения уже в глубину обороны противника. А для этого необходимо нарастить дополнительные силы и средства, учитывая размеры и важность для всей обороны врага. ВС РФ, вероятно, постараются расширить плацдармы вдоль границы для последующих охватов с флангов.
15:41 17.02.2026 (обновлено: 16:00 17.02.2026)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Обострилась оперативно-тактическая ситуация на стыке границы Сумской и Белгородской областей. Накануне Минобороны РФ подтвердило, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате решительного флангового маневра ворвались в населенный пункт Покровка и основательно закрепились в нем.
Противник предпринял несколько контратак, но потерял основные силы пехоты из подразделений 122-й бригады территориальной обороны и 253-го штурмового полка. В боях за Покровку отличились наши штурмовики 34-й гвардейской мотострелковой бригады.
Стоит отметить умелую работу расчетов FPV 325-го полка, которые расчищают дорогу российской пехоте, в круглосуточном режиме ведут наблюдение за огневыми точками противника, тщательно контролируют любое перемещение мобильных и диверсионных групп ВСУ, планово выкуривают их из закрепленных позиций и пунктов дислокации.
С освобождением этого населенного пункта, который расположен в нескольких километрах от селения Колотиловка (Белгородская область), российская армия получила хорошую возможность начать формировать новый плацдарм и начать продвижение по линии Кондратовка — Юнаковка вдоль севера Сумской области, а также на юг в сторону Новодмитровки. В первом случае удастся перерезать важную автомобильную трассу 14К-40 с выходом на Краснополье. Этот поселок расположен на важной транспортной развязке. Его потеря значительно ухудшит уже возможности противника по маневрированию резервами в приграничье.
Подразделения российской армии расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли вплотную к Малой Корчаковке. На этих участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ. К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки". Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и контратакует, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения. Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается нашей разведкой, после чего наносится огневое поражение.
Командование ВСУ смогло нарастить дополнительное количество своих штурмовых групп в Сумской области. Правда, за счёт сокращения времени на их подготовку и боевое слаживание, что негативно повлияло на личный состав в плане боеготовности и мотивации. На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки.
При этом ключевое значение на границе Сумской области с Курской и Белгородской имеет не столько уже перечисленные населенные пункты, сколько прилегающие лесные массивы. За последние дни под контроль ВС РФ перешёл лес Гарькавский, урочище Свиное и несколько оврагов. Занятие этих лесных массивов позволит нашим подразделениям накапливать личный состав для дальнейшего продвижения уже в глубину обороны противника. А для этого необходимо нарастить дополнительные силы и средства, учитывая размеры и важность для всей обороны врага. ВС РФ, вероятно, постараются расширить плацдармы вдоль границы для последующих охватов с флангов.