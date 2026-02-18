https://ukraina.ru/20260218/kak-ustroena-stena-dronov-knutov-raskryl-kak-vsu-testiruyut-sistemu-s-britanskimi-lazerami-i-ii-1075723358.html

Как устроена "стена дронов"? Кнутов раскрыл, как ВСУ тестируют систему с британскими лазерами и ИИ

На Украине реализуются две программы. Первая предусматривает выделение дронов ПВО из состава Сил беспилотных систем. Также проходит тестирование европейской "Стены дронов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061627067_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_acbad49db83913fea420cc82a399dc98.jpg

На днях в Рамштайне западные союзники согласовали военную помощь Украине в размере 38 млрд долларов. В том числе два млрд предполагается потратить на усиление украинской ПВО. Помимо прочего на дроны будет выделено 2,5 млрд долларов.Отвечая на вопрос журналиста об усилении беспилотной составляющей ВСУ Кнутов отметил, что сейчас на Украине реализуются две программы. Одна из них предусматривает выделение дронов ПВО из состава Сил беспилотных систем, уточнил эксперт."То есть подразделения, которые занимаются противовоздушной обороной, будут самостоятельными. Это сделано для того, чтобы их не привлекали для решения других задач", — отметил собеседник Украина.ру.Кроме того, добавил Кнутов, на Украине проходят испытания европейской "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы. Во время налета дроны поднимаются в воздух, а радар определяет, в какую группу беспилотников летит крылатая ракета, пояснил эксперт."Дроны выдвигаются вперед и таранят эту цель. Образовавшаяся брешь заполняется новыми дронами. Всем этим управляет искусственный интеллект. Система работает в связке с ЗРК и боевыми лазерами британской разработки".Выделенных средств недостаточно, поэтому эффективность этой системы будет крайне низкая, хотя сам принцип построения и технология представляют интерес, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.

