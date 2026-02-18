https://ukraina.ru/20260218/peregovory-v-zheneve-poyavlenie-britantsev-pozitsii-medinskogo-budanov-zakhotel-mira-1075768940.html

Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира

Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоялся первый день очередных переговоров России, Украины и США. Издание Украина.ру собрало все, что известно об этом на данный момент

Незваные гостиГлавное отличие нынешнего переговорного раунда от предыдущих – Киев привез в Швейцарию группу поддержки: на улице украинскими флагами размахивали немногочисленные активисты, а в отель InterContinental, где проводится встреча, неожиданно нагрянула высокопоставленная делегация Великобритании.По сообщениям СМИ, ее возглавил советник по безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл. Согласно РИА Новости, он провел встречу с участниками переговоров от США – спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и министром армии Дэном Дрисколлом."Они (британцы – ред.) не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорами по Украине", - процитировало РИА Новости слова своего источника, знакомого с ходом переговоров.Сообщается также, что вместе с Пауэллом встречи с американцами и украинцами проводят представители Германии, Италии и Франции, то есть тех европейских стран, которые продолжают настаивать на продолжении конфликта."Появление британцев в Женеве — это попытка держать руку на пульсе и вмешаться в случае, если вдруг мирные инициативы начнут приобретать реальные очертания", - комментирует телеграм-канал "Рыбарь".По сути, Пауэлл и его коллеги из "коалиции желающих" в настоящий момент координируют украинскую делегацию на переговорах и наверняка первыми получают от них все подробности.Переговоры в тупике?Сами переговоры между РФ, Украиной и США в первый день продолжались около 6 часов."Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров. Были очень напряженными", - приводит RT слова своего источника в переговорной группе.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он уже принимал участие в переговорах с Украиной в 2022 году, а также весной-летом 2025-го.На предыдущих раундах в Абу-Даби в январе-феврале этого года представителей РФ возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. В этот раз он также вошел в состав делегации.Ряд СМИ утверждал, что новое появление Мединского во главе российских переговорщиков связано с покушением на первого зама Костюкова Владимира Алексеева, которое было осуществлено украинскими спецслужбами незадолго до женевских переговоров. Официально в Кремле объяснили такую рокировку тем, что в ОАЭ преимущественно обсуждались вопросы безопасности, а в Швейцарии в фокусе внимания будут и политические вопросы.Тем не менее в прессе были опубликованы инсайды, что появление в Женеве Мединского не было одной лишь технической заменой. Журналист американского интернет-издания Axios Барак Равид написал у себя в соцсетях, что глава российской переговорной группы представил некие "позиции", после чего политическая часть переговоров оказалась в тупике."Один из источников также сообщил, что россияне выразили недовольство недавними публичными заявлениями Зеленского и утверждали, что украинский президент не ведет серьезных переговоров, а пытается повысить свою популярность внутри страны в преддверии возможных выборов", - добавляет издание Axios."Переговоры в тупике. Россияне после покушения на генерала не намеревались их проводить. Но по итогу сделали изощреннее. Отправили Мединского с некими "предложениями", неприемлемыми для Киева. Чик-чик - переговоры в заднице, но по факту Москва на них пошла и даже делегацию расширила", - прокомментировал у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.Есть, однако, и альтернативная точка зрения, по которой информация о "позициях" Мединского является провокацией."Запущенный вброс про то, что переговоры в Женеве зашли в тупик из-за позиции руководителя российской делегации Владимира Мединского - это тщательно продуманная, провокация, за которой стоят британцы. Цель очевидна - заранее дискредитировать переговоры, сорвать их и обвинить в этом русских. Фактически, это обновленная калька того, что делал Борис Джонсон в 2022 году, разваливая переговоры в Стамбуле", - предположил у себя в телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.Официально данная информация участниками переговоров не комментировалась.Террорист-миротворецЧто касается содержания самих переговоров, то информации об этом пока не так много. Уиткофф, например, заявил о "значительном прогрессе". Впрочем, в похожем ключе он высказывается после каждых таких переговоров."Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - написал он в соцсетях.Общими фразами отделался также глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров."Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой", - написал он в своем телеграм-канале.В разгар женевских переговоров портал Axios взял интервью у Владимира Зеленского. Он рассказал, что поручил украинской переговорной команде предложить россиянам организовать его встречу с Владимиром Путиным. По его словам, это был бы лучший способ, чтобы добиться прорыва в территориальном вопросе. В Кремле ранее называли Москву единственным возможным местом для встречи с Зеленским, но тот туда ехать отказался.Лидер правящего на Украине режима также дал понять, что Соединенные Штаты оказывают на него давление с целью скорейшего достижения мирной сделки."Зеленский заявил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о подлинном желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия со своей переговорной командой на этой основе перед началом переговоров. Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он также посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет "неудачной историей", - говорится в публикации.Зеленский назвал "несправедливым" то, что Трамп требует уступок от Украины, а не от России и подчеркнул, что он не "не из тех людей", кто сдается под давлением.Axios пишет, что Вашингтон предложил Киеву вывести войска из Донбасса и создать там демилитаризованную свободную экономическую зону, но еще не решил, под чьим суверенитетом она будет.По словам Зеленского, с американцами достигнута договоренность, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум. По его мнению, если там будет содержаться вывод ВСУ из Донбасса ценой потери суверенитета и "гражданства проживающих там людей", то украинцы такую сделку не поддержат."Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят [США]", — отметил Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" от них требуют уступить дополнительные земли.Интересно, что несмотря на позицию Зеленского, в украинской делегации есть и другие настроения. The Economist пишет, что участник переговоров, глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что Киеву нужно идти на предлагаемые условия, пока не упущена такая возможность."Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака гораздо менее склонно к этому. Г-н Зеленский, похоже, балансирует между ними, имея при этом и свои собственные идеи", - говорится в статье.По версии экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, Буданов ориентирован на США. Вместе с ним американцам подыгрывают другие украинские переговорщики – Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Другие члены переговорной группы подконтрольны Зеленскому и выступают за продолжение войны", - написал Царев в своем телеграм-канале.Впереди в Женеве второй день переговоров.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Украинская политическая элита сейчас разрывается между стремлением угодить Трампу и европейским либеральным элитам. Подробнее — в материале Страдают от диареи, воюют с антикоррупционерами. Как в эти дни живут украинские элиты.

