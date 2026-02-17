https://ukraina.ru/20260217/zadachi-oboronitelnogo-kharaktera-ekspert-pro-vozmozhnosti-beregovogo-kompleksa-bastion-1075698888.html

Задачи оборонительного характера: эксперт про возможности берегового комплекса "Бастион"

Комплексы "Бастион" предназначены для оборонительных задач — защиты военно-морских баз на небольших дальностях. Чтобы уничтожать противника в местах его базирования, необходимо использовать "Посейдоны" и "Буревестники". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

Отвечая на вопрос о том, могут ли российские "Бастионы" нивелировать количественное превосходство кораблей НАТО, Горбачев уточнил задачи ракетного комплекса. "Комплекс "Бастион" имеет ограниченный круг задач. Это защита военно-морских баз, нанесение поражения противнику на относительно небольших дальностях. То есть это задачи не наступательного характера, а оборонительного", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, для нанесения ударов по противнику в местах его базирования нужны другие системы. "Здесь нужно вести речь о "Посейдонах" и "Буревестниках" для нанесения ударов по противнику в местах его базирования. Самый главный принцип – уничтожить противника до того, как он применил оружие", — пояснил Горбачев.Эксперт привел важный тактический нюанс. "Например, если авианосец поднял авиацию в воздух, а на современном американском авианосце половина бортов это носители ядерного оружия, то топить его уже не первоочередная цель. Он свою задачу выполнил", — подчеркнул собеседник издания.Он рассказал, что в советское время участвовал в наблюдении за американскими авианосцами на корабле непосредственного слежения. "Мы встраивались в американский ордер, и как только с палубы авианосца взлетал самолет, докладывали о возрастании угрозы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О судьбе Североатлантического альянса на фоне конфликта Трамп с европейской элитой — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.

