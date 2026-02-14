https://ukraina.ru/20260214/pobedili-v-kholodnoy-voyne-pobedim-i-seychas-rubio-v-myunkhene-prizval-evropu-vosstanovit-soyuz-s-ssha-1075634986.html

"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США

Когда Западная цивилизация висела на волоске, Запад смог объединиться против коммунизма. Нечто подобное он должен сделать и сейчас. Об этом 14 февраля заявил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071897055_15:0:785:433_1920x0_80_0_0_b0959b3007b779c8ba5d0fde032edc16.jpg

Рубио обратился к аудитории, подчеркивая историческую значимость трансатлантического союза между США и Европой. Он начал с перечисления истоков конференции, отметив, что в 1963 году она проводилась в разделенной Европе, где "линия между коммунизмом и свободой" проходила через Германию, а Берлинская стена и Карибский кризис еще были свежи в памяти. Рубио описал то время как период, когда западная цивилизация висела на волоске от новой глобальной катастрофы, но союзники объединились против общего врага и за общие ценности, что привело к победе и воссоединению Востока и Запада Европы.В своём выступлении Рубио выделил ряд ключевых моментовЗаблуждение о "конце истории" и его последствияРубио раскритиковал эйфорию, наступившую после "холодной войны" и приведшую к иллюзии, что все страны станут либеральными демократиями, а торговля заменит национальные интересы. Он назвал это "глупой идеей", игнорирующей человеческую природу и уроки истории. По его словам, это привело к ошибкам: догматической свободной торговле, позволившей другим странам подрывать западные экономики, деиндустриализации, потере рабочих мест и передаче цепочек поставок соперникам. Кроме того, суверенитет уступили международным институтам, а оборона ослабла на фоне милитаризма других центров силы. Энергетическая политика в угоду "климатическому культу" обеднила Запад, в то время как конкуренты продолжили использовать углеводородные ресурсы как оружие. Рубио также подчеркнул, что массовая миграция угрожает культурной сплоченности. По его словам, все эти ошибки носят коллективный характер, и Запад должен их признать для своего восстановления."Мы думали, будто каждая страна теперь станет либеральной демократией, что связи, создаваемые торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность", - заявил он.Американское лидерство и призыв к партнерствуПод руководством президента Трампа США берут на себя задачу по обновлению, стремясь к суверенному будущему, утверждает госсекретарь. Рубио выразил желание делать это вместе с Европой, подчеркивая, что "Соединенные Штаты и Европа принадлежат друг другу". Он напомнил о европейских корнях Америки, отметив, что США и Европа — часть одной западной цивилизации, связанной историей, верой, культурой и жертвами предков. Рубио объяснил прямолинейность американцев заботой о Европе, желанием видеть ее сильной, поскольку судьбы переплетены уроками двух мировых войн.Сущность национальной безопасностиРубио утверждает, что безопасность касается не только о расходов на оборону, но и защиты населения и образа жизни. Он отметил ценности, которые принято считать "западными": верховенство закона, университеты, научную революцию, упомянул гениев вроде Моцарта, Шекспира и Микеланджело, а также символы вроде Сикстинской капеллы и Кельнского собора, которые свидетельствуют о вере и потенциале будущего, но только если принять западное наследие без сожалений.Необходимость реформ в экономике и миграцииДеиндустриализация — политический выбор, сделавший Запад зависимым, а массовая миграция дестабилизирует общества, считает госсекретарь. Рубио призвал к реиндустриализации, восстановлению суверенитета над поставками ключевых товаров и защите западных народов. Неспособность изменить это угрожает фундаменту цивилизации. Рубио подчеркнул, что глобальный порядок не должен ставиться выше национальных интересов; институты вроде ООН нуждаются в реформах, поскольку они неэффективны при решении ключевых кризисов, в качестве которых он перечислил сектор Газа, Украину, Иран и Венесуэлу. По его словам, во всех этих случаях США действовали решительно, а ООН провалилась.Видение обновленного союзаРубио описал историю Запада: расширение до 1945 года, затем сжатие из-за войн и "советского коммунизма". По его словам, сегодня США желают сильных союзников, гордых своим цивилизационным наследием и способных защищаться. Новый западный союз должен бороться с безнадежностью, коллективными страхами (климат, война, технологии) и смело смотреть в будущее. Он предназначен не для "глубинного государства", а для защиты национальных интересов, без зависимости от внешних сил.Глубокие связи и общее будущееРубио подчеркнул уникальность западного наследия, которое нужно защищать для выживания. Он опроверг заявления о конце трансатлантической эры, заявив, что Америка — дитя Европы, и его собственные предки из Италии и Испании иллюстрируют эту связь. Вместе Запад восстановил континент, победил коммунизм, воевал и мирился. США хотят нового века процветания с "гордой, свободной Европой, способной защищаться".В заключение Рубио сказал: "Мы должны гордиться тем, чего мы достигли вместе в прошлом веке. Но теперь мы должны встретить и принять возможности нового века — потому что вчерашний день уже в прошлом. Будущее неизбежно, и впереди нас ждет наша общая судьба".Рубио подчеркнул, что трансатлантический союз — не только военный, но цивилизационный, и США готовы его вести, но при этом они ждут взаимности от Европы.Читайте также: Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля

