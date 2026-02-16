https://ukraina.ru/20260216/prava-sobstvennosti-uzhe-ne-suschestvuet-finlyandiya-khochet-otobrat-nedvizhimost-rossiyan-1075681905.html

"Права собственности" уже не существует. Финляндия хочет отобрать недвижимость россиян

Финляндия собирается пересмотреть сделки с недвижимостью, заключенные гражданами Российской Федерации и других стран, которые не входят в Еврозону и Европейский союз.

Под эту ревизию подпадают все типы недвижимости и все коммерческие сделки с участием граждан этих государств, которые были заключены на территории Суоми за последние двадцать лет – то есть, как минимум с 2006 года.Сообщение о предстоящей этнической чистке на рынке недвижимости сделал министр обороны страны Антти Хакканен."В последние десятилетия Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью", – заявил журналистам националистический политик, отметив, что отныне эта сфера будет подвергаться жесткому регулированию со стороны власти.По словам Хакканена, данные меры направлены "на обеспечение национальной безопасности" – из чего можно заключить, что пересмотром давнишних сделок будут заниматься финские силовые структуры. Хотя подобные задачи никогда еще не входили в их компетенцию.Летом прошлого года финские власти ввели запрет на операции с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, мотивируя эти дискриминационные действия "защитой суверенитета" и "вопросами безопасности". Однако в период с 1994 по 2023 год россияне купили в Финляндии около 6614 различных объектов недвижимости на общую сумму более 740 миллионов евро. Причем, большая часть этих сделок была совершена именно в конце нулевых, на фоне развития торгово-экономических отношений между двумя соседними странами.По данным финских журналистов, россияне чаще всего приобретали для себя небольшие земельные участки в окрестностях приграничных городов – таких, как Иматра, Лаппеенранта, Савонлинна или Куопио. Эти населенные пункты были полностью завязаны на обслуживание российских туристов, приезжавших туда на летнюю рыбалку и на новогодние праздники. Так что даже вывески местных магазинов нередко дублировались в то время на русском.Жители Санкт-Петербурга использовали эти дачи для летнего отдыха, не подозревая, что, оставляя свои деньги в Финляндии они каким-то образом "подрывают ее национальную безопасность". Некоторые излишне наивные граждане полагали, что покупка финской недвижимости является надежной и выгодной финансовой инвестицией. Ведь либеральная пропаганда годами рассказывала про то, что в Европе строго охраняют священное право собственности, которое является краеугольным камнем для "процветающих западных демократий".Все это было блефом. В последние годы мы видели, что Запад пытается беззастенчиво присвоить чужие валютные резервы – путем заморозки финансовых активов Венесуэлы, России или Ирана. А теперь оказалось, что "демократическая" Финляндия отказывает в демократических правах иностранным гражданам, которые законно купили недвижимость на ее территории. Даже если эти покупки были оформлены нотариусами еще в позапрошлом десятилетии, с соблюдением всех надлежащих правил.Судя по всему, подобные сделки будут массово пересматривать задним числом, сугубо по национальному признаку. Финские власти с подозрением относятся ко всем россиянам, и они вполне могут отобрать их дачные домики вместе с банями – под предлогом того, что эта недвижимость находится недалеко от границы. А российские граждане не смогут опротестовать этот произвол в финском суде. Потому что их просто-напросто не пустят в страну, которая давно закрыла границу с Россией.Действия Хельсинки могут стать прецедентом для остальных европейских стран, где тоже прицеливаются к собственности российских граждан. Причем, не исключено, что речь идет о скоординированной кампании – потому что глава украинского режима практически одновременно потребовал ввести санкции против россиян, которые проживают в странах Запада и приобрели там собственность в виде жилья."Европейцы до сих пор не ввели санкции против россиян, их родственников, их детей, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах, которые учатся в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в США. У них там много недвижимости, дети, родственники повсюду", – сказал Зеленский во вчерашнем интервью для Politico.Это заявление пронизано откровенным расизмом и грубо нарушает основные права человека, о которых якобы пекутся на Западе. Зеленский оперирует нацистским принципом коллективной ответственности и требует преследовать даже несовершеннолетних. Однако можно не сомневаться, что Вашингтон и Брюссель не станут давать его словам надлежащую моральную и правовую оценку.Больше того, западный истеблишмент вполне может воспринять украинскую риторику в качестве руководства к действию. И в свете милитаристского психоза, охватившего сегодня европейских политиков, становится очевидным – в какой-то момент они действительно способны приступить к депортации людей с российскими паспортами, мотивируя эти репрессии "вопросами национальной безопасности".Ситуация в Финляндии наглядно показывает, что западные ястребы готовы принимать против России любые меры, даже в ущерб собственным интересам.Решение закрыть восточную границу обошлось для финнов тяжелым экономическим кризисом, обрушившимся на жителей пограничья. А попытка пересмотреть сделки с недвижимостью, которую приобрели за двадцать лет россияне, окончательно добьет финский рынок жилья. Иностранцы не будут покупать квартиры, понимая, что их могут впоследствии отобрать. А финских покупателей навряд ли заинтересует собственность в бесперспективных регионах, которые погрузились сейчас в депрессию.Восточная часть Финляндии обречена превратится в полосу отчуждения, а место дачных домиков займут военные базы. Финские власти вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – специально для того, чтобы приступить к масштабному минированию своих приграничных районов.12 февраля руководство НАТО одобрило строительство нового разведывательного центра, который планируют построить на востоке Суоми. Это решение нарушает положения Парижского мирного договора, которые ограничивают функции сил самообороны Финляндии защитой собственной территории страны – потому что ведение разведывательной работы в интересах НАТО напрямую направлено против России.Но финские националисты закусили удила. Они игнорируют международные договора и собственные законы, руководствуясь единственной целью – нанести вред России. Хотя последствия подобного политического курса восемьдесят лет назад едва не привели эту страну к катастрофе.Читайте подробности в материале Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа".

