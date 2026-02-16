"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа

https://ukraina.ru/20260216/otkazyvaetsya-ot-liderstva-no-ne-ot-dominirovaniya-suchkov-pro-glavnoe-izmenenie-v-strategii-trampa-1075658124.html

Для понимания внешней политики Дональда Трампа важно исходить из новой философии Белого дома. Америка отказывается от обязательств лидера, но сохраняет и усиливает вектор глобального доминирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

В беседе с журналистом издания Сучков сформулировал принцип, который позволяет оценивать действия администрации Трампа — от Гренландии до Украины. "Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства", — напомнил эксперт.По словам аналитика, именно здесь произошли кардинальные изменения. "Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования", — заявил Сучков.Эта формула объясняет, почему Вашингтон продолжает активно вмешиваться в дела по всему миру, но при этом уклоняется от роли "мирового жандарма", несущего ответственность за союзников и международный порядок. Америка хочет повелевать, но не хочет платить.Именно этот принцип, по мнению политолога, должен быть положен в основу анализа любых внешнеполитических шагов США. "Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.

