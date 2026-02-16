"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/otkazyvaetsya-ot-liderstva-no-ne-ot-dominirovaniya-suchkov-pro-glavnoe-izmenenie-v-strategii-trampa-1075658124.html
"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа
"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа - 16.02.2026 Украина.ру
"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа
Для понимания внешней политики Дональда Трампа важно исходить из новой философии Белого дома. Америка отказывается от обязательств лидера, но сохраняет и усиливает вектор глобального доминирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
2026-02-16T04:30
2026-02-16T04:30
новости
украина
дональд трамп
гренландия
украина.ру
война
война на украине
американская гегемония
сша
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_0:74:2895:1702_1920x0_80_0_0_58305f15fdbae10d825721b61c6a0193.jpg
В беседе с журналистом издания Сучков сформулировал принцип, который позволяет оценивать действия администрации Трампа — от Гренландии до Украины. "Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства", — напомнил эксперт.По словам аналитика, именно здесь произошли кардинальные изменения. "Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования", — заявил Сучков.Эта формула объясняет, почему Вашингтон продолжает активно вмешиваться в дела по всему миру, но при этом уклоняется от роли "мирового жандарма", несущего ответственность за союзников и международный порядок. Америка хочет повелевать, но не хочет платить.Именно этот принцип, по мнению политолога, должен быть положен в основу анализа любых внешнеполитических шагов США. "Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_ff5e8b62043f988cfbcc14e3c9bce6b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, гренландия, украина.ру, война, война на украине, американская гегемония, сша, эксперты, внешняя политика, главные новости
Новости, Украина, Дональд Трамп, Гренландия, Украина.ру, война, война на Украине, американская гегемония, США, эксперты, внешняя политика, Главные новости

"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа

04:30 16.02.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Для понимания внешней политики Дональда Трампа важно исходить из новой философии Белого дома. Америка отказывается от обязательств лидера, но сохраняет и усиливает вектор глобального доминирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
В беседе с журналистом издания Сучков сформулировал принцип, который позволяет оценивать действия администрации Трампа — от Гренландии до Украины. "Американская гегемония последние 70 лет строилась на сочетании доминирования и лидерства", — напомнил эксперт.
По словам аналитика, именно здесь произошли кардинальные изменения. "Трамп отказывается от компонента лидерства как от набора обязательство, которые США должны исполнять, но не отказывается от вектора доминирования", — заявил Сучков.
Эта формула объясняет, почему Вашингтон продолжает активно вмешиваться в дела по всему миру, но при этом уклоняется от роли "мирового жандарма", несущего ответственность за союзников и международный порядок. Америка хочет повелевать, но не хочет платить.
Именно этот принцип, по мнению политолога, должен быть положен в основу анализа любых внешнеполитических шагов США. "Из этого я бы исходил при оценке американских действий где бы то ни было", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДональд ТрампГренландияУкраина.рувойнавойна на Украинеамериканская гегемонияСШАэкспертывнешняя политикаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния