Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально" - 16.02.2026 Украина.ру
Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
Иран обладает удивительной способностью к возрождению, несмотря на множество уязвимостей. Даже уничтожение высшего руководства не может разрушить систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщил 11 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Отвечая на вопрос о возможном нападении США на Иран, Лукьянов поделился наблюдениями из разговоров с иранскими коллегами. "Иранские коллеги, с которыми я общался, признают, что это возможно, потому что иранская система сложная и проблемная. Там огромное количество внутренних уязвимостей. Но она обладает удивительной способностью к регенерации", — заявил эксперт.Политолог привел пример из недавней истории. В начале 12-дневной войны Израилю удалось уничтожить значительную часть военного руководства Ирана. "Их тут же заменили другие генералы", — пояснил Лукьянов. По его словам, это демонстрирует устойчивость системы.Эксперт не исключает, что США могут решиться на крайние меры. "Выкрасть Рахбара как Мадуро нелегко, но политическое убийство — это реально. США и Израиль это практиковали", — сказал Лукьянов. Однако, по его мнению, лихого кавалерийского наскока у Трампа не получится. "А все остальное его немного смущает", — резюмировал собеседник издания.
Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщил 11 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отвечая на вопрос о возможном нападении США на Иран, Лукьянов поделился наблюдениями из разговоров с иранскими коллегами.
"Иранские коллеги, с которыми я общался, признают, что это возможно, потому что иранская система сложная и проблемная. Там огромное количество внутренних уязвимостей. Но она обладает удивительной способностью к регенерации", — заявил эксперт.
Политолог привел пример из недавней истории. В начале 12-дневной войны Израилю удалось уничтожить значительную часть военного руководства Ирана. "Их тут же заменили другие генералы", — пояснил Лукьянов. По его словам, это демонстрирует устойчивость системы.
Эксперт не исключает, что США могут решиться на крайние меры. "Выкрасть Рахбара как Мадуро нелегко, но политическое убийство — это реально. США и Израиль это практиковали", — сказал Лукьянов.
Однако, по его мнению, лихого кавалерийского наскока у Трампа не получится. "А все остальное его немного смущает", — резюмировал собеседник издания.