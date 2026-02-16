Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально" - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/lukyanov-pro-uyazvimost-irana-vykrast-rakhbara-nelegko-no-politicheskoe-ubiystvo--eto-realno-1075657402.html
Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально" - 16.02.2026 Украина.ру
Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
Иран обладает удивительной способностью к возрождению, несмотря на множество уязвимостей. Даже уничтожение высшего руководства не может разрушить систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-02-16T05:00
2026-02-16T05:00
новости
иран
сша
дональд трамп
ближний восток
украина.ру
геополитика
международные отношения
международная политика
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg
Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщил 11 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Отвечая на вопрос о возможном нападении США на Иран, Лукьянов поделился наблюдениями из разговоров с иранскими коллегами. "Иранские коллеги, с которыми я общался, признают, что это возможно, потому что иранская система сложная и проблемная. Там огромное количество внутренних уязвимостей. Но она обладает удивительной способностью к регенерации", — заявил эксперт.Политолог привел пример из недавней истории. В начале 12-дневной войны Израилю удалось уничтожить значительную часть военного руководства Ирана. "Их тут же заменили другие генералы", — пояснил Лукьянов. По его словам, это демонстрирует устойчивость системы.Эксперт не исключает, что США могут решиться на крайние меры. "Выкрасть Рахбара как Мадуро нелегко, но политическое убийство — это реально. США и Израиль это практиковали", — сказал Лукьянов. Однако, по его мнению, лихого кавалерийского наскока у Трампа не получится. "А все остальное его немного смущает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ba39f6fa32f5060804e7c14cb44aa73d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, дональд трамп, ближний восток, украина.ру, геополитика, международные отношения, международная политика, израиль, война, главные новости, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Иран, США, Дональд Трамп, Ближний Восток, Украина.ру, геополитика, международные отношения, Международная политика, Израиль, война, Главные новости, аналитики, Аналитика, эксперты

Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"

05:00 16.02.2026
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран обладает удивительной способностью к возрождению, несмотря на множество уязвимостей. Даже уничтожение высшего руководства не может разрушить систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщил 11 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отвечая на вопрос о возможном нападении США на Иран, Лукьянов поделился наблюдениями из разговоров с иранскими коллегами.
"Иранские коллеги, с которыми я общался, признают, что это возможно, потому что иранская система сложная и проблемная. Там огромное количество внутренних уязвимостей. Но она обладает удивительной способностью к регенерации", — заявил эксперт.
Политолог привел пример из недавней истории. В начале 12-дневной войны Израилю удалось уничтожить значительную часть военного руководства Ирана. "Их тут же заменили другие генералы", — пояснил Лукьянов. По его словам, это демонстрирует устойчивость системы.
Эксперт не исключает, что США могут решиться на крайние меры. "Выкрасть Рахбара как Мадуро нелегко, но политическое убийство — это реально. США и Израиль это практиковали", — сказал Лукьянов.
Однако, по его мнению, лихого кавалерийского наскока у Трампа не получится. "А все остальное его немного смущает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАДональд ТрампБлижний ВостокУкраина.ругеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикаИзраильвойнаГлавные новостианалитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния