https://ukraina.ru/20260216/lukyanov-pro-uyazvimost-irana-vykrast-rakhbara-nelegko-no-politicheskoe-ubiystvo--eto-realno-1075657402.html

Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"

Иран обладает удивительной способностью к возрождению, несмотря на множество уязвимостей. Даже уничтожение высшего руководства не может разрушить систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-02-16T05:00

Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщил 11 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Отвечая на вопрос о возможном нападении США на Иран, Лукьянов поделился наблюдениями из разговоров с иранскими коллегами. "Иранские коллеги, с которыми я общался, признают, что это возможно, потому что иранская система сложная и проблемная. Там огромное количество внутренних уязвимостей. Но она обладает удивительной способностью к регенерации", — заявил эксперт.Политолог привел пример из недавней истории. В начале 12-дневной войны Израилю удалось уничтожить значительную часть военного руководства Ирана. "Их тут же заменили другие генералы", — пояснил Лукьянов. По его словам, это демонстрирует устойчивость системы.Эксперт не исключает, что США могут решиться на крайние меры. "Выкрасть Рахбара как Мадуро нелегко, но политическое убийство — это реально. США и Израиль это практиковали", — сказал Лукьянов. Однако, по его мнению, лихого кавалерийского наскока у Трампа не получится. "А все остальное его немного смущает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

