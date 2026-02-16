https://ukraina.ru/20260216/1053320928.html

Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"

15 февраля 1991 года была создана "Вышеградская тройка" – формат сотрудничества Польши, Венгрии и Чехословакии. Вскоре группа превратилась в четвёрку, а ныне она всё больше растворяется в НАТО и ЕС

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053320727_0:110:1025:686_1920x0_80_0_0_8dda2ac979ce00fe1c3fb749272e824b.png

Венгрия, Польша и Чехословакия были самыми динамично развивающимися в экономическом отношении странами Совета экономической взаимопомощи, что и определило интерес к ним Запада в лице Европейского сообщества. Неудивительно, что эти страны играли важную роль в период окончания холодной войны: именно с Польши и Венгрии США и Европейское сообщество начали "программу помощи" Восточной Европе в целях ее "демократизации".Свой вклад внёс и геополитический фактор, а именно промежуточность положения региона – нахождение между Западом и Востоком Европы, отразившаяся в особой собственной идентичности. Таким образом, выбор Венгрией, Чехословакией и Польшей стратегии совместных действий был обусловлен целым комплексом причин: схожее историческое прошлое, общий характер экономического развития, особая геополитическая ситуация, территориальная близость.Идея более тесного сотрудничества трёх постсоциалистических стран зародилась еще в ноябре 1990 года, когда была подписана Парижская хартия, регулирующая основные принципы новой Европы после окончания холодной войны. Именно тогда премьер-министр Венгрии Йожеф Анталл пригласил лидеров Польши и Чехословакии в венгерский Вышеград (Visegrád – в российских СМИ принята транслитерация "Вышеград"), напомнив им о событиях многовековой давности – встречах королей Венгрии, Польши и Чехии в этом городе в 1335 и 1338 годах.15 февраля 1991 года премьер-министр Венгрии Йожеф Анталл, президент Чехословакии Вацлав Гавел и президент Польши Лех Валенса подписали в Королевском дворце в Вышеграде Декларацию о сотрудничестве трех государств. Первыми шагами Вышеградского взаимодействия было освобождение от институтов, воплощавших военную и экономическую зависимость от Совета экономической взаимопомощи (распущен 28 июня 1991 года) и Организации Варшавского договора (прекратил существование 1 июля 1991-го).Сотрудничество трех стран, как было заявлено в Декларации, выступало условием их демократизации, создания свободной рыночной экономики и современного правового государства. В качестве важных совместных практических шагов рассматривались вступление в европейские и евроатлантические институты, а также регулярные консультации по вопросам безопасности. При этом группа, которую тогда называли "Вышеградской тройкой", виделась не только как инструмент общения с НАТО и Европейским сообществом, но и как прообраз регионального центра на Европейском континенте.Наиболее успешным результатом сотрудничества Вышеградской группы на начальном этапе стало подписание 21 декабря 1992 года Центральноевропейского соглашения о свободной торговле. В рамках Центральноевропейской ассоциации свободной торговли (CEFTA) страны-участницы отменили большинство пошлин и ограничений в торговле промышленными товарами. В последующем к данному соглашению присоединились Словения, Хорватия, Румыния, Болгария, Молдавия, страны бывшей Югославии, Албания.Однако ликвидация таможенных барьеров не способствовала интенсификации горизонтальных экономических связей в регионе, в качестве ориентира для каждой из стран Вышеградской группы по-прежнему оставались дотации из фондов ЕС и западные инвестиции. К существенному ослаблению политического единства формата привел и "бархатный развод" Чехословакии в 1993 году, превративший группу из тройки в четвёрку.В 1994-1997 годах Вышеградская группа не собиралась ни разу. В первую очередь это было связано с политикой Словакии, а также с отрицательным отношением Чехии к претензиям Польши на роль регионального лидера. Кроме того, лидеры четырёх стран полагали, что индивидуальные усилия по вступлению в НАТО и ЕС будут более эффективными.Импульсом к продолжению активного сотрудничества стало официальное приглашение со стороны Совета ЕС начать переговоры о вступлении в Европейский союз Венгрии, Польше и Чехии в декабре 1997 года, и завершение подготовки к вступлению этих стран в НАТО. В канун присоединения Венгрии, Польши и Чехии к Альянсу весной 1999 года на трехсторонней встрече президентов было принято заявление о возобновлении Вышеградского сотрудничества и его расширении.Но лишь победа в сентябре 1998 года на парламентских выборах в Словакии правых сил дала реальный толчок активизации Вышеградского про­цесса. В программном документе нового словацкого правительства подтверждалась его готовность участвовать в деятельности четвёр­ки. Именно тогда её стали обозначать аббревиатурой V4.Важным событием этого этапа работы группы стало подписание на саммите премьер-министров V4 9 июня 2000 года соглашения о создании Вышеградского фонда для поддержки проектов в области культуры и науки. Фонд аккумулирует и распределяет денежные средства в поддержку регионального взаимодействия в гуманитарных областях. Ежегодные поступления в фонд имеют тенденцию к увеличению: с 3 млн евро в 2004 году до 8 млн евро в 2014-м и 10 млн евро ныне. Вышеградский фонд единственной созданной в рамках V4 структурой, имеющей юридический адрес и постоянный секретариат в Братиславе.Третий виток активизации работы группы связан со вступлением стран V4 в ЕС в мае 2004 года, к тому времени к НАТО присоединилась и Словакия. Успешное достижение первичных целей интеграции поставило вопрос о том, имеет ли смысл продолжать сотрудничество, находясь в рамках более крупных интеграционных группировок, членами которых стали страны Вышеградской четвёрки.После интенсивных дискуссий назревавший роспуск группы удалось предотвратить, на саммите V4 в 2004 году было отмечено, что цели, поставленные в 1991-м, полностью достигнуты, и принята новая Декларация. В ней указывалось, что "интеграция стран Вышеградской группы в европейские и евроатлантические структуры открывает новые возможности и ставит новые задачи для дальнейшего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес". Помимо этого полагалось, что сотрудничество стран Вышеградской группы будет направлено на укрепление идентичности Центральноевропейского региона и содействие странам, стремящимся в ЕС.В этой связи заявления о желании быть приобщенными к сотрудничеству с V4 и расширении ее формата стали озвучивать такие страны, как Австрия, Хорватия, Словения, Румыния и Украина. Но группа отклонила данные предложения, выступив при этом с инициативой сотрудничества в рамках Вышеградской четверки с участием приглашённых партнёров в формате "V4+".В период с 2005 по 2008 г. прошли такие встречи с участием Австрии, Украины, Словении и Хорватии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Болгарии и Румынии. В 2023 году Милош Земан накануне ухода с поста президента Чехии рассказал, что в 2013-м шли переговоры о присоединении к Вышеградской группе Словении, но их заблокировала Венгрия.Cпринятием ЕС программы "Восточного партнерства" в 2009 году у стран V4, казалось бы, появился ещё один общий интерес, способный их сблизить. Однако именно 1 января 2009 года, когда Словакия вступила в зону евро, многие эксперты считают символическим началом упадка вышеградской идеи. Кроме этого, мировой экономический кризис спровоцировал появление идеи создания "твёрдого ядра ЕС" на основе еврозоны, разделив при этом Евросоюз на две асимметричные области, что не замедлило вызвать негативную реакцию Варшавы, Праги и Будапешта, твёрдо настроенных на сохранение национальных валют.Хватало в V4 и внутренних конфликтов. Чехия, Словакия и Венгрия не признавали ведущую роль Польши в формировании восточной политики ЕС, не часто удавалось достичь регионального консенсуса в области экономической политики. Кроме того, в последние годы четвёрка регулярно распадалась на "двойки".Так, в 2015-2022 году особую позицию занимали Венгрия и Польша (в вопросе беженцев и идентичности), после возвращения в 2023-м к власти в Братиславе Роберта Фицо – Венгрия и Словакия (по вопросу конфликта на Украине). С другой стороны, несмотря на сохраняющееся противоречие интересов, одним из достижений V4 стало принятие Брюсселем её позиции о необходимости контроля над потоком беженцев в ЕС.На данный момент Вышеградская четвёрка остаётся в значительной мере неформальной организацией, и в регионе Центральной и Восточной Европы она уступает влияние другим форматам сотрудничества – в первую очередь "Бухарестской девятке" НАТО, которая только в прошлом году дважды проводила саммиты, причём в январе 2023 года в Варшаве – с участием президента США Джо Байдена.Страны V4 получают мандат на председательство в течение одного года в следующем порядке: Чехия, Польша, Венгрия, Словакия. Председательствующая сторона определяет повестку дня и основные направления сотрудничества на ближайший год. С середины 2023 года в V4 председательствует Чехия, которая после формирования нового правительства Словакии относится к работе группы весьма скептически.В январе 2024 года премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что считает нецелесообразным созвать саммит четвёрки, если он не приведет к конкретным результатам. "Конечно, на самом высоком уровне, уровне премьер-министров, мы в последнее время не встречались. И я считаю это логичным в контексте происходящего, например, переговоров в Европейском Совете", – сказал Фиала, намекая на позицию Венгрии относительно Украины.При этом именно в пику Будапешту 29 февраля в Праге состоится саммит глав парламентов стран V4, куда также пригласили спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. "С этим будет связан и тематический фокус совместной дискуссии. Она будет посвящена ситуации на Украине в связи с многосторонним межпарламентским сотрудничеством", – сообщил 12 февраля представитель спикера Палаты депутатов чешского парламента Мартин Чуравый.Но вряд ли эта дискуссия будет комфортной для Стефанчука. Ведь 26 октября 2023 года спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава больше не будет оказывать военную помощь Киеву, поскольку стране необходимо сохранить собственную обороноспособность. А спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в июне 2022 года заявлял о "психических проблемах" у Владимира Зеленского, который слишком жёстко требует поддержки у партнёров."Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какие-то личные психические проблемы", – сказал тогда спикер венгерского парламента.

