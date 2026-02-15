Зеков отправили на убой: Алехин рассказал про разгром вражеского батальона "Шквал" под Купянском - 15.02.2026 Украина.ру
Зеков отправили на убой: Алехин рассказал про разгром вражеского батальона "Шквал" под Купянском
Зеков отправили на убой: Алехин рассказал про разгром вражеского батальона "Шквал" под Купянском - 15.02.2026 Украина.ру
Зеков отправили на убой: Алехин рассказал про разгром вражеского батальона "Шквал" под Купянском
Обстановка вокруг Купянска сложная, там не затихают бои. Особенно в городской черте и прилегающих населенных пунктах по обе стороны Оскола. На восточном берегу огневые средства воздушного и наземного базирования бьют по Купянску-Узловому. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-15T06:15
Оценивая ситуацию в районе Купянска, Алехин сообщил, что на восточном берегу российские огневые средства воздушного и наземного базирования ВС РФ регулярно наносят удары по Купянску-Узловому. Под огонь попадают железнодорожные пути и развязки в соседней Ковшаровке, которая в основном уже зачищена штурмовиками "Запада", добавил Алехин. "Наши войска нанесли большие потери батальону ВСУ "Шквал", сформированного в основном из заключенных", — добавил он.У противника огромные проблемы со снабжением практически на всех участках этого направления. Алехин подчеркнул, что из-за плотных артобстрелов и господства российских дронов украинские подразделения больше не могут получать грузы наземным транспортом. Тем не менее один путь снабжения у них пока сохраняется — по воздуху, с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, способных нести больше груза. В связи с этим говорить о полной изоляции поля боя пока преждевременно, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Обстановка вокруг Купянска сложная, там не затихают бои. Особенно в городской черте и прилегающих населенных пунктах по обе стороны Оскола. На восточном берегу огневые средства воздушного и наземного базирования бьют по Купянску-Узловому. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию в районе Купянска, Алехин сообщил, что на восточном берегу российские огневые средства воздушного и наземного базирования ВС РФ регулярно наносят удары по Купянску-Узловому.
"Там весьма основательное локомотивное депо со всей инфраструктурой, в том числе подземной. До недавнего времени противник использовал это для логистики" — подчеркнул эксперт.
Под огонь попадают железнодорожные пути и развязки в соседней Ковшаровке, которая в основном уже зачищена штурмовиками "Запада", добавил Алехин. "Наши войска нанесли большие потери батальону ВСУ "Шквал", сформированного в основном из заключенных", — добавил он.
У противника огромные проблемы со снабжением практически на всех участках этого направления. Алехин подчеркнул, что из-за плотных артобстрелов и господства российских дронов украинские подразделения больше не могут получать грузы наземным транспортом.
Тем не менее один путь снабжения у них пока сохраняется — по воздуху, с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, способных нести больше груза. В связи с этим говорить о полной изоляции поля боя пока преждевременно, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Юрий Кнутов, Украина.ру, СВО, Харьковская область
 
