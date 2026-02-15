https://ukraina.ru/20260215/vstrecha-rubio-i-zelenskogo-isterika-sikorskogo-khronika-sobytiy-na-utro-15-fevralya-1075640616.html

Встреча Рубио и Зеленского, истерика Сикорского. Хроника событий на утро 15 февраля

15.02.2026

Встреча Рубио и Зеленского, истерика Сикорского. Хроника событий на утро 15 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу роли США в урегулировании на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским безопасность Украины и двустороннее сотрудничество."Встретился с <...> Зеленским для обсуждения вопросов безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", — написал Рубио в X.О встрече рассказал и Зеленский."Во время встречи с государственным секретарём США Марко Рубио проинформировал о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине", — написал Зеленский в своём телеграм-канале.Он также сообщил о том, что обсуждалась грядущая встреча в Женеве."Также детально обсудили дипломатический процесс и трёхсторонние встречи. Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединённые Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления. Благодарен Соединённым Штатам, каждому американскому сердцу за весомую помощь Украине", — также заявил Зеленский.В другой записи в соцсетях он рассказал и о встрече с другими американскими политиками — представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером."Провёл разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трёхсторонними встречами в Женеве. Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными", — отметил Зеленский.Он также сообщил, что во время встречи он и американцы обсудили "некоторые наработки после встреч в Абу-Даби"."Не всё может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Рассказал и о нашей встрече с государственным секретарём США Марко Рубио. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать", — заявил Зеленский.Кроме того, он в очередной раз поблагодарил лично Трампа, его команду и народ США за поддержку.Тем временем европейцы начинают всё больше злиться по поводу роли США в урегулировании конфликта на Украине. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Соединённые Штаты больше не должны быть главными в мирном процессе по Украине."Для Соединенных Штатов было естественно играть ведущую роль в этих переговорах, когда они оказывали основную военную помощь. <...> Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю. <...> Мы покупаем американское оружие для доставки на Украину. В США таких поставок нет. В конгрессе нет даже перспективы принятия пакета мер", — пожаловался Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности.В связи с этим Сикорский потребовал, чтобы Евросоюз получил возможность участвовать в мирных переговорах."Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас", — сказал министр.Также Сикорский указал, что "речь идёт о месте Европы в будущем распределении власти в мире"."Иными словами, кто будет третьей опорой глобального расклада — Китай, Соединённые Штаты и Россия или Европейский Союз? Не спрашивайте меня, что бы я предпочел. И, на мой взгляд, президент Трамп не ошибается, когда говорит, что в этом более жестоком мире вам нужно раскрыть свои карты. Как Европа, мы должны сказать, что если США вынудят Украину заключить несправедливую сделку, мы продолжим выполнять наши обязательства по отношению к Украине, и именно Украина будет решать, когда заключать сделку. И тогда [президент России Владимир] Путин не сможет нас игнорировать, потому что тогда мы станем главными поставщиками для Украины", — указал Сикорский.Заявления Сикорского уже прокомментировали на Украине."Он предлагает использовать Украину дальше как таран против России, который будет накачивать Европа, чтобы "продать" на будущих переговорах или Москве или Кремлю", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ранее Сикорский уже отличался резонансными заявлениями, которые касались США на Украине. Так, он обратился к Илону Маску c вопросом, почему он не остановит "использование Starlink русскими". Сикорский обвинил Маска в том, что "зарабатывает на военных"."Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" — написал Сикорский.В ответ Маск крайне нелестно охарактеризовал министра иностранных дел Польши."Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink - это хребет системы связи для украинских военных", — отметил американский бизнесмен.До этого Сикорский уже попадал в ряд скандалов. За своего министра иностранных дел некоторые польские политики извинялись. При этом ряд экспертов считает Сикорского агентом Великобритании — он учился в этой стране, а также сотрудничал с британскими СМИ.Подробнее о заявлениях Зеленского — в статье Михаила Павлива "В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка".

