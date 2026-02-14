https://ukraina.ru/20260214/v-ogorod-buzina-a-v-kieve-dyadka-politicheskaya-bipolyarka-zelenskogo-1075598785.html

В огороде бузина, а в Киеве дядька. Кто не знает эту пословицу, и вот то, что мы сейчас последние дни наблюдаем в украинском медиапространстве и в заявлениях официальных лиц иначе и не назовёшь.

Началось всё некоторое время назад с заявления николаевского губернатора Кима о том, что в целом войну нужно заканчивать, что их там сорок миллионов (хотя никаких сорока миллионов давно уже нет), и что все устали. И это говорит не какой-то оппозиционер, не губернатор стоящий на выход и не человек который решил напоследок хлопнуть дверью, а один из самых медийно раскрученных региональных глав абсолютно встроенный в команду Зеленского, человек близкий к Зеленскому и к Ермаку, популярный и узнаваемый, которого в своё время даже рассматривали как возможную замену Кличко в Киеве когда пытались поджимать того через Киевсовет. То есть это не крик отчаяния и не самодеятельность, и сигнал этот совершенно не случайный.И вот после этого заявление нардепа Вениславского, фигуры более чем заметной, бывшего представителя Зеленского в Конституционном суде и в Верховной Раде, человека из оборонного комитета, тоже близкого к Зеленскому, который говорит ни много ни мало, что войну нужно заканчивать иначе Вторая Украинская республика рискует повторить судьбу Украинской Народной Республики времён гражданской войны, что и тогда максимальные задачи обернулись крахом, и что нынешняя риторика "стоим где стоим" и "никаких компромиссов" может привести к тому же результату.Это тоже не случайность и не бунт депутата, решившего уйти в оппозицию, а управляемая история. И параллельно с этим звучат совершенно противоположные заявления, одни как полоумный депутат Костенко говорят о войне на многие годы, представительница Совета национальной безопасности несёт чушь о том, что правнукам украинцев придётся жить в условиях без света и воды, другой нардеп от "слуг народа", Горбенко, пугает страшными мерами против уклонистов вплоть до ареста имущества и блокировки счетов, и всё это внутри одной фракции внутри одной вертикали, внутри одного режима.На первый взгляд это выглядит как полный разнобой и оксюморон, но на самом деле это управляемое распределение ролей, когда одни тестируют почву на тему завершения войны, другие продолжают нагнетать мобилизационную истерию и закручивать гайки, и таким образом режим прорабатывает сразу несколько сценариев, пытаясь адаптироваться к внешнему давлению и к переговорам, и к усталости общества. Поэтому сочетание риторики о необходимости заканчивать войну с параллельными призывами к ужесточению репрессий не является противоречием, а является элементом продуманной игры, , и это не хаос а попытка сохранить контроль над повесткой и над страной в условиях нарастающей турбулентности.Да, киевский режим и лично Зеленский совершенно не хотят заканчивать войну, более того ему по большому счёту и не дают её заканчивать, и вокруг него разворачивается очень непростая игра, о которой уже говорили и писали, где внутри его же окружения существует партия войны и есть условная партия мира. Не мира как ценности, и они не миролюбивые люди, а американская клиентела, участвующая в переговорах и требующая от Зеленского следовать договорённостям в духе Анкориджа. И есть клиентела лондонская во главе с Пинчуком зятем Кучмы давно и плотно встроенным в британскую орбиту, которая вместе с британцами держит Зеленского за горло и настаивает на войне до упора и до последнего, поэтому люди аффилированные с Банковой и с самим Зеленским дают разнонаправленные сигналы в одной и той же логике, с одной стороны рассказывают о проблемах бусификации, внезапно замеченных Зеленским, о будущем мирном соглашении, которое якобы уже просматривается, о том, что он, Зеленский, видит все проблемы и подумает о переизбрании. В общем, к выборам они готовятся и заявления Кима и Вениславского укладываются именно в эту схему, если его дожмут, он попытается разделить ответственность и с собственными депутатами и с обывателем которого выведут на референдум и с западными визитёрами приезжающими и говорящими о трудных решениях, потому что брать на себя ответственность он не хочет совершенно. И параллельно партии войны в Лондоне и за океаном он демонстрирует готовность усиливать бусификацию, скрести мужиков по сусекам, и продолжать воевать так, как от него требуют. При этом никакого окончательного решения не принято и вся деятельность Зеленского и его ближайшего окружения построена на том, чтобы вообще не принимать никаких решений - Трампу показывать конструктив и готовность к миру (в этой же логике обнародование и подписание документов СНБО о разработке основополагающих гарантий безопасности, при том, что ещё недавно утверждалось будто всё уже готово, что на деле выглядит как бутафория), и одновременно на всякий случай идёт подготовка к выборам, потом, что, если прижмут так что деваться будет некуда, он пойдёт на них как миленький. Но при этом Рада ушла на перерыв до двадцать четвёртого февраля и времени для запуска выборных процедур в действующем нормативном поле практически не остаётся если исходить из того, что американцы хотят видеть выборы до лета и тогда же появление легитимного подписанта. А без экстраординарного сигнала по линии из Белого дома Банковой, раньше депутатов никто не соберёт, законопроект по выборам хоть и готов, но даже не зарегистрирован, время уходит и не очень понятно, на что рассчитывает команда Трампа тогда как у Лондона и у клептоманов "Девяносто пятого квартала" пока получается успешно отпетлять от движения к реальному миру.

