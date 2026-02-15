https://ukraina.ru/20260215/taktika-trampa--obyavlyat-o-grandioznom-suchkov-pro-perspektivy-novogo-yadernogo-dogovora-s-rossiey-1075637871.html

Тактика Трампа — "объявлять о грандиозном": Сучков про перспективы нового ядерного договора с Россией

Заявления Трампа о разработке нового договора по наступательным вооружениям пока не имеют под собой предметной основы. Москва сохраняет приверженность старым параметрам, но для обсуждения новых нужны конкретные предложения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

Комментируя заявление президента США о начале разработки улучшенной версии договора СНВ, Сучков призвал не спешить с выводами. "Обсуждать что-либо предметно не имеет смысла, пока стороны не увидят конкретные предложения Трампа. Объявлять о чем-то грандиозном — это обычная тактика Трампа и его администрации", — заявил эксперт.Пока есть добрая воля российского руководства придерживаться параметров договора, который прекратил свое существование, говорить о чем-то новом большого смысла нет, пояснил аналитик.Политолог указал на невозможность отделять вопросы стратегической стабильности от текущего конфликта на Украине. "Хотя вопросы стратегической стабильности и безопасности не могут не рассматриваться в отрыве от происходящего на Украине, несмотря на то, что США на протяжении всего конфликта старались их развести", — подчеркнул собеседник издания.При этом, добавил Сучков, американцы продолжают участвовать в конфликте, предоставляя разведанные. "Россия не может обращать на это внимание, действуя без оглядки на украинский конфликт", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, почему Трампу нужен лишь тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.

