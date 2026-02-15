Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля - 15.02.2026 Украина.ру
Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
СМИ сообщили о провальных переговорах Владимира Зеленского и европейских лидеров в Мюнхене. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, сообщило издание Spiegel."Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США &lt;…&gt; провалилось", — отмечалось в публикации.По данным немецкого журнала, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ, когда боеприпасы на исходе."Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — заявлял сам Зеленский в Мюнхене.По информации Spiegel, из-за проблем на фронте Зеленскому пришлось сменить риторику в адрес европейских партнёров, которых он раскритиковал ранее на форуме в Давосе. В Мюнхене Зеленский критиковал уже администрацию Джо Байдена. Обвиняя последнюю в недостаточной поддержке он, тем самым, избегал конфликта с действующей администрацией США. Кроме того, он по сути снимал ответственность с европейцев, обвинив в недостаточной поддержке тех американских политиков, кто уже не при власти.Обстрелы и налётыУтром 15 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 07:00 по московскому времени 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых налётах"В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваториями Чёрного и Азовского морей", — гласило заявление Минобороны РФ.Как сообщил утром 15 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате атаки ВСУ есть пострадавшие."Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. К сожалению, есть пострадавшие. Главы муниципалитетов оперативно докладывают о ситуации. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация - в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По имеющейся сейчас информации ранены два человека - их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь", — написал Кондратьев в своём телеграм-канале рано утром 15 февраля.Он сообщил о том, что к 06:42 было несколько очагов возгораний. Их тушили 126 человек и 34 единиц техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю."В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом - выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло. Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения", — отметил Кондратьев.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 1 снаряд на волновахском направлении. Повреждён объект гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона 27 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Рыбальче — 3; Новая Збурьевка — 4; Корсунка — 2; Новая Каховка — 6; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Саги, Голая Пристань, Васильевка, Алёшки и Масловка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о заявлениях Зеленского — в статье Михаила Павлива "В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка".
13:00 15.02.2026 (обновлено: 14:24 15.02.2026)
 
Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, сообщило издание Spiegel.
"Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — отмечалось в публикации.
По данным немецкого журнала, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ, когда боеприпасы на исходе.
"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — заявлял сам Зеленский в Мюнхене.
По информации Spiegel, из-за проблем на фронте Зеленскому пришлось сменить риторику в адрес европейских партнёров, которых он раскритиковал ранее на форуме в Давосе. В Мюнхене Зеленский критиковал уже администрацию Джо Байдена. Обвиняя последнюю в недостаточной поддержке он, тем самым, избегал конфликта с действующей администрацией США. Кроме того, он по сути снимал ответственность с европейцев, обвинив в недостаточной поддержке тех американских политиков, кто уже не при власти.
Обстрелы и налёты
Утром 15 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 07:00 по московскому времени 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых налётах
"В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваториями Чёрного и Азовского морей", — гласило заявление Минобороны РФ.
Как сообщил утром 15 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате атаки ВСУ есть пострадавшие.
"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. К сожалению, есть пострадавшие. Главы муниципалитетов оперативно докладывают о ситуации. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация - в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По имеющейся сейчас информации ранены два человека - их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь", — написал Кондратьев в своём телеграм-канале рано утром 15 февраля.
Он сообщил о том, что к 06:42 было несколько очагов возгораний. Их тушили 126 человек и 34 единиц техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю.
"В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом - выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло. Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения", — отметил Кондратьев.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 1 снаряд на волновахском направлении. Повреждён объект гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона 27 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Рыбальче — 3; Новая Збурьевка — 4; Корсунка — 2; Новая Каховка — 6; Каховка — 5", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Саги, Голая Пристань, Васильевка, Алёшки и Масловка.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Подробнее о заявлениях Зеленского — в статье Михаила Павлива "В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка".
