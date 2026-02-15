Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае - 15.02.2026 Украина.ру
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае - 15.02.2026
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае
Трамп рассчитывает, что реальные переговоры по Украине начнутся до апреля. Если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Продолжая тему переговорных перспектив по Украине, Абзалов раскрыл тактические расчеты сторон. По его словам, у президента США есть четкий временной ориентир."Трамп рассчитывает, что реальные переговоры начнутся раньше – до апреля. Он хочет, чтобы стороны приехали к нему на Пасху и хотя бы какую-то часть соглашения изобразили", — заявил эксперт.Однако Киев выбрал другую стратегию. "А Украина, судя по всему, решила Трампа пересидеть, рассчитывая, что им удастся ослабить его позиции", — пояснил Абзалов.В этой ситуации и Россия вынуждена напомнить США про обязательства. "Трамп теряет позиции, стороны начинают свои обязательства немножко не исполнять. Поэтому Россия пытается немного поддавить Трампа на предмет выполнения его же обязательств в Анкоридже", — констатировал политолог.По мнению эксперта, если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Она растянется на несколько месяцев и может зайти за промежуточные выборы в США, когда Трамп потеряет большинство в Конгрессе, предупредил Абзалов."Следовательно, две стороны этого конфликта останутся без экономической составляющей процесса. А это никому не надо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае

04:30 15.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Трамп рассчитывает, что реальные переговоры по Украине начнутся до апреля. Если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Продолжая тему переговорных перспектив по Украине, Абзалов раскрыл тактические расчеты сторон. По его словам, у президента США есть четкий временной ориентир.
"Трамп рассчитывает, что реальные переговоры начнутся раньше – до апреля. Он хочет, чтобы стороны приехали к нему на Пасху и хотя бы какую-то часть соглашения изобразили", — заявил эксперт.
Однако Киев выбрал другую стратегию. "А Украина, судя по всему, решила Трампа пересидеть, рассчитывая, что им удастся ослабить его позиции", — пояснил Абзалов.
В этой ситуации и Россия вынуждена напомнить США про обязательства. "Трамп теряет позиции, стороны начинают свои обязательства немножко не исполнять. Поэтому Россия пытается немного поддавить Трампа на предмет выполнения его же обязательств в Анкоридже", — констатировал политолог.
По мнению эксперта, если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Она растянется на несколько месяцев и может зайти за промежуточные выборы в США, когда Трамп потеряет большинство в Конгрессе, предупредил Абзалов.
"Следовательно, две стороны этого конфликта останутся без экономической составляющей процесса. А это никому не надо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
