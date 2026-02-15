https://ukraina.ru/20260215/politolog-esli-ne-budet-resheniya-po-donbassu-rossiya-mozhet-nachat-voennuyu-kampaniyu-v-aprele-mae-1075638760.html
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае - 15.02.2026 Украина.ру
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае
Трамп рассчитывает, что реальные переговоры по Украине начнутся до апреля. Если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-15T04:30
2026-02-15T04:30
2026-02-15T04:30
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий абзалов
украина.ру
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970364_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_6c5c37c2f0f5d6a1b5d8bea04f26e174.jpg
Продолжая тему переговорных перспектив по Украине, Абзалов раскрыл тактические расчеты сторон. По его словам, у президента США есть четкий временной ориентир."Трамп рассчитывает, что реальные переговоры начнутся раньше – до апреля. Он хочет, чтобы стороны приехали к нему на Пасху и хотя бы какую-то часть соглашения изобразили", — заявил эксперт.Однако Киев выбрал другую стратегию. "А Украина, судя по всему, решила Трампа пересидеть, рассчитывая, что им удастся ослабить его позиции", — пояснил Абзалов.В этой ситуации и Россия вынуждена напомнить США про обязательства. "Трамп теряет позиции, стороны начинают свои обязательства немножко не исполнять. Поэтому Россия пытается немного поддавить Трампа на предмет выполнения его же обязательств в Анкоридже", — констатировал политолог.По мнению эксперта, если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Она растянется на несколько месяцев и может зайти за промежуточные выборы в США, когда Трамп потеряет большинство в Конгрессе, предупредил Абзалов."Следовательно, две стороны этого конфликта останутся без экономической составляющей процесса. А это никому не надо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970364_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_309bcab5cdc9d352c8ba7a231aeb1a50.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий абзалов, украина.ру, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, выборы, международные отношения, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Абзалов, Украина.ру, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, выборы, международные отношения, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Политолог: Если не будет решения по Донбассу, Россия может начать военную кампанию в апреле-мае
Трамп рассчитывает, что реальные переговоры по Украине начнутся до апреля. Если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Продолжая тему переговорных перспектив по Украине, Абзалов раскрыл тактические расчеты сторон. По его словам, у президента США есть четкий временной ориентир.
"Трамп рассчитывает, что реальные переговоры начнутся раньше – до апреля. Он хочет, чтобы стороны приехали к нему на Пасху и хотя бы какую-то часть соглашения изобразили", — заявил эксперт.
Однако Киев выбрал другую стратегию. "А Украина, судя по всему, решила Трампа пересидеть, рассчитывая, что им удастся ослабить его позиции", — пояснил Абзалов.
В этой ситуации и Россия вынуждена напомнить США про обязательства. "Трамп теряет позиции, стороны начинают свои обязательства немножко не исполнять. Поэтому Россия пытается немного поддавить Трампа на предмет выполнения его же обязательств в Анкоридже", — констатировал политолог.
По мнению эксперта, если не будет принято решение по Донбассу, России придется начинать военную кампанию в апреле-мае. Она растянется на несколько месяцев и может зайти за промежуточные выборы в США, когда Трамп потеряет большинство в Конгрессе, предупредил Абзалов.
"Следовательно, две стороны этого конфликта останутся без экономической составляющей процесса. А это никому не надо", — резюмировал собеседник издания.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.