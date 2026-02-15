Ключевой столп гегемонии. Эксперт про судьбу НАТО на фоне конфликта США с европейской элитой - 15.02.2026 Украина.ру
Ключевой столп гегемонии. Эксперт про судьбу НАТО на фоне конфликта США с европейской элитой
Конфликт риторики между Дональдом Трампом и европейскими элитами не означает реального разрыва или сворачивания НАТО. Европа остается ключевым столпом американской гегемонии, и США лишь настраивают институты под свои задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Комментируя тему конфликта Трампа с европейской элитой, Сучков обозначил истинную цель Вашингтона. "Перед администрацией Трампа стоит задача разделить европейскую бюрократию, которая не нравится Трампу, сохранив Европу как ключевого союзника", — заявил эксперт.По словам аналитика, базовая конструкция доминирования США немыслима без европейской опоры. "Несмотря на всю критику со стороны Трампа, невозможно себе представить американское доминирование в мире без европейской поддержки. Европа — это ключевой столп американской гегемонии", — пояснил Сучков.Политолог призвал обращать внимание на конкретные действия США. "Ключевым маркером отношения американцев к Европе является военное присутствие США. Вот с ним в Европе пока ничего не происходит. Все остальное это риторические приемы и политическое давление", — подчеркнул собеседник издания.Таким образом, несмотря на громкие заявления, реальных предпосылок для сворачивания НАТО не существует. "Поэтому я бы всерьез свертывание НАТО не рассматривал", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Ключевой столп гегемонии. Эксперт про судьбу НАТО на фоне конфликта США с европейской элитой

Конфликт риторики между Дональдом Трампом и европейскими элитами не означает реального разрыва или сворачивания НАТО. Европа остается ключевым столпом американской гегемонии, и США лишь настраивают институты под свои задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Комментируя тему конфликта Трампа с европейской элитой, Сучков обозначил истинную цель Вашингтона. "Перед администрацией Трампа стоит задача разделить европейскую бюрократию, которая не нравится Трампу, сохранив Европу как ключевого союзника", — заявил эксперт.
По словам аналитика, базовая конструкция доминирования США немыслима без европейской опоры. "Несмотря на всю критику со стороны Трампа, невозможно себе представить американское доминирование в мире без европейской поддержки. Европа — это ключевой столп американской гегемонии", — пояснил Сучков.
Политолог призвал обращать внимание на конкретные действия США. "Ключевым маркером отношения американцев к Европе является военное присутствие США. Вот с ним в Европе пока ничего не происходит. Все остальное это риторические приемы и политическое давление", — подчеркнул собеседник издания.
Таким образом, несмотря на громкие заявления, реальных предпосылок для сворачивания НАТО не существует. "Поэтому я бы всерьез свертывание НАТО не рассматривал", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трампу нужен тлеющий конфликт на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
