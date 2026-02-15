https://ukraina.ru/20260215/ili-poverim-ssha-ili-doydm-do-kieva-i-uberm-zelenskogo-eksperty-predlagayut-opredelitsya-s-tselyami-1075638967.html

"Или поверим США, или дойдём до Киева и уберём Зеленского". Эксперты предлагают определиться с целями

В экспертном сообществе обсуждают, о чём всё же договорились лидеры РФ и США в Анкоридже, в чём "дух" этих договорённостей и действуют ли они до сих пор. Думают и над тем, кто приносит Киеву больше вреда — ТЦК, уклонисты или высокопоставленные чиновники?

Самый большой урон обороноспособности киевского режима наносят не ТЦКшники и не спасающиеся от них граждане, а "тихие решалы" от Зеленского, заявил покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*.В беседе с журналистом Александром Шелестом* он повторил то, что уже говорил ранее: "Война поставила перед ними (этими "решалами" в ОП — ред.) задачи, которые они не в состоянии даже осознать, не то что выполнить… это за пределами их не то что уровня компетенции — их кругозора".Отметим, впрочем, что вряд ли это особенно сильно может сказаться на положении дел: скорее всего, действительные решения на самом деле принимают не в ОП и вообще не в Киеве.Например, решение Маска отключить Starlink для ВС РФ (попутно под "раздачу" попали и пользователи в ВСУ, и гражданские) было продиктовано вовсе не просьбами офиса Зеленского, а требованием американских военных протестировать такую операцию в боевых условиях, считает Арестович.А кто потребовал практически одновременно начать замедлять в РФ мессенджер Telegram, обеспечивающий связь в том числе в зоне СВО? Депутат ГД РФ, экономист Михаил Делягин видит тут замысел умных врагов.Зачитав мнения комментаторов, называющих решение Роскомнадзора "спорным", он с ними не согласился и аргументировал это так: "На мой взгляд, решение абсолютно бесспорное… абсолютно однозначное"."Мотивы прозрачны, мотивы элементарны. Причины волны возмущения тоже понятны. Цель решения как раз заключается в том, с моей точки зрения, чтобы вызвать максимальную волну возмущения в обществе", — заявил Делягин.По его словам, РФ воюет с прокси финансовых спекулянтов — тех самых, в интересах которых действуют либералы. Финансовые спекулянты сейчас разрушают российскую экономику, управляя при этом значительной частью социально-экономической сферы.Делягин полагает, что замысел Запада предельно прост: сейчас Европа накачивает свой ВПК и к 2030 году будет готова напасть на РФ. А российские либералы должны к этому времени подорвать российскую экономику, "охладить" её и сделать беспомощной."При этом сюда будет завезено достаточное количество религиозных фанатиков, чтобы устроить внутреннее эмигрантское восстание. И это будет удар с двух сторон — удар снаружи, разрушение экономики, удар мигрантов. И при этом нужно обязательно взбесить людей так, вызвать такое негодование людей, чтобы они рассматривали государство как своего врага", — сказал депутат ГД, добавив, что такова его гипотеза. И с этой точки зрения замедление Telegram выглядит вполне логичным.Говорят эксперты и о пресловутом "духе Анкориджа". Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил, что о сути достигнутых на Аляске договорённостей между США и РФ до сих пор можно только догадываться."Предполагаю, что эти вопросы касались как глобального экономического сотрудничества, глобальной безопасности", — сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий Live". По его мнению, в контексте этих предполагаемых договорённостей "Украине никакое НАТО не светит" и никакого введения войск европейских партнёров Киева на территорию страны не будет, как не будет и конфискации российских активов."Такие вполне приемлемые для Кремля условия, которые он сможет подать как свою победу", — считает Золотарёв. Он добавил, что в Москве давно пришли к выводу, что разговаривать надо не с Киевом, а "с теми, кто дёргает за ниточки". И вот сейчас все разговоры о глобальной изоляции РФ — "они как туман рассеиваются".Политтехнолог обратил внимание на тот факт, что при ударах ВС РФ не пострадала украинская ГТС. По его мнению, такая "забота" может объясняться тем, что Трамп "положил на неё глаз". Зачем? Чтобы участвовать в будущем в поставках газа — только газ этот будет уже как бы не российский, а "из свободной экономической зоны". Продаваться этот газ будет европейцам и той же Украине.Таким образом, Трамп знает, что делать с украинским "национальным достоянием" (как называли ГТС). Тем более что уже подписана ресурсная сделка. Предполагалось, что в обмен на украинские ресурсы Киев получит оружие, но получил "комбинацию из трёх пальцев", за оружие предлагается платить, сказал Золотарёв.Он добавил, что теперь разве что будут выяснять, что весомее — столетнее соглашение с Лондоном или ресурсная сделка с Трампом, — а по результату "вполне может наша ГТС и уйти", ведь Трамп обещал американским налогоплательщикам вернуть деньги, потраченные на Украине, — "хотя и близко таких сумм на Украину не заходило".Что дальше, чего ожидать? По данным FT, уже до 15 мая команда Трампа рассчитывает реализовать весь пакет мирных соглашений, в том числе провести на Украине выборы и референдум. Комментируя эту публикацию, экс-премьер-министр Украины (2010–2014 гг.) Николай Азаров отметил, что есть вопрос, насколько достоверна эта информация: за оставшиеся три месяца подготовить выборы невозможно.Политик подчеркнул, что начинать надо с того, что утратил легитимность ЦИК, решение этой проблемы потребует значительного времени. Важен и вопрос о 15 миллионах украинцев, оказавшихся за границей. Много украинцев в РФ, но в ОП говорили, что там никаких выборов не будет, как не будет их на территориях, которые в Киеве считают своими (Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области, части Харьковской и Сумской областей)."Тогда возникает вопрос сразу же — а что же за легитимность выборов, в которых будут участвовать в лучшем случае 20% населения Украины?" — сказал политик в эфире ютуб-канала "Надiя" ("Надежда").Азаров предположил, что никаких выборов в указанные сроки проведено не будет — "Зеленский не решится на эту авантюру".Экс-премьер напомнил о том, что многие украинцы сейчас вынуждены жить без света, без воды и без тепла. А в Раде лежат законопроекты, в которых предусмотрена оплата украинцами долгов солнечных и ветровых генераций — они "все частные абсолютно" — на общую сумму 37 млрд гривен. Для чего потребуется, разумеется, поднять тарифы, которые на Украине и так вышли на европейский уровень, — а теперь превысят."Допрыгались на майданах", — констатировал Азаров, добавив, что он не злорадствует, но вынужден напомнить, что предупреждал украинцев об этом ещё в 2013 году, говорил, что "власть придёт воровская, жульническая, поставит своей задачей ограбление народа".Экс-премьер также констатировал, что энергосистема страны разрушена, заверения властей, что киевские ТЭЦ восстановят за два месяца, слишком оптимистичны, на это потребуется минимум два года, да и то — "это будет подвиг".Но восстанавливать будут потом, после завершения конфликта. А когда и чем он завершится, сказать пока сложно. Как отметил в эфире радио "Спутник в Крыму" военный волонтёр Алексей Живов, СВО длится почти четыре года, а чётких целей по Украине до сих пор не сформулировано."Ни разу я не видел ни одного серьёзного, крупного, большого проекта, предложения о том, как бы могла выглядеть Украина в составе России", — сказал волонтёр, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Он добавил, что пока чётко сформулирована лишь позиция по вошедшим в состав РФ регионам (Херсонская, Запорожская области, ЛДНР, Крым), но хотелось бы большей ясности — всё равно в переговорах с Западом Москва имеет дело с мошенниками, "которые пытаются нас обмануть".Поэтому, считает Живов, надо бы перестать им верить и поставить перед собою какие-то понятные цели — "например, давайте определимся: всё, до Киева дойдём, уберём режим Зеленского, и на этом прекратим войну, не оглядываясь на позиции Америки".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликтПодробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Спор о том, есть ли на Украине рабы и туземцы. Эксперты и политики о ситуации в стране"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

