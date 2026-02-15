"Если Трамп станет хромой уткой и не реализует договоренности, сделка может развалиться" — Абзалов - 15.02.2026 Украина.ру
"Если Трамп станет хромой уткой и не реализует договоренности, сделка может развалиться" — Абзалов
"Если Трамп станет хромой уткой и не реализует договоренности, сделка может развалиться" — Абзалов - 15.02.2026 Украина.ру
"Если Трамп станет хромой уткой и не реализует договоренности, сделка может развалиться" — Абзалов
Любая возможная сделка по Украине держится на Трампе, но он уже слабеет под грузом внутриполитических проблем. Летом президент США погрузится в избирательную кампанию и внешняя политика перестанет его интересовать. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил: если все стороны готовы договариваться по Украине, что может помешать заключению сделки. По мнению Абзалова, преградой для сделки может послужить слабая позиция президента США.По словам политолога, сделка держится только на Трампе, и он уже слабеет. "Есть такое понятие "Эффект TACO" (Trump always chickens out — "Трамп всегда пасует"). Это когда он давит-давит, а потом сдает назад", — пояснил Абзалов.Эксперт напомнил о временных рамках американской политики."Как только начнется лето, Трамп с головой погрузится в избирательную кампанию. Ему будет наплевать на все, что происходит во внешней политике, если это напрямую не влияет на его рейтинг", — констатировал он.Абзалов также объяснил, почему выборы для Трампа — вопрос не просто политический, а экзистенциальный."А выборы – это залог его физического выживания. Если он потеряет большинство в верхней палате парламента, ему будут пытаться объявить импичмент. Да, слова Стивена Бэннона "если мы проиграем, то все сядем" — это преувеличение, но Бэннон уже сидел", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
"Если Трамп станет хромой уткой и не реализует договоренности, сделка может развалиться" — Абзалов

04:45 15.02.2026
 
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP
Любая возможная сделка по Украине держится на Трампе, но он уже слабеет под грузом внутриполитических проблем. Летом президент США погрузится в избирательную кампанию и внешняя политика перестанет его интересовать. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил: если все стороны готовы договариваться по Украине, что может помешать заключению сделки. По мнению Абзалова, преградой для сделки может послужить слабая позиция президента США.
"Слабость Трампа. Все его дурацкие заявления и видео с Обамой – это то, что режет его рейтинг. И если Трамп сейчас станет хромой уткой и не сможет реализовать свои договоренности, сделка может развалиться", — заявил эксперт.
По словам политолога, сделка держится только на Трампе, и он уже слабеет. "Есть такое понятие "Эффект TACO" (Trump always chickens out — "Трамп всегда пасует"). Это когда он давит-давит, а потом сдает назад", — пояснил Абзалов.
Эксперт напомнил о временных рамках американской политики.
"Как только начнется лето, Трамп с головой погрузится в избирательную кампанию. Ему будет наплевать на все, что происходит во внешней политике, если это напрямую не влияет на его рейтинг", — констатировал он.
Абзалов также объяснил, почему выборы для Трампа — вопрос не просто политический, а экзистенциальный.
"А выборы – это залог его физического выживания. Если он потеряет большинство в верхней палате парламента, ему будут пытаться объявить импичмент. Да, слова Стивена Бэннона "если мы проиграем, то все сядем" — это преувеличение, но Бэннон уже сидел", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния