"Дух Анкориджа умер давно": Зубец объяснил, почему Трамп закрыл для себя тему Украины - 15.02.2026
"Дух Анкориджа умер давно": Зубец объяснил, почему Трамп закрыл для себя тему Украины
"Дух Анкориджа умер давно": Зубец объяснил, почему Трамп закрыл для себя тему Украины - 15.02.2026 Украина.ру
"Дух Анкориджа умер давно": Зубец объяснил, почему Трамп закрыл для себя тему Украины
Дональд Трамп отказался от активных действий по Украине, поняв, что быстрого результата здесь не получить. Переговоры превратились в имитацию, а дух договоренностей в Анкоридже умер, так и не воплотившись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала ни по официальным, ни по неофициальным каналам так называемый мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов.По словам министра, на основе договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже, договор по Украине можно было согласовать достаточно быстро. Однако впоследствии документ "несколько раз перелопатили".Журналист спросил, почему мирный план Трампа так и не передали России. Алексей Зубец объяснил, что дело в политическом стиле американского президента."Трамп очень ситуативный игрок. Он играет только там, где можно быстро получить результат. А если сталкивается с сопротивлением, отступает", — заявил эксперт.В подтверждение он привел два примера. "Яркий пример — Гренландия, которую он мог захватить за несколько часов. Но нашлись люди, объяснившие, что так он разрушает теневое государство. Похожая ситуация была с Ираном, где речь шла о контроле над нефтью. Но Иран был готов к сопротивлению, и Трамп съехал с темы", — пояснил Зубец.С Украиной произошло то же самое. "Он понял, что быстрого дохода здесь не будет. Давить на Европу и договариваться с Зеленским хлопотно", — констатировал экономист.Внутри США у Трампа оказалось много противников. "В Америке любят Зеленского. Он там один из самых почитаемых политиков. Штаты много лет накачивали проукраинской пропагандой, там большая диаспора", — добавил Зубец.По его словам, Украина используется для создания образа "страшной" России, а русофобия — ценный ресурс американских элит. "Переговоры по Украине — имитация деятельности. Дух Анкориджа умер давно. Трамп закрыл эту тему для себя", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
"Дух Анкориджа умер давно": Зубец объяснил, почему Трамп закрыл для себя тему Украины

05:15 15.02.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Public domain
Дональд Трамп отказался от активных действий по Украине, поняв, что быстрого результата здесь не получить. Переговоры превратились в имитацию, а дух договоренностей в Анкоридже умер, так и не воплотившись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала ни по официальным, ни по неофициальным каналам так называемый мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов.
По словам министра, на основе договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже, договор по Украине можно было согласовать достаточно быстро. Однако впоследствии документ "несколько раз перелопатили".
Журналист спросил, почему мирный план Трампа так и не передали России. Алексей Зубец объяснил, что дело в политическом стиле американского президента.
"Трамп очень ситуативный игрок. Он играет только там, где можно быстро получить результат. А если сталкивается с сопротивлением, отступает", — заявил эксперт.
В подтверждение он привел два примера. "Яркий пример — Гренландия, которую он мог захватить за несколько часов. Но нашлись люди, объяснившие, что так он разрушает теневое государство. Похожая ситуация была с Ираном, где речь шла о контроле над нефтью. Но Иран был готов к сопротивлению, и Трамп съехал с темы", — пояснил Зубец.
С Украиной произошло то же самое. "Он понял, что быстрого дохода здесь не будет. Давить на Европу и договариваться с Зеленским хлопотно", — констатировал экономист.
Внутри США у Трампа оказалось много противников. "В Америке любят Зеленского. Он там один из самых почитаемых политиков. Штаты много лет накачивали проукраинской пропагандой, там большая диаспора", — добавил Зубец.
По его словам, Украина используется для создания образа "страшной" России, а русофобия — ценный ресурс американских элит. "Переговоры по Украине — имитация деятельности. Дух Анкориджа умер давно. Трамп закрыл эту тему для себя", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
