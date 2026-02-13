https://ukraina.ru/20260213/13-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075590587.html
13 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. О проблемах рынка недвижимости Мариуполя. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости (Мариуполь)* Лица Новороссии. О творческом пути героя, недавних свершениях и планах. Гость: Данил Милка — донецкий дирижёр, композитор, заслуженный артист ДНР* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Великие земляки. История поэта Юрия Левитанского. Гость: Анна Роговская - журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку"* Большое интервью. О причинах отказа Индии от закупок нефти из России, а также об энергетическом коллапсе на Украине. Гость: Александр Дудчак - эксперт Института стран СНГ
