13 февраля 2026 года, утренний эфир

13 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.02.2026

2026-02-13T10:58

2026-02-13T10:58

2026-02-13T10:58

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. О проблемах рынка недвижимости Мариуполя. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости (Мариуполь)* Лица Новороссии. О творческом пути героя, недавних свершениях и планах. Гость: Данил Милка — донецкий дирижёр, композитор, заслуженный артист ДНР* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Великие земляки. История поэта Юрия Левитанского. Гость: Анна Роговская - журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку"* Большое интервью. О причинах отказа Индии от закупок нефти из России, а также об энергетическом коллапсе на Украине. Гость: Александр Дудчак - эксперт Института стран СНГ

