Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда

Наши возможности производить ракеты и дроны позволяют совершать налеты на военно-экономическую систему киевского режима регулярно (несколько сот дронов и десяток ракет в сутки). Мы держим под огневым воздействием всю Украину. Противник в условиях дефицита пехоты вынужден держать много людей в тылу для его защиты. Это облегчает нам жизнь на фронте.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовойЗа последнее время обстановка на Запорожском направлении несколько изменилась. На южном фланге полосы наступления группировки войск "Восток" от Гуляйполя до Орехова было занято Железнодорожное (Зализничное) – серьезный район обороны ВСУ. При этом на северном фланге нашим бойцам пришлось отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые, на сей раз, выглядят гораздо интенсивнее, чем обычно.- Владимир, от чего будет зависеть исход этих сражений? Как они в целом могут повлиять на линию соприкосновения?- Мы пока еще не до конца понимаем, какой наряд сил противник бросил в это наступление. Да, в СМИ перечисляются подразделения из состава тех или иных бригад, но мы не знаем общую численность этой группировки и ее потенциал, а самое главное – с какой целью киевский режим ее туда направил: просто сбить информационный кризис вокруг Запорожского направления или действительно дать решительный бой с целью связать и истощить группировку "Восток".Судя по тому, как Украина поступала в аналогичных ситуациях, то это могут быть одна-две боевые группы на основе батальонов от каждой бригады. Это где-то 5-8 тысячная усиленная группировка. Да, это немало, но этого вряд ли хватит, чтобы получить шанс нанести нам страшное поражение.Понятное дело, что киевский режим столкнулся с неприятной для себя перспективой относительно скорого падения Орехова, которое бы дало нам возможность работать по Запорожью и даже Днепропетровску более широким спектром дальнобойного вооружения, включая ствольную артиллерию и РСЗО. К тому же, где гарантия, что мы потом не проведем стратегическую переброску войск в стиле осени 2023 года, когда группировка войск "Центр" из Кременских лесов отправилась под Авдеевку? Украина рассматривает такую возможность и хочет этого избежать. Поэтому ей приходится что-то делать.Повторюсь, противнику надо хоть как-то стабилизировать ситуацию. Для этого он будет предпринимать череду контратак, чтобы перенацелить "Восток" с наступления на Орехов к сдерживанию их. Пока результаты у ВСУ скромные. Но и времени не так много прошло. Посмотрим, что будет дальше.- Вопрос в том, не придется ли нам выбирать между Запорожьем и Донбассом? Мне кажется, командование рассматривает вариант возвращения "Востоку" той же 155-й бригады морской пехоты, которая сейчас сражается в "Центре". Учитывая, что противнику пока удается закупорить фронт в районе Доброполья.- Я бы так не сказал. Переброска украинских сил на Запорожскую область была как раз из района Доброполья, поскольку противник считает, что обстановка там стабилизирована. На самом же деле наступление продолжается, хоть и небольшими темпами. "Центр" тоже был истощен в ходе боев за Красноармейск.Конечно, вариант переброски находящихся в резерве или частично введенных в бой морпехов на Запорожское направление наше командование рассматривает. Причем, помимо морской пехоты, "Востоку" могут вернуть ранее изъятые 68-й корпус и 27-я дивизию. Еще дальневосточников можно усилить за счет резервов группировки "Днепр". Возможностей у нас много.Но, судя по тому, что больших телодвижений на этом участке мы пока не видим, командование считает, что текущего запаса сил достаточно для купирования этой угрозы. К тому же, мне как жителю Донецка видна активизация наших ВКС. Она вполне может быть связана с этой ситуацией.Повторюсь, эти контратаки ВСУ ставят целью вырвать инициативу у "Востока". В ближайшие две недели эта борьба за инициативу вестись будет. Если противнику удастся насытить фронт, прогибаться здесь он будет не так быстро, как раньше.- А что скажете по Купянску и Приграничью, где наше продвижение с каждым днем становится более заметным?- В районе Купянска украинцы истратили основные свои резервы для стабилизации ситуации: где-то успешно, где-то нет. Мы сейчас даже видим отзыв каких-то подразделений оттуда. В частости, в Запорожской области появляются беспилотчики, которые ранее действовали под Купянском. То есть по мере перегруппировки и работы над ошибками группировка "Запад" принимает ответные меры, чтобы вернуть ранее утраченные позиции.Контроль над Купянском важен для "Запада", чтобы укрепить свой правый фланг и высвободить силы, чтобы отправить их в район Святогорска и Красного Лимана, где они вместе с группировкой "Юг" начнут сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию.Что касается Приграничья, то группировка "Север" выстраивает буферную зону там, где может. Правда, есть один интересный момент. В Сумской области засветились ранее непонятно где находившиеся 160-е бригады ВСУ. Если противник уже их поставил, чтобы охранять границу, значит, текущего наряда сил для этого явно недостаточно.Понятно, что если есть возможность давить, надо давить. Особенно, памятуя знаменитое видео с "культурно отдыхающими" всушниками в одном из сел Сумской области. Это создает врагу дополнительную политическую нервозность и позволяет обезопасить наши пограничные регионы от обстрела беспилотниками.- Переходим к техническим аспектам. На прошлой неделе у нас была паника по поводу ограничения работы "Старлинка", однако пока мы не видим, чтобы решение Маска всерьез поменяло характер боевых действий. Можем ли мы считать, что эта история закончилась?- Что значит закончилась? У всех моих товарищей, которые пользовались "Старлинком", терминалы сломались и лежат мертвым грузом. Ребята этим крайне недовольны.К сожалению, теперь у нас нет возможности применять "Старлинк" на ударных дронах. Это самая главная потеря. Понятно, что у нас есть эксперименты с ретрансляторами, которые ставились на "Герберы" и раздавали сигнал на коптеры-камикадзе. Но уже несколько снизилась эффективность "Молний", на которые массово цепляли систему Маска.На уровне командиров бригад стало менее приятно, но в целом ничего не изменилось. Созданы вай-фай-мосты. На командные пункты протянуты оптоволоконные кабели. Особых проблем никто не испытывает. А с точки зрения бойцов на передовой это плохо.Во-первых, просядет управляемость на тактическом звене. Во-вторых, ребята не смогут посмотреть сериал и пообщаться с родными в блиндаже с помощью высокоскоростного интернета, а теперь этой отдушины не будет. Пребывание на передовой будет менее комфортным. Это сказывается на морально-психологическом состоянии бойцов. - Из хороших новостей. ВКС РФ впервые применили "умную" бомбу УМПБ-5 на 500 кг взрывчатки и дальностью действия минимум на 200 км. Пока мы ее запускаем с самолетов. А при каких условиях мы сможем массово запускать ее из РСЗО, чтобы экономить на самолетовылетах?- Нам об этом никто не расскажет. Это секретная информация. Хотя во время ударов по энергетике Харькова мы стали массово применять "Смерчи" и "Торнадо-С". То есть производство боеприпасов для РСЗО у нас возросло. И если оно возросло, то следующим шагом будет соединение реактивного двигателя снаряда с управляемой бомбой.Насколько это целесообразно? Трудно сказать. Может быть, командование сочтет, что сбрасывание этих боеприпасов с самолета достаточно для нужд фронта. И наверняка там есть детские болезни, которые не позволяют применять боеприпас из РСЗО так же эффективно, как и авиация. Поэтому я считаю, что применять мы их будем в качестве авиационного вооружения. Тем более, у противника с массовым применением аналогичных систем не особенно получилось.Отмечу также, что дальность действия в 200 километров достигается с реактивным двигателем. По заявленным характеристикам она летит 160. Хотя и это очень много. Достаточно вспомнить, что первые УМПК летали на 40-50 километров. Но уже тогда, весной 2024 года, они внесли большой вклад в наше продвижение. Тем более, это уже специальный боеприпас, а не переделанная с помощью жестяного листа, молотка и кулибинского гения чугуняка.В этом прогрессе видно преимущество нашей оборонки над аналогичными системами Украины и Запада. Наши вертикально организованные финансово-промышленные структуры могут внедрять нововведения. Да, не так быстро. Но если что-то внедряется, то оно масштабируется, а потом модернизируется и модернизируется, пока не доводится до определенного идеала.- Также мы вернулись к активному применению установки дистанционного минирования "Земледелие", несмотря на все разговоры, что сейчас уже нет смысла засевать огромные площади, потому что на поле боя нет такой плотности войск. Дескать, теперь это надо делать точечно с помощью дронов на конкретных логистических маршрутах.- Поскольку Украина сделала ставку на силы беспилотных систем, которые действуют на ключевых участках фронта, дроновые возможности ее линейных бригад на второстепенных участках несколько ослабли. Поэтому мы стали более смело подводить к линии фронта другие виды тяжелого вооружения, которые уступают дронам по дальности. В частности, где-то мы наблюдаем возвращение 82-мм и 120-мм минометов. Артиллерия стала приближаться на 5 километров к ЛБС. То же самое касается "Земледелия". Если можем применять, почему бы и не применить?К тому же, залп "Земледелия" в плане площади и скорости минирования территория имеет безусловное преимущество над минированием с помощью беспилотника, потому что дроноводам для этого приходится тратить несколько часов.Конечно, с эксплуатацией "Земледелия" были проблемы. Его не любились и боялись использовать в силу слабой обученности личного состава. Не очень было понятно, зачем оно. А там, где понимали потенциал этой установки и имели хорошие навыки использования, активно использовали.Что будет с "Земледелием" дальше? Тут надо смотреть индивидуально. От случая к случаю.- Насчет возможностей противника. Что еще представляет для нас опасность, помимо дронов? Скажем, австралийские "Абрамсы", которые так долго анонсировались, наконец-то появились на фронте и попадают под наши удары. При этом мы еще не видели немецкие САУ "Боксер", которые Украина и Запад так долго нахваливали.- Война на истощение – это вопрос количества. В том смысле, что принципиальной разницы между "Абрамсом" и Т-64 нет. Мощность боеприпаса примерно одинаковая, методика применения примерно одинаковая, время жизни тоже примерно одинаковое. Только "Брэдли" немного выделялась на этом фоне, потому что имела большую живучесть.Допустим, на фронте появится полтора батальона "Абрамсов". Они пополнят один-два танковых батальона ВСУ, которые понесли тяжелые потери. Станут ли два танковых батальона чем-то критически важным? Нет.Что касается артиллерии, то в последнее время пораженные вражеские орудия (мы их уничтожаем ударными дронами, сбросами и в ходе контрбатарейной борьбы) все меньше попадают в объективы наших камер. Тут напрашивается два простых вывода. С одной стороны, ВСУ их стали лучше маскировать и рассредотачивать. С другой стороны, самих артиллерийских систем у них стало меньше. У линейных бригад много стволов повыбито. А то, что уцелело, передается в артиллерийские бригады.При этом тот же шведский "Арчер" не стал супероружием. Здесь важно количество. Один "Арчер" не заменил бы несколько орудий. И если у тебя дефицит на сотни систем, появление несколько десятков систем не спасут ситуацию.С САУ на базе бронетранспортера "Боксер" будет то же самое. Тем более, их плоская колесная база выглядит слишком нежной для тяжелой артиллерийской системой. Скорее всего, у них будет низкое время работы без должного ремонта. Для ВСУ, учитывая их "зоопарк" из различных систем, это создаст дополнительные проблемы.Да, на конкретном узком участке фронта в конкретное время эта машина поработает и создаст проблемы нашим войскам. Но с точки зрения большой войны на истощение появление двух-трех батарей ничего не изменит. Какое бы техническое ноу-хау не придумали, оно не будет работать, если его не масштабировать.- Наверняка вы смотрели видео испытания нашей мобильной системы защиты от вражеских дронов, которая работает по принципу газонокосилки. На вал насажен диск с прикрепленными к нему тросами. Если конструкция вращается, тросы образуют зону, непроходимую для БПЛА. Внешне это похоже на гараж, который везет фура. Подойдет ли оно для доставки бойцов на передовую?- Я к этому отношусь скептически. Я бы это рассматривал как на творчество конкретных полевых инженеров, которым дали возможность самовыразиться в этом изобретении. Выглядят эти конструкции с пропеллерами странно и вызывают много вопросов.Я с большей надеждой смотрю на изделия, которые презентует "Ростех" и другие наши оборонные концерны, связанные с турелями для уничтожения дронов с высокой степенью автоматизации. Сначала эти устройства надо адаптировать для защиты стационарных объектов, чтобы обезопасить нашу тыловую инфраструктуру от украинских беспилотников. Если все будет нормально, то потом их уже можно монтировать на колесные и гусеничные платформы. И вот это уже может сбить ту самую дроновую революцию, которая идет с 2023 года.У США тоже есть похожие разработки. То есть общее направление инженерной мысли понятно. Кому это изделие удастся первым сделать массово и растиражировать в плане установки непосредственно на боевую технику, тот и решит проблему дронов. В этом случае мы, учитывая наш разнообразный огневой контур, получим ощутимое преимущество. А для ВСУ с их перекосом в сторону ударных дронов это станет большой проблемой.Одним словом, перефразируя лозунг Трампа, мы сможем снова сделать войну маневренной.- Как оцениваете наши удары по украинской энергетике? Считаете ли вы, что это только начало ее уничтожения, поскольку именно сейчас в одну точку сошлись два фактора: накопительный эффект от предыдущих атак и достаточное количество наиболее результативных средств поражения?- Я бы сказал, что это история с долгим продолжением. Глубокие тылы ВСУ, включая электроэнергетику и газовую инфраструктуру, будут регулярно попадать под удары. Это будет оттягивать людские резервы врага, которому нужен личный состав для ПВО. Это снизит экономические и производственные возможности киевского режима.Конечно, протесты из-за отсутствия света в Кривом Роге вряд ли приведут к свержению Зеленского. Желания у украинцев закончить войну любой ценой тоже вряд ли добавится. Но то, как мы выбиваем их железную дорогу, энергетику и сами промышленные предприятия (удары по тем или иным агрегатам), не может не радовать.Наши возможности производить ракеты и дроны позволяют совершать такие налеты регулярно (несколько сот дронов и десяток ракет в сутки), чтобы держать под огневым воздействием всю территорию Украины. И, повторюсь, противник в условиях дефицита пехоты вынужден держать много людей в тылу для его защиты. А это облегчает нам жизнь на фронте.О других аспектах СВО - в интервью Владимира Рогова: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине

