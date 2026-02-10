https://ukraina.ru/20260210/1075473468.html

Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине

России, чтобы навести порядок в Запорожской области, наряду с СВО, необходимо провести "САО" - специальную антикоррупционную операцию. Запас прочности есть. Ресурсов федерального центра вполне хватит. Но только при прозрачном и эффективном их использовании. К сожалению, пока этого в полной мере не происходит

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир РоговЗа последнее время обстановка на Запорожском направлении несколько изменилась. На южном фланге полосы наступления группировки войск "Восток" от Гуляйполя до Орехова было занято Железнодорожное (Зализничное) – серьезный район обороны ВСУ. При этом на северном фланге нашим бойцам пришлось отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые, на сей раз, выглядят гораздо интенсивнее, чем обычно.- Владимир Валерьевич, учитывая эти вводные, чего ждать дальше?- Освобождение Железнодорожного показывает, что русская армия владеет инициативой и идет вперед. А что касается отхода из Терноватого, то это связано с тем, что киевский режим бросил на северный участок Гуляйпольского направления Запорожского фронта максимум подразделений, как это было во время их контрударов в Донбассе.Сильно тогда помогло им это? Я бы так не сказал, потому что тогда их "флаговтыки" закончились серьезными потерями, при том, что там наших бойцов было не так много. И сейчас происходит примерно то же самое.Зеленский четко понимает, что время работает против него. Мы каждый день освобождаем территорию, его переговорная позиция все хуже. Поэтому перед новым раундом переговоров он пытается принять хоть какие-то косметические меры, чтобы показать, что ВСУ отступают не так быстро. И ради кратковременного удержания фронта противник ввязывается в эти контратаки и встречные бои.Кстати, сейчас Украина отрицает, что там были какие-то контрудары, потому что никакого успеха они не достигли. Это их стандартная практика за все четыре года СВО.Повторюсь, даже при кратковременных успехах переломить ситуацию у ВСУ не получится. Это понимает киевский режим. Русская армия перемелет врага, а потом пойдет на запад и на север.- И все-таки, чего ждать конкретно на Запорожском направлении? Воины-дальневосточники стабилизируют ситуацию и пойдут вперед? Или эти сражения затянутся, потому что киевский режим ради удержания Орехова может пойти даже на ослабление Донбасса?- Как я уже сказал, количество подразделений, которые перебрасывает противник в район Гуляйполя, впечатляет. Зеленский дал команду удержать здесь фронт любой ценой. Поэтому пару неделю назад сюда приезжал новый глава ГУР. С этим же связаны заявления Сырского в духе "Скоро увидите много интересного".Им нужна хоть какая-то победа, чтобы показать ее собственному населению, замерзающего в домах. Мы сейчас увидим там много отчаянных атак ВСУ, которые будут сопровождаться красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив".Повторюсь, киевский режим перебрасывает сюда части, которые не созданы для того, чтобы держать оборону. Это именно штурмовые полки (1-й, 24-й, 33-й, 225-й, 475), а также подразделения из состава 82-й, 92-й и 95-й десантно-штуромых бригад. Концентрация такого количества войск в одном месте говорит о том, что это место крайне важно для Зеленского.В 2023 году во время контрнаступа судьба этой войны решалась на Запорожском направлении. Названия поселков Работино и Вербовое стали уже не именем собственным, а именем нарицательным. И по состоянию на февраль 2026 года Ореховско-Гуляйпольское направление тоже становится одной из определяющей точек, в которой решается вопрос о том, к чему мы придем по итогам СВО.- Как оцениваете боеспособность "Востока"? Есть мнение, что у них хорошо налажен разведывательно-ударный комплекс, но не хватает пехоты, чтобы ей можно было наполнить боевые порядки и не давать противнику устраивать такие наскоки, пользуясь разряженным фронтом.- Конечно, ВСУ пытаются определить наши уязвимые места по принципу "где тонко, там и рвется". Поэтому противник регулярно отправляет малые бронегруппы (три-четыре единицы техники), чтобы вытянуть на них наши ударные средства и определить линию обороны. Но ребята сразу же разгадали эту тактику. Поэтому вражеская техника попадает в огневые мешки. По ней бьют дронами. Также, слава богу, у нас хорошо налажена координация с артиллерией и фронтовой авиацией.То есть в этих сражениях все зависит не столько от количества людей, сколько от технического обеспечения, прежде всего дронами. А "летуны" из подразделений "Востока" работают отлично. Один взлет – одно попадание. У врага это вызывает страх и истерику.Повторюсь, действия ВСУ на линии "Терноватое-Первомайское" понятны. Это шаги отчаяния. Они бросают свои войска на любой, чтобы и дальше действовала формула Зеленского "Умри ты сегодня, а я – завтра".- А как оцениваете обстановку в зоне ответственности группировки "Днепр", которая ведет тяжелые бои за Приморское, Речное, Магдалиновку и Запасное?- "Днепр" еще активно действует в Херсонской области. Но в Запорожской части ее зоны ответственности инициатива тоже в руках наших ребят. Они продавливают противника. Несмотря на то, что ВСУ направили в эти укрепрайоны подразделения из ССО (элита спецназа). Это говорит о том, что скамейка запасных у Зеленского пуста. Он бросает в топку войны всех подряд, лишь бы не заключать мир.- Как "днепряне" будут перерезать трассу "Запорожье-Орехов", учитывая, что в этом районе до нее всего пару деревень, а все остальное – открытая местность, где наши войска могут попасть под удар вражеских дронов?- Такие проблемы решаются просто. Во-первых, можно продвигаться под прикрытием тумана. Во-вторых, надо выжигать пункты управления вражеских БПЛА. Открытая местность – это проблема не только для них, но и для нас. Им тоже надо где-то закрепляться. Поэтому ФАБы и КАБы – это лучшее лекарство от всушников, которые пытаются скрыться в своих укрепрайонах.- Есть мнение, что как только мы встанем по рубежу рек Конка и Верхняя Терса, то уже можем начать изоляцию Запорожья как укрепрайона ВСУ. Вы согласны с такой оценкой? Или нам для огневой блокады города нужно доходить аж до тех самых порогов на Днепре, за которыми находится Запорожье?- Охват должен быть пошире. Запорожье – это очень большая агломерация. Этот город в два раза больше Мариуполя. Точечными ударами перекрыть врагу логистику не получится. Без уничтожения мостов и переправ через Днепр нам не обойтись. ВСУ превратили предприятия "Запорожсталь", "Запорожкокс" и АвтоЗаз" в полноценные укрепрайоны. Кстати, "Мотор Сич" важен им не столько для обороны, сколько для военного производства. Она используются для ремонта авиационной техники и производстве новых двигателей для беспилотников. В том числе для усовершенствованных турецких дронов Bayraktar Akinci, которые теперь могут сутками в небе висеть.- Какова сейчас обстановка в самом Запорожье? Можно ли выделить наши ключевые удары по военно-экономической системе врага? Наблюдается ли массовый исход населения из города по мере приближения фронта?- По энергетике бьем точно и регулярно. Военных объектов на территории города по-прежнему очень много, несмотря на перевод некоторых производственных мощностей "Искры" и "Мотор Сичи" на западную Украину.В Запорожье тотальный террор. Местные жители не высказывают своей истинной позиции о происходящем, понимая, насколько это опасно.Что касается массового исхода населения, то все упирается в большое количество мужчин призывного возраста. Десятки тысяч человек безвылазно сидят дома на содержании женщин, опасаясь попасть в лапы ТЦК. Это осложняет их возможности для бегства из города, который из прифронтового превращается во фронтовой.- А какова обстановка на освобожденных территориях Запорожской области? Говорят, что целые районы сейчас тоже остаются без тепла и света из-за украинских атак.- Надо понимать, что масса проблем на освобожденных территориях Запорожской области решалась бы быстрее при более эффективном управлении на местах. К сожалению, качество местных управленцев оставляет желать лучшего. Я уже не говорю о коррупционных скандалах, которые сотрясают регион. В частности, у нас были арестованы областные министры, заместитель губернатора и руководитель фонда развития промышленности.Чтобы навести тут порядок, нам, наряду с СВО, необходимо провести "САО" - специальную антикоррупционную операцию. Запас прочности есть. Ресурсов федерального центра вполне хватит. Но только при прозрачном и эффективном их использовании. Чтобы навести тут порядок, нам, наряду с СВО, необходимо провести "САО" - специальную антикоррупционную операцию. Запас прочности есть. Ресурсов федерального центра вполне хватит. Но только при прозрачном и эффективном их использовании. К сожалению, пока этого в полной мере не происходит.Как человек, который выполняет поручения президента по мониторингу подобных вещей, заявляю вам это со всей ответственностью.

