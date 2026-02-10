https://ukraina.ru/20260210/vsu-rasstrelyali-pokhoronnuyu-protsessiyu-vs-rf-porazili-energoobekty-na-ukraine-novosti-k-2000-1075478821.html

ВСУ расстреляли похоронную процессию, ВС РФ поразили энергообъекты на Украине. Новости к 20.00

В результате атаки ВСУ на похоронную процессию ВСУ погиб священник Сергий Кляхин, сообщает Бердянская епархия. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-02-10T20:07

По похоронной процессии в запорожском селе Скельки ВСУ ударили 10 артснарядами, корректируя огонь с дронов, заявил глава населенного пункта Денис Навалихин. Он также отметил, что ВСУ видели, что бьют артиллерией по похоронной процессии, люди находились на открытой местности. В результате обстрела похоронной процессии в селе священник погиб, до десятка человек получили осколочные ранения. Последствия военного преступления уточняются. Другие новости к этому часу: 🟥 После атак ВСУ по Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным губернатора, в Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате детонации дрона женщина получила минно-взрывную травму и касательное осколочное ранение спины. В селе Нижнее Берёзово-Второе при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения различных частей тела. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина.🟥 ВСУ ударили беспилотником по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь.🟥 Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Местные каналы сообщали о трех украинских ракетах "Нептун", летевших в направлении Крыма;🟥В Сочи отбой угрозы атаки БПЛА, сообщил мэр города. Система ПВО отработала, проинформировали местные тг-каналы;🟥 Украинская компания "Киевстар Групп" повышает стоимость своих услуг со ссылкой на последствия российских ударов. При этом она завершила приобретение 100% акций онлайн-платформы Tabletki.ua за $160 млн;🟥 ВС РФ нанесены удары по энергообъекту в Харьковской области. Лозовской, Изюмский и Балаклейский районы обесточены полностью. Из-за перепадов напряжения в области, "Укрзализныця" сообщает, что движение поездов может быть с опозданием на 2 часа.🟥В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за постоянных российских ударов и сложной ситуации в энергетике. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. ВГА попросит у Кабмина Украины денег со ссылкой на особые условия;🟥 Удары нанесены по окраинам Николаева и по Шосткинскому району Сумской области;🟥 В период 16.00-18.00 мск дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Из них: 16 БПЛА – над территорией Краснодарского края; 12 БПЛА – над территорией Белгородской области; 2 БПЛА – над акваторией Азовского моря; 2 БПЛА – над акваторией Черного моря; 1 БПЛА – над территорией Республики Крым.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия воюет за свободных людей, США не платят долги и провоцируют напряжённость. Итоги 10 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

