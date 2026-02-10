https://ukraina.ru/20260210/rossii-nuzhna-garantirovannaya-obschepriznannaya-pobeda-peremiriya-na-ukraine-poka-ne-budet-vot-pochemu-1075475641.html

"России нужна гарантированная, общепризнанная победа". Перемирия на Украине пока не будет и вот почему

В начале февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров об украинском урегулировании, на этот раз в трехстороннем формате. Американская, российская и украинская сторона назвали этот раунд конструктивным, после чего в СМИ заговорили о скором прекращении украинского конфликта

По оценкам некоторых экспертов, на выработку мирного плана потребуется полтора месяца. Владимир Зеленский тем временем в интервью французскому телевидению заявил, что "мир будет достигнут менее чем через год".Однако российская сторона более сдержана в прогнозах. Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля заявил, что США отказались от предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были выдвинуты на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года.По его словам, Москва тогда была настроена на переход к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, но США после этого ввели новые санкции против России и стали задерживать российские танкеры в открытом море.Днем позже Лавров напомнил, что урегулирование украинского конфликта еще не достигнуто и что сторонам предстоит преодолеть большую дистанцию прежде, чем наступит мир. Среди прочего, военным придется тщательно согласовать механизмы контроля соблюдения мира на Украине, когда он наступит, подчеркнул глава МИД России.Тем временем Вооруженные силы Украины усиливают обстрелы пограничных регионов России и организуют покушения на высокопоставленных российских военачальников. Пока все выглядит так, что Киев готовится к новому наступлению, а не к заключению мирного договора или хотя бы договора о перемирии с Россией.Возможно ли при нынешних обстоятельствах перемирие с Украиной и на каких условиях? На этот вопрос отвечает ряд российских и иностранных экспертов, опрошенных изданием Украина.ру.Политолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло не считает возможным подписание мирного договора между Россией и Украиной в близкой перспективе. По его мнению, на это есть несколько причин.Первая из них – это нынешний уровень ведения переговоров, отметил Манойло в интервью Украина.ру."Переговоры ведутся третьими, четвертыми и пятыми лицами, что не делает их похожим на площадку, на которой решаются вопросы о заключении мира или объявлении войны, а на площадку по взаимной консультации", - сказал он.Переговорщики несколько раз встречались фактически в этом же составе, но ощутимых результатов эти встречи пока не давали, продолжил эксперт. Он напомнил, что переговоры российского представителя Кирилла Дмитриева с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером идут уже давно, но мы ничего о них не слышим, кроме того, что "встречи проходят в конструктивном ключе" и "заканчиваются на оптимистичной ноте"."Нам как внешним наблюдателям, не погруженным в секреты, не видно ни прямых, ни косвенных признаков того, что эти переговоры к чему-то уже привели", - сказал Манойло.Вторая причина в том, что позиции сторон до сих пор не свелись к одному знаменателю, продолжил политолог."Судя по выступлениям министра Лаврова, видно, что есть разночтение в представлениях о том, как должен выглядеть договор о перемирии или мирный договор. Лавров прямо сказал о том, что мы считали одно, а США считают другое. При этом американская сторона не готова даже собственные требования выполнить. Все стоят на своих позициях, и эти позиции пока к общему знаменателю не сведены. Не видно общих точек совпадения", - заявил эксперт.По его словам, все решается на поле боя. При этом складывается впечатление, что американцы по каким-то своим причинам затягивают переговорный процесс, сказал Манойло. Зеленский тоже затягивает процесс, потому что понимает – как только наступит мир, он уже не будет нужен и исчезнет с радаров навсегда, добавил политолог."Мы не особо спешим, потому что наши войска наступают, и чем больше населенных пунктов перейдет под контроль российских войск, тем больше будет наш вес на будущих переговорах", - подытожил Андрей Манойло.В последнее время все говорят о продвижении, достигнутом в ходе переговоров, отметил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев. Часто мы слышим, что остались один или два вопроса, которые пока не решены, напомнил он."Меня это удивляет. Мы не присутствуем на переговорах, но мы знаем, что есть целый ряд наших условий, непринятие которых означает очень тяжелые последствия для России. Это не только вопрос территорий, это также и вопрос санкций, вопрос возвращения наших замороженных денег, вопрос прав русскоязычного меньшинства на Украине, с которого и начинались боевые действия", - рассказал эксперт.Во-вторых, ставка на то, что Россия сможет увлечь американскую сторону перспективами коммерческих, инвестиционных проектов, также вызывает некоторые сомнения, продолжил Суздальцев."Фактически получается, что это плата за мир. Американская сторона имеет огромное количество предложений со всех концов света. Чтобы ее привлекли российские ресурсы, их фактически надо отдавать даром. Получается, что мы прекращаем войну за счет своей ресурсной базы", - считает политолог.По его словам, недостаток переговоров в том, что перспектива экономического сотрудничества с США излагается не очень понятно. Также неясно, какое место она занимает в иерархии выстраивания переговорного процесса, отметил Суздальцев.Кроме того, России хотелось бы иметь соглашения на бумаге, которые позволили бы ей потом обращаться к институтам, оперирующим международным правом и добиваться там каких-то решений в свою пользу, подчеркнул эксперт. Это фундаментальный вопрос, добавил он.Но при этом в России должны понимать, что Украина никогда не выполняла никаких соглашений с российской стороной, сказал политолог."Ничего из того, что мы подписывали с Украиной с 1991 года, так и не было выполнено. Большой договор о дружбе и сотрудничестве был подорван в самом начале. Поэтому нет смысла подписывать с Украиной соглашение, которое она тут же и нарушит. При этом все провокации на границе, которые будет устраивать украинская сторона, мир будет воспринимать только как провокации со стороны России", - рассказал Суздальцев.Еще одна проблема состоит в том, что в мире не осталось институтов, которые могли бы непредвзято наблюдать за соблюдением условий договора, полагает политолог. Россия в этом убедилась, когда обратилась в ООН с просьбой выяснить, имеет ли народ Крыма право на самоопределение, напомнил он. "Оказалось, что народ Косово имеет, а народ Крыма не имеет", - сказал Суздальцев."Поэтому необходимость заключения договора с государством, которое не ставит ни в грош международное право и живет в духе баланса сил, вечно организуя против нас своего рода коалиции, тоже вызывает множество вопросов", - заявил эксперт.Также нужно иметь в виду то, что в случае заключения мирного договора, от России ждут уступки, продолжил он. При этом любая уступка с российской стороны будет конвертирована западной пропагандой в поражение России, подчеркнул Суздальцев.Уже сейчас на Западе пробуют варианты ответа в пропагандистском плане, напомнил он. Например, то, что Украина – великая держава, которая смогла устоять в войне с самой Россией, со второй армией мира. Это опасно, потому что западные пропагандисты снова будут представлять Украину великой, а это гарантирует реваншизм и новую войну, считает политолог."Поэтому я не очень большой оптимист. Как и все, я хочу нашей победы. Я хочу, чтобы наша победа была гарантированная, общепризнана и сняла проблему, с которой российская элита и российское государство борются последние 400 лет, еще со времен Переяславской рады. У нас появился шанс ее снять, хотя его реализовать очень сложно. Против нас весь Запад, но отступать невозможно, потому что нас просто уничтожат", - рассказал Суздальцев.Параллельно с этим России нужны и переговоры, полагает он. По словам эксперта, они показывают, что Россия сильная, так как не ее представители мчатся в Вашингтон с просьбой о переговорах, а американские представители мчатся в Москву."Не мы инициаторы переговоров, а они. Это доказывает, что мы все-таки побеждаем", - резюмировал Андрей Суздальцев.Тем временем сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич считает, что текущие переговоры по украинскому урегулированию являются большим представлением и что они не могут привести к какому-то конечному результату. Причина в том, что позиции сторон слишком отдалены друг от друга, полагает он."Любой мир, который подразумевал бы замораживание линии фронта значил бы с одной стороны смену власти на Украине, и поэтому Зеленский на это не согласиться. С другой стороны, это открыло бы множество вопросов в России. Один из них – зачем такие жертвы, если почти ничего не решено? Ведь само существование Украины является угрозой российской безопасности", - рассказал Гайич.По его мнению, единственным приемлемым решением для России является безусловная капитуляция Киева. Если речь идет о территориальном вопросе, тогда это присоединение Киева и Одессы, полагает сербский политолог. Потом о судьбе остатка Украины, уже отрезанной от моря, можно вести переговоры, считает Гайич.По его словам, для России существование военно нейтральной Украины без ядерного оружия было приемлемым вариантом. Гайич напомнил, что конференция в Будапеште в 1994 году, в результате которой Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности стран-подписантов, состоялась по настоянию США."Тогда это было в интересах американцев, чтобы на Украине не было ядерного оружия несмотря на то, что сейчас уже наблюдаются попытки интерпретировать Будапештский меморандум по-другому", - заявил политолог.Россия не может позволить себе иметь рядом с собой анти-Россию, утверждает Гайич. Поэтому проблемной является сама украинская идея, которая "милитаристско-антироссийская" по своей сути, полагает он."На мой взгляд для России единственным приемлемым вариантом является исчезновение украинской государственности. Давайте посмотрим только на то, что происходило в ходе этого последнего раунда переговоров в Абу-Даби. Произошло очередное покушение на высокого офицера российской армии в Москве. Как договариваться с таким государством, которое даже в ходе переговоров не демонстрирует никакого желания заключить мир", - отметил сербский политолог.По словам Гайича, Россия до сих пор предельно осторожно относилась ко многим аспектам украинского вопроса. Однако все более очевидным становится то, что Украина вряд ли сможет существовать в качестве независимого государства рядом с Россией, рассказал он."Еще в 2022 году, перед самым началом СВО, существовал шанс достичь серьезной договоренности, прежде всего по поводу военного нейтралитета Украины. Но этот шанс упущен, и я пока не ожидаю никакого перемирия. В нем заинтересован Запад, которому нужно получить дополнительное время для того, чтобы подготовить военную промышленность к новой войне против России. Это корейский сценарий", - заявил Стеван Гайич.Эксперт считает, что Россия должна больше внимания обратить на сербской опыт 1990-ых годов. По его мнению, Россия повторила большое количество сербских ошибок, но "страна большая и она это выдержала". Однако этот опыт привел ее к пониманию того, с кем она имеет дело, подчеркнул Гайич. И это не Украина, а НАТО, альянс, который желает уничтожить Россию, подытожил сербский политолог.***Переговоры об украинском урегулировании при посредничестве президента США Дональда Трампа заходят во второй год. Это довольно много времени, но одновременно и недостаточно для решения таких комплексных вопросов, как мир на Украине. Европейские лидеры неустанно повторяют, что это не только вопрос безопасности самой Украины, но и всей Европы. Но в первую очередь это вопрос безопасности России.К сожалению, западные партнеры Киева до сих пор игнорируют этот факт. Поэтому кажется, что время для реального сдвига на переговорах до сих пор не наступило. Как только право России на обеспечение собственной безопасности признают на Западе, мы уверены, сдвиг произойдет. Но до этого момента западным странам придется решить еще много вопросов, связанных с их собственными взаимоотношениями.Какая Украина собирается воевать с Россией в материале Сергея Зуева "Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией

