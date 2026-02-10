https://ukraina.ru/20260210/pochemu-rossii-ne-vygodno-vykhodit-iz-za-stola-peregovorov-po-ukraine-ischenko-o-teraktakh-i-ne-tolko-1075479376.html
Почему России не выгодно выходить из-за стола переговоров по Украине? Ищенко о терактах и не только
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему России не выгодно выходить из-за стола переговоров, а также... Украина.ру, 10.02.2026
2026-02-10T19:44
2026-02-10T19:44
2026-02-10T19:44
видео
россия
иран
украина
ростислав ищенко
василий малюк
кирилл буданов
украина.ру
дзен новости сво
украина.ру дзен
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему России не выгодно выходить из-за стола переговоров, а также проанализировал ситуацию в Иране и ход СВО:00:16 – Срыв переговоров при помощи терактов;08:07 – О чём можно договориться, кроме вопросов гуманитарной сферы?11:55 – Зависимость от спутников и отключение Starlink;18:00 – О судьбе Ирана. *В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
россия
иран
украина
Видео, Россия, Иран, Украина, Ростислав Ищенко, Василий Малюк, Кирилл Буданов, Украина.ру, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, спутник, СВО, война, война на Украине, теракт