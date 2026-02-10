https://ukraina.ru/20260210/pochemu-rossii-ne-vygodno-vykhodit-iz-za-stola-peregovorov-po-ukraine-ischenko-o-teraktakh-i-ne-tolko-1075479376.html

Почему России не выгодно выходить из-за стола переговоров по Украине? Ищенко о терактах и не только

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему России не выгодно выходить из-за стола переговоров, а также... Украина.ру, 10.02.2026

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему России не выгодно выходить из-за стола переговоров, а также проанализировал ситуацию в Иране и ход СВО:00:16 – Срыв переговоров при помощи терактов;08:07 – О чём можно договориться, кроме вопросов гуманитарной сферы?11:55 – Зависимость от спутников и отключение Starlink;18:00 – О судьбе Ирана. *В материале упоминаются Василий Малюк и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

