https://ukraina.ru/20260209/vzryv-na-transformatornoy-podstantsii-vs-rf-udarili-po-tselyam-protivnika-na-ukraine-1075400728.html
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине - 09.02.2026 Украина.ру
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
Российские военные в ночь на понедельник и ранним утром нанесли удары по объектам противника в нескольких регионах Украины, передает 9 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-09T07:20
2026-02-09T07:20
2026-02-09T08:23
новости
украина
россия
сумская область
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
В том числе, они били по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской ПВО. Паблики пишут, что один из прилётов был в район воинской части у 6-й станции.Также, по информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа. Во Львовской области пылает электроподстанция: зарево видно за много километров. Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
украина
россия
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сумская область, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Сумская область, Украина.ру
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
07:20 09.02.2026 (обновлено: 08:23 09.02.2026)
Российские военные в ночь на понедельник и ранним утром нанесли удары по объектам противника в нескольких регионах Украины, передает 9 февраля телеграм-канал Украина.ру
В том числе, они били по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.
"Взрывы слышны в Харьковской области. <...> В Киеве на Оболони ночью произошел взрыв на трансформаторной подстанции, после чего она полностью сгорела", - говорится в постах канала.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской ПВО. Паблики пишут, что один из прилётов был в район воинской части у 6-й станции.
Также, по информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа. Во Львовской области пылает электроподстанция: зарево видно за много километров.