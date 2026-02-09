Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине - 09.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260209/vzryv-na-transformatornoy-podstantsii-vs-rf-udarili-po-tselyam-protivnika-na-ukraine-1075400728.html
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине - 09.02.2026 Украина.ру
Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
Российские военные в ночь на понедельник и ранним утром нанесли удары по объектам противника в нескольких регионах Украины, передает 9 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-09T07:20
2026-02-09T08:23
новости
украина
россия
сумская область
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
В том числе, они били по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской ПВО. Паблики пишут, что один из прилётов был в район воинской части у 6-й станции.Также, по информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа. Во Львовской области пылает электроподстанция: зарево видно за много километров. Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
украина
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сумская область, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Сумская область, Украина.ру

Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине

07:20 09.02.2026 (обновлено: 08:23 09.02.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на понедельник и ранним утром нанесли удары по объектам противника в нескольких регионах Украины, передает 9 февраля телеграм-канал Украина.ру
В том числе, они били по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.
"Взрывы слышны в Харьковской области. <...> В Киеве на Оболони ночью произошел взрыв на трансформаторной подстанции, после чего она полностью сгорела", - говорится в постах канала.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской ПВО. Паблики пишут, что один из прилётов был в район воинской части у 6-й станции.
Также, по информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа. Во Львовской области пылает электроподстанция: зарево видно за много километров.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСумская областьУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:18Главное за ночь 9 февраля
08:00Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года
07:40Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров
07:20Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
06:15"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
06:15"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
06:00"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины
05:50"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
05:40Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
05:37Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье
05:31Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до
05:30"Там все полыхало": историк оценил последствия комплексного удара по энергетике Украины
05:20Украина за неделю. Переговоры, удары, покушение
05:10Как удары по железнодорожным путям и развязкам улучшают оперативно-тактическое преимущество ВС РФ
05:05От Канта до Трампа. История современной философии
05:00Русские потребуют Киев? Эксперты и политики прогнозируют развитие ситуации
04:50Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации"
04:40Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Страна "на краю банкротства" и не может кредитовать Киев: Моро о финансовом крахе Франции
Лента новостейМолния