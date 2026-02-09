https://ukraina.ru/20260209/vzryv-na-transformatornoy-podstantsii-vs-rf-udarili-po-tselyam-protivnika-na-ukraine-1075400728.html

Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине

Российские военные в ночь на понедельник и ранним утром нанесли удары по объектам противника в нескольких регионах Украины, передает 9 февраля телеграм-канал Украина.ру

В том числе, они били по целям в Сумской области, на Волыни, в Харькове.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Местные жители сообщали о кружении "Гераней" над Одессой и работе украинской ПВО. Паблики пишут, что один из прилётов был в район воинской части у 6-й станции.Также, по информации местных каналов, во Львовской и Ивано-Франковской областях начались проблемы с подачей газа. Во Львовской области пылает электроподстанция: зарево видно за много километров. Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

