Вранье Киева о покушении, успехи ВС РФ, бесполезная идея Запада. Хроника событий на 13:00 9 февраля
13:00 09.02.2026 (обновлено: 13:02 09.02.2026)
Мирошник уличил МИД Украины во вранье о покушении на Алексеева. ВС РФ уничтожают противника и технику. "Колхозная" политика Запада ввергла отношения с РФ на океанские глубины, а идея посланника ЕС по Украине не сработает
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале заверил, что обнародованные данные доказывают причастность украинских спецслужб к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Это означает, что глава МИД Украины Андрей Сибига, ранее высказавшийся о якобы непричастности Киева к этому преступлению, традиционно соврал.
"Украинский след" в покушении на генерала Алексеева приобрел абсолютно ясные очертания! Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения. Так что мининдел Киева Сибига традиционно "соврамши" о непричастности киевского режима к организации покушения", - написал Мирошник.
Покушение на Алексеева совершили на прошлой неделе в жилом доме в Москве, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ информировал, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России.
В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Алексеев пришел в себя, он "разговаривает, стабилен, угроза жизни миновала".
В ФСБ 9 февраля уточнили, что исполнитель неудачной попытки убийства Корба попал под влияние украинских спецслужб в Тернополе в 2025 году. Вербовка проводилась при поддержке спецслужб Польши. После вербовки исполнитель прошел специальную стрелковую подготовку на одном из полигонов под Киевом. В августе 2025 года завербованный агент был переброшен на территорию России. Ему был передан прямой приказ от СБУ о ликвидации генерала Алексеева. В случае успеха СБУ обещала выплатить Корбе 30 тысяч долларов.
Также на видео ФСБ Корба признал, что ему платили две тысячи долларов в месяц за слежку за объектами и людьми.
В день покушения преступник проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела.
Силовики также отметили, что его соучастник Виктор Васин действовал по террористическим мотивам и является приверженцем запрещенного "Фонда борьбы с коррупцией"*.
А соучастница Зинаида Серебрицкая была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк.
Корбан и Васин в понедельник признали вину "и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство... Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", отметили в ФСБ.
Васин отметил, что искренне раскаивается в том, что помогал своему знакомому Корбе.
Успехи ВС РФ
Днем в понедельник на территории Украины продолжают греметь взрывы. Так, они раздаются в Сумах, подконтрольном Киеву Запорожье и других городах.
В Сумской и Черниговской областях зафиксированы новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры: повреждены локомотив и контактная сеть. Из-за этого возможны задержки и изменения в движении поездов, предупреждают украинские паблики.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные ударом по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области уничтожили ПЗРК Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов.
"В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара", - сказал Лебедев.
Он добавил, что авиабаза в Василькове - это один из ключевых военных авиационных узлов в центральной части Украины, который используется для подготовки и переобучения пилотов, в том числе под западные самолеты, а также как аэродром "подскока" и рассредоточения авиации.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в направлении Славянска и у Доброполья в ДНР.
А украинский паблик DeepState сетует, что армия РФ продвинулась в Харьковской области и в четырех населенных пунктах Донецкой. В частности, он пишет, что это произошло возле Тихого (Харьковская область) и ряда населенных пунктов Артёмовского (Бахмутского) и Красноармейского (Покровского) районов Донецкой области.
Украинский военный с позывным Мучной признал, что российская армия усиливает давление по всей линии фронта, системно разрушая оборону и логистику противника.
Так, на Гуляйпольском направлении россияне "ведут плотную артиллерийскую и авиационную обработку" по населённому пункту Железнодорожное. По его данным, их целью является выход на трассу Т0814, ключевой логистический и оперативный коридор в направлении Гуляйполя.
На Александровском направлении российские силы массово применяют FPV-дроны на оптоволокне, нанося удары по тыловой инфраструктуре, маршрутам снабжения и местам сосредоточения личного состава ВСУ. Отмечено расширение зоны давления в глубину обороны.
На Покровском направлении ударами FPV-дронов выявляется и поражается замаскированная техника ВСУ, подтверждено уничтожение танка и поражение складов боеприпасов в нестабильной "серой зоне".
На Добропольском направлении идет активная работа российских дронов в районе Шевченко и Белицького.
На Константиновском направлении зафиксировано присутствие подразделений ВС РФ в южной части Степановки. Российские силы не просто заходят, а разворачиваются на местности, создавая задел для расширения зоны контроля.
В Краматорско-Славянской агломерации украинская сторона признаёт продвижение ВС РФ южнее Закитного, что улучшает тактическое положение на подступах к агломерации.
На Лиманском направлении российские войска продолжают наступательные действия, скапливаются у Ямполя, ведут охват Лимана, пытаются выйти к Северскому Донцу. Украинский гарнизон находится в тяжёлом положении, логистика фактически отсутствует. Российское наступление развивается системно, а возможности его остановить противник называет крайне ограниченными.
Мэр Нововолынска Борис Карпус пожаловался, что более 80 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Нововолынской общине в Волынской области на западе Украины в результате повреждения электроподстанции.
"Критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов", - написал Карпус в своем телеграм-канале.
Как признал основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный, дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет.
Украинский энергохолдинг ДТЭК на днях подтверждал, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве.
Бесполезная идея Запада
Депутат Европарламента и бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR назвал идею назначения спецпосланника Евросоюза по урегулированию на Украине бесполезной.
"Я определенно не считаю целесообразным обсуждать, может ли кто-то быть мирным посредником со стороны Европы. Это как крепить к телеге пятое колесо. Никто не стал бы слушать европейца, не имеющего сильного послания: ни американцы со стороны (президента США Дональда - ред.) Трампа, ни русские", - заявил Террас.
Он также отметил, что Европа уже не обсуждает тему возвращения Крыма Киеву, так как она не способна помочь Украине в этом.
В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. В конце января издание Euractiv сообщало, что с этой же идеей выступил и глава чешского МИД Петр Мацинка.
Итальянская газета Repubblica на днях сообщила, что руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с Россией.
А глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Ему вторит посол России в Италии Алексей Парамонов. В понедельник он посетовал, что "колхозная" политика Западной Европы опустила отношения с Россией на "глубины Марианской впадины".
По его словам, в официальном Риме сейчас предпочитают занимать "страусиную позицию", не прислушиваться к мнению своих граждан, делать вид, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией никак не влияет на Италию и ее население.
"Естественно, это далеко не так", - заявил посол.
Результаты этой близорукой политики, отметил он, все больше сказываются как на внешнеполитических позициях Рима, так и на показателях социально-экономической ситуации и благосостоянии простых итальянцев.
Что касается, США, как отметил Лавров, несмотря на заявления о ярких перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять принятые его предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и иные меры экономического воздействия.
Как напомнил министр в интервью TV BRICS, США ввели санкции в отношении “Лукойл” и “Роснефть” осенью 2025 года, причем сделали это через несколько недель после встречи российского лидера Владимира Путина и Трампа в Анкоридже, о которой так положительно отзывалась американская сторона.
Кроме того, США в нарушение конвенции ООН по морскому праву устраивают “войну” против танкеров в открытом море, оказывают давление на российских торговых партнеров, вынуждая их переходить на дорогой американский сжиженный природный газ, и желают контролировать ключевые маршруты поставок энергоносителей, включая “Турецкий поток”, газотранспортную систему Украины, взорванные “Северные потоки”. По словам Лаврова, Россия вынуждена учитывать все эти шаги, не вписывающиеся в честную конкуренцию.
