Никита Изотов: предтеча стахановского движения

9 февраля 1902 года в деревне Малая Драгунка, что по соседству с городом Кромы в Орловской губернии родился Никифор Изотов – выдающийся новатор отечественной угольной отрасли. Имя Никита он получил позднее в результате опечатки, допущенной в газете "Правда": публикуемая в главном издании страны информация считалась эталонной

история

Его по праву называют предтечей будущих поколений новаторов: наработками Изотова в плане совершенствования технологического процесса пользовался не только Алексей Стаханов, но и многие другие передовики производства во всех отраслях индустрии.В царстве ШубинаВыходцу из бедной крестьянской семьи пришлось познать труд с детства. В деревне пас гусей и коней: эти занятия поручались детям. Первая "серьёзная" должность будущего новатора – посыльный в обслуге пассажирского парохода на Черноморском побережье Кавказа, куда семья поехала на заработки. Потом была работа в пекарне, где царило жестокое обращение хозяев с работниками.Спустя некоторое время Изотовы перебрались в Горловку где двенадцатилетнему Никифору пришлось поступить на фабрику, выпускавшую угольные брикеты: условия были вредными, оплата низкой, поэтому владельцы охотно принимали подростков.Согласно существовавшим тогда нормам минимальный возраст трудоустраиваемого составлял четырнадцать лет, но его обходили предоставлением подложной выписки из метрической книги. В городах и посёлках Донбасса, где спрос на такую "услугу" был высоким, взятка за прибавляемый или убавляемый год составляла от трёх до пяти рублей, но его отцу Алексею Изотову удалось поехать в родные места и уговорить оформить для сына новую выписку бесплатно.Следующим местом работы почти на два десятилетия стала Корсунская копь № 1 – впоследствии известная на всю страну шахта "Кочегарка". Начинал Изотов рабочим в котельной на поверхности, а позднее – спустился в забой. И здесь молодому шахтёру несказанно повезло: в его бригаде были сильны традиции наставничества и ценилась техническая смекалка, поэтому обладавший пытливым умом новичок быстро перенял у старших коллег многие пригодившиеся ему полезные познания.В то время в забое безраздельно властвовал ручной труд, поэтому рубка угля обушком превращалась в настоящее искусство: надо было понимать куда ударить чтобы массив угля откололся с минимальным приложением усилий. "Высшим пилотажем" считалось умение обуздать выброс породы – грозное явление, происходящее при высвобождении энергии, закладываемой в угольный пласт давлением земной коры. Выбросы и сейчас причиняют немало бед, но опытные мастера тех лет умели сделать так, чтобы разрушения горной крепи оказались минимальными, а выдавленный в выработку уголь можно было просто сгрести лопатами в вагонетки и выдать на-гора. О таких умельцах говорили, что свои навыки они получили от самого Шубина – мифического подземного властелина Донбасса. Подобная репутация достаточно скоро закрепилась и за Изотовым.Союз науки и наставничестваСледующее, к чему пришёл Изотов, это то, что главной причиной снижения производительности труда являются простои, вызванные несогласованностью технологических операций. Во избежание этого каждая последующая операция должна исходить из предыдущей, не задерживая, но и не подгоняя остальные. Соответственно необходимо держать инструмент в порядке, а за каждым механизмом должен быть закреплён работник, несущий ответственность за технику. Новый подход к делу принёс щедрые результаты: достижения Изотова получили общесоюзную известность.Наделённый даром слова он пропагандирует этот принцип и в местных донбасских изданиях, а в мае 1932 года – и в газете "Правда". Изотов писал:"Никакого тут секрета нет. Каждый забойщик может достигнуть успехов. Я стараюсь заполнить, уплотнить свой рабочий день, не растрачивать время, дорогое и для меня, и для государства. Если на нашей шахте и на всех шахтах каждый забойщик полностью использует своё рабочее время, он сделает намного больше, чем делает теперь, и наша страна получит дополнительные тысячи тонн угля".Второе принятое им решение исходило из того, что профессиональный век шахтёра недолгий: здесь сказываются как травмы и болезни, вызванные вредными и опасными условиями труда, так и льготной выслугой на подземных работах. Поэтому ротация кадров в горной промышленности – явление неизбежное. Вывод: необходимость наставничества, когда каждый опытный рабочий передаёт свои знания и умения только что пришедшим на предприятия, а передовые бригады помогают в организации труда менее успешным. Для этого в конце 1932 года на шахте "Кочегарка" была организована школа передового опыта, получившая название Изотовской, и вскоре почин подхватили по всей стране.Но вернёмся к вопросу увязки технологических операций. В 1935 году Изотов поступил в Промышленную академию, где учился с большим энтузиазмом. Будучи её слушателем, составляет первые в СССР научно обоснованные циклограммы подземных работ. Они прошли апробацию на шахтах Подмосковного буроугольного бассейна в Тульской области, доказали свою эффективность и в скором времени были внедрены по всей стране.После учёбы Изотова направляют работать в город Шахты Ростовской области: Восточный Донбасс обеспечивал основную добычу необходимого для энергетики антрацита, в то время как в Горловке и западнее добывается преимущественно коксующийся уголь для металлургии и химии. Там он проработал до отправки в эвакуацию на в 1942 году. Шахтинский период биографии Изотова не отмечен громкими событиями, но помнящие то время шахтинцы вспоминают его с большой благодарностью.С началом Великой Отечественной войны участвовал в обороне Донбасса, но не в действующей армии, а на строительстве Миусского рубежа, который противник прорвать так и не смог. После начала гитлеровского наступления на Сталинград руководил отправкой имущества предприятий на Восток, позднее работал на Урале и в Сибири. После Победы получил направление в места юности – в город Енакиево, что совсем рядом с Горловкой: руководящие работники в те времена трудились там, где вышестоящее начальство посчитает нужным.Шахтёрский труд никому не добавляет здоровья: если основными причинами ранней смертности рядовых рабочих становятся вредные и опасные условия подземного труда, то бичом инженерно-технических работников является постоянный стресс. Тем более что горно-металлургический комплекс Донбасса – это предприятия с непрерывным циклом производства, поэтому слаженная работа столь сложного механизма требует огромных усилий. Болезнь сердца унесла жизнь выдающегося новатора, когда ему оставалось всего три недели до сорок девятого дня рождения. Случилось это 14 января 1941 года.Герой прижизненных легендЕсли говорить о личности Изотова, то родные и друзья вспоминают что в отличие от стереотипных представлений о шахтёре, человеком он был далеко не богатырского телосложения и с детства не обладал крепким здоровьем: последнее в значительной мере и стало причиной ранней смерти. Не соответствовал он и другому заезженному представлению о людях опасных профессий: гусарство, особенно во хмелю, ему было не свойственно, тем более что и к спиртному проявлял равнодушие. Из всех видов не часто выпадавшего досуга предпочитал тихую рыбалку с удочкой и посещение футбольных матчей местных команд.Характером отличался непростым, но вряд ли на столь сложной и ответственной работе найдётся место покладистым тихоням. Но все знавшие Изотова отмечают свойственный ему редкостнейший альтруизм: об отзывчивости этого человека вспоминают многие. При этом сам проявлял скромность в быту, умел довольствоваться минимумом.Был счастлив в семейной жизни. С женой они вырастили двух дочерей в которых не чаял души.Об этом человеке легенды начали слагать ещё при жизни. Мы уже упоминали Шубина: согласно одной из них Изотов получил тайные знания об угольных пластах в дар от подземного властелина, продемонстрировав ему своё мастерство. Однако при этом молодой шахтёр не польстился на предложенное Шубином золото, за что и был вознаграждён значительно большими ценностями, чем осязаемые блага.Красивая легенда, но она имеет под собой реальную почву: спутником угля является пирит – красивые кристаллы сернистого железа, имеющие золотой цвет. В народе так его и зовут: "золотая обманка". Когда кристаллы пирита попадаются среди поднятого на-гора, то бывалые шахтёры подзывают новичка и предлагают ему по-тихому "прихватизировать" их, а после – смотрят на реакцию: поддался на уговоры и прикарманил – значит не будет толку из этого человека, ибо ненадёжный. А если не поддался – значит наш: с таким можно и в огонь, и воду.Другая история гласит, что спустя полвека, когда переносили прах знатного шахтёра с закрываемого старого енакиевского кладбища в Горловку, то могильщики были поражены тем, что его тело не истлело, а только усохло: это вызвало у них суеверный ужас.А о том, почему символом первых пятилеток стал Стаханов, а не Изотов, существует даже целая конспирологическая теория о том, что знатный забойщик с "Кочегарки" во время приёма в Кремле поднял тост не за Сталина, а за Орджоникидзе. Впрочем, конспирология – дело неблагодарное.На самом же деле Стаханов и Изотов символизируют собой два совершенно разных процесса.Изотов – это новаторство в чистом его виде при устоявшемся техническом укладе: механизация забоя делала первые шаги, новшества оказывались капризными и ненадёжными. В такой ситуации оказывается намного проще совершенствовать технологический процесс с использованием уже имеющегося и проверенного оборудования.Стаханов – это переход к новому техническому укладу. Это ситуация, когда внедрение новшеств невозможно без пересмотра всей прежней организации труда.Но главная заслуга Изотова в том, что он в числе первых в СССР обратил внимание на необходимость привлечения низового звена к совершенствованию технологического процесса и стал основоположником первого в стране массового движения новаторов производства.

