Киевский "банкет во время чумы", дождь из рептилий и коллекция "людоеда". Неделя необычных фотофактов
Чье лицо внезапно "проявилось" на фреске? Как в Киеве устроили "банкет во время чумы"? Что скрывается за словом "игуанопад"? И что прячет кабинет принца Гарри в Калифорнии? Эти и другие необычные фотофакты в нашем традиционном еженедельном обзоре за минувшую. неделю
В субботу, 31 января, в ходе реставрации в одной из итальянских базилик обнаружена фреска, вызвавшая общественный резонанс. Один из херувимов, изображённый справа от бюста короля Умберто II Савойского, после восстановления приобрёл черты, удивительно напоминающие действующего премьер-министра Джорджию Мелони.
По данным издания La Repubblica, работы проводились непрофессиональными реставраторами. Римский викариат распорядился изменить фреску, удалив с нее сходство с премьер-министром Италии.
В воскресенье, 1 февраля, в Венеции стартовал традиционный карнавал, в этом году посвящённый зимним Олимпийским играм в Италии. Церемония открытия состоялась с парадом лодок по Гранд-каналу, возглавляемым гигантским судном в форме крысы — символа города.
Карнавал продлится до 17 февраля 2026 года и проходит под концепцией "Олимп — истоки игры", объединяющей историю, искусство и спорт.
В тот же день на льду Киевского водохранилища прошла массовая вечеринка с сотнями участников. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе: одни восхищаются стойкостью соотечественников, другие сравнивают гуляния с "банкетом во время чумы".
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киевской области призвала граждан не устраивать подобные мероприятия на льду.
В понедельник, 2 февраля, во Флориде резкие заморозки (0-3 градуса тепла) привели к необычному природному явлению — "игуанопаду". Хладнокровные рептилии, впадая на холоде в оцепенение и теряя мышечный контроль, начали падать с деревьев, оставаясь неподвижными на земле.
Чтобы спасти животных от гибели, комиссия по рыболовству и дикой природе Флориды призвала местных жителей доставлять "замороженных" игуан в специальные пункты сбора. Там их отогреют и выпустят на волю, когда позволят погодные условия.
Во вторник, 3 февраля, в Балашихе на одной из автобусных остановок горожане засняли лося, который спокойно стоял, словно ожидая общественный транспорт. По словам очевидцев, животное выглядело уставшим от холода. Видео моментально разлетелось по соцсетям, вызвав у пользователей улыбки и восхищение неожиданным "пассажиром".
В среду, 4 февраля, в Нью-Йорке завершилась 150-я юбилейная выставка собак Вестминстерского клуба собаководства. В этом году в конкурсе приняли участие около 2,5 тысяч собак 212 пород со всех штатов США и из 18 других стран мира.
В четверг, 5 февраля, шторм "Леонардо" обрушился на Пиренейский полуостров с проливными дождями, вызвав новые предупреждения о наводнениях.
Это уже шестой и самый мощный зимний шторм в регионе с начала 2026 года, приведший к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. Учёные связывают учащение подобных катастрофических наводнений в Европе с потеплением климата и увеличением влажности атмосферы.
© REUTERS / Pedro Nunes
В пятницу, 6 февраля, стало известно, что в своем кабинете в Калифорнии принц Гарри разместил коллекцию шевронов различных подразделений Вооруженных сил Украины.
На опубликованной супругой видеозаписи за его спиной видны нашивки 112-й отдельной бригады территориальной обороны, 3-й отдельной штурмовой бригады, бригад Нацгвардии "Ярость" и "Рубеж", а также 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, подаренные ему во время визитов на Украину в 2025 году.
Российский депутат Александр Толмачев ранее заявлял, что визит принца является "людоедским жестом" со стороны страны, "заставляющей воевать до последнего украинца".
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112btro
