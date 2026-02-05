Куклы вуду и верования "современного племени политических укров". К чему привели прыжки на Майдане
16:42 05.02.2026 (обновлено: 17:46 05.02.2026)
После появления в Высшем антикоррупционном суде Украины народного депутата и главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в компании "ведьмы Марии Тихой" можно повторить - "кто на Украине жил, тот уже ничему не удивляется".
Хотя в случае с Украиной всегда появляются все новые и новые поводы для ошеломления.
Появление на публике в компании ведьмы, заговоры против врагов, руны на лбу, заговоренные браслеты и куклы вуду - это сегодня неотъемлемая часть украинской доморощенной "политики".
Украинская "ведьма" Мария Тихая заявляет:
- На дворе 21 век. Каждый может делать то, что он хочет!
Заодно Мария Тихая высказала на украинском телевидении своё "экспертное мнение". Она считает, что уволенному главе Офиса президента Ермаку как раз и помогли куклы вуду: "его же не посадили"?
Куклы вуду и Офис президента
Не так давно появились откровения бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Она и сообщила, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак занимался магией, привозил в Киев магов из разных стран и пытался "блокировать или использовать энергии других людей".
Вообще расцвет магии на Украине в "эшелонах власти" просто потрясает.
Глава Офиса президента Ермак носил специально заговоренные браслеты, "мотал" куклы вуду, у него нашли в офисе сундуки с этими куклами.
Нашли и другие магические предметы, на которые, как говорят знающие люди, "были нанесены жидкости Зеленского" (откуда это им известно, непонятно).
Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ходит в суд в сопровождении колдуньи.
Руководитель харьковской специализированной прокуратуры сфотографировался с нарисованной на лбу руной "Хагалаз". Все столы у себя в кабинете лично украсил руническими композициями.
Как говорят специалисты, он составил композиции на "очищение пространства, на защиту, успех и для концентрации". Ну хоть не для уничтожения кого-нибудь, как Ермак, и то хорошо.
А Мендель продолжает делиться откровениями про Ермака: он-де заманивал людей во власть через секс, потом "помечал" их специальными браслетами. Фотографии министров и их советников в браслетах прилагаются.
"Элитарии" и их ритуалы
Всё происходящее - с одной стороны, политическая игра. Дело в том, что Юлия Мендель принадлежит к группе так называемых "соросят", которые на Украине рвутся к власти, пытаясь отодвинуть от ключевых решений "группу Зеленского".
Заметим, кстати, что сама Мендель ермаковских "кукол вуду" видимо, совершенно не боится.
В этой борьбе все средства хороши. Были у Ермака куклы вуду или нет - доподлинно неизвестно. Распространяют же слухи исключительно "соросята" (Мендель и член соросовской фракции "Голос" депутат Ярослав Железняк).
С другой стороны вообще известно, что украинские "элитарии" чрезвычайно склонны к подобным магическим штучкам и ритуалам. Ведьм и колдунов в украинской Раде и во всех кабине власти всегда любили, привечали, одаривали подарками и пользовались всяческими талисманами.
Да вот хотя бы Юлия Владимировна Тимошенко, глава фракции и премьер Украины в прошлом, которая тащит с собой в суд колдунью. Как это всё выглядит?
Но дело то в том, что электорату это всё чрезвычайно нравится! Тимошенко всё-таки вряд ли так уж верит колдунам и ворожеям. Она при всей своей неоднозначной репутации всегда прекрасно умела и логически мыслить, и хорошо считать.
Колдунья рядом - это для Юлии Владимировны просто пиар ход.
Когда Тимошенко позирует с "потомственной колдуньей, магом и гадалкой", она в очередной раз всё великолепно просчитала, и знает, что её электорату это понравится.
Ведьма Алетея
Ведьма Алетея
Костры и трусы
Размах и масштаб магического мышления на Украине таков, что является даже, можно сказать, основой сегодняшней государственности.
Наверняка в будущем исследователи опишут верования "современного племени политических укров" (не имеет ничего общего с национальностью, национальность там может быть любая).
А ведь прыжки на Майдане с кастрюлями на головах - это тоже был определённый магический ритуал. Конечно, это была политтехнология. Но примитивная магия тоже присутствовала.
Вы спросите: какая магия может заключаться в кастрюле на голове? Так примитивная же!
Племя прыгает вокруг костра. "Наше племя самое сильное!" - кричали древние люди, наносили на себя воинственную раскраску, били в какие-нибудь бубны.
"Наша сила в едности!" (в единстве) - кричали политические украинцы, подбадривая друг друга криками "кто не скачет, тот москаль" и прыгая в кастрюлях на голове.
Результат одинаковый, что у гоминидов возле костра в пещере в эпоху палеолита, что возле горящих шин на майдане в Киеве: чувство социальной сопричастности, приятное ощущение "я в безопасности, моё племя сильное, наша пещера надежная".
А иррациональное стремление в Европу "за кружевными трусами"? Это же тоже магическое мышление. Как будто существует какой-то рай, куда можно попасть, как только введут "безвиз".
При этом, что интересно, подавляющее большинство граждан Украины, как ездили в ту самую Европу на заработки, так и продолжили ездить. Как собирали клубнику где-нибудь в Польше на полях по 10-12 часов в день, так и продолжили собирать. Единственная разница: стали экономить по 30 евро на визах. Радовались, как дети!
Это потрясающий пример как раз магического мышления и даже магического ритуала. И ведь подействовало!
Психотип подростка
Как рассказывал украинский политолог Константин Бондаренко, лет 15 тому назад было проведено исследование: психотип гражданина Украины. Вывод: это подросток возрастом около 12 лет, который имеет инфантильные желания. Например, живёт в ожидании чуда.
И вроде бы ничего такого уж плохого в этом и нет. Все ведь втайне немножко ждут чуда и верят в маленькие ритуалы (новый год, день рождения, пожелания счастья и удачи и т.д.)
Но оказалось, что эту особенность мироощущения политического украинца можно очень легко использовать. И в результате веры в магический "европейский рай" "племя политических укров" разрушило всё: свои дома, семьи, страну, посадили во власть людей другой культуры, которые планомерно разрушали и разрушают Украину.
Страны больше не существует, она продана несколько раз, со всеми недрами, электросетями и газопроводами.
Половина населения покинула Украину навсегда (11 миллионов в Европе и других странах, 6-7 миллионов в России), часть оставшихся только ждёт, когда откроют границы, чтобы сбежать.
Именно инфантильная вера в магию и чудеса стала основой "политического украинства".
Вместе с другой известной инфантильной особенностью характера подростка: "мне все должны!"
И тут же вера в "доброго взрослого", который поможет победить "злого врага".
Украинцам вдалбливали: вы невероятные! Украинец - "высшая раса". Украинцы войдут не то что полноправными гражданами в Европу. Берите выше - как лучшие из лучших.
И эти простые приемы "политической магии" подействовали, как мы видим, вполне успешно.
"В ЕС и НАТО" по прежнему, правда, не берут. Но многие убежали туда целыми семьями, живут на пособия, собирают клубнику, работают уборщицами и очень довольны: они ещё никогда в жизни не жили так хорошо.
В пространстве каменного века
Всё произошедшее на Украине за последние 30 лет - потрясающий эксперимент по оглуплению целой многомиллионной нации и погружению её куда-то в глубину веков.
Пока они плясали у костров Майдана, происходило погружение в каменный век. На тот же уровень стремительно опустились наука, культура, формы социального взаимодействия.
Откуда эта ненависть к русскому языку, к своей собственной истории, к памятникам и символами своей же национальной культуры?
С остервенением они сбивают буквы "Их имена бессмертны", на монументе "Герои фронта и тыла" в музее Отечественной войны в Киеве (переименован в музей Второй мировой).
Почему? Надпись на русском языке, следует убрать. Это они называют "декоммунизация мемориального пространства".
Конечно, все эти процессы управляются извне, из каких-нибудь кабинетов в Лондоне или Вашингтоне. Но ведь и народ постепенно заражается всей этой "декоммунизацией". И естественным при этом погружением в архаическое прошлое.
Иррациональная магическая жижа заполняет мозги, и появляется гоминид с руной на лбу, который больше всего озабочен одним только: "говорите державною!" (говорите на государственном языке).
И это, между прочим, тоже не только политический, но и магический ритуал. Перешёл на чужой язык - будешь принят в нашем племени, будешь в безопасности. Нет - пеняй на себя.
Символы, которые защитят
Причины магического мышления известны: поиск опоры в нестабильном мире, иллюзия контроля, реакция организма гоминида на слишком большой стресс.
Политики на Украине всегда находились в состоянии хронического стресса. Тотальная и ежедневная коррупция - это вам не шутки. Никакой организм не выдержит. Тем более сейчас счёт пошел на миллиарды.
Приходится снимать дикое напряжение с помощью "символов, которые защитят".
Народ специально годами поддерживали в состоянии перманентного стресса и угрозы. В таких условиях активизируется примитивный уровень психики.
Как показывает практика, все эти магические ритуалы становятся не такими востребованными, как только снижается уровень стресса.
Ну а пока на Украине популярна вот эта самая мысль, которую высказала "колдунья" - "Ермака же не посадили - значит, куклы вуду помогли!"
Ведьма идет во власть
Ну а Юлии Тимошенко поможет "ведьма Тихая".
Сама же Мария Тихая рассуждает вполне рационально. Хотя и несколько цинично, но это и понятно, учитывая, в каком обществе она выросла и живёт:
- Из политиков не жалко бабки тянуть. Они сами прогнившие личности.
Она утверждает, что к ней за консультациями обращаются "даже работники СБУ."
Пока что, правда, её саму активно используют - для уничтожения христианства на Украине. Ведьма сегодня на Украине - рупор госпропаганды.
- Христианство - извините, не знаю, что хорошего можно сказать про эту веру, - говорит "потомственная ведьма".
И никто не возмущается её словам на Украине. Наоборот, дают возможность выступать. Ни один политик, ни один слушатель не протестует.
Расширяют "окно Овертона". Начали с уничтожения Православия. Теперь естественным образом отказываются от всего христианства.
А сама Тихая собирается попасть в политику в ближайшее время.
И совершенно не удивительно будет увидеть "потомственную ведьму" Тихую где-нибудь на важной должности или на переговорах. Совершенно не удивительно.
И это абсолютно естественный ход мышления и событий для "племени политических укров".
