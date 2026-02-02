Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку - 02.02.2026 Украина.ру
Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку
Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил свою готовность применить ядерное оружие в период нахождения на посту президента России в случае необходимости. Об этом 2 февраля написало издание RT
2026-02-02T09:58
2026-02-02T10:29
"Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может... в противном случае он обязан отказаться от должности", — заявил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.Медведев также напомнил о специальных документах, определяющих российскую ядерную доктрину и развитие стратегических ядерных сил. Также Медведев назвал надуманными риски для Гренландии со стороны России и Китая. По его мнению, президент США Дональд Трамп использует этот тезис лишь для объяснения своей "необычной риторики" в отношении острова, о покупке которого он заявлял в прошлом. Зампред Совбеза России подчеркнул, что аргументация США по поводу захвата президента Николаса Мадуро "никуда не годится". По его словам, опасность глобального конфликта "очень велика", однако Россия "не заинтересована в разжигании" такой войны. О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.
Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку

09:58 02.02.2026 (обновлено: 10:29 02.02.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил свою готовность применить ядерное оружие в период нахождения на посту президента России в случае необходимости. Об этом 2 февраля написало издание RT
"Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может... в противном случае он обязан отказаться от должности", — заявил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.
Медведев также напомнил о специальных документах, определяющих российскую ядерную доктрину и развитие стратегических ядерных сил.
"Поэтому, естественно, это исключать никогда нельзя. Но, не дай бог, чтобы до этого дошло", — заключил он.
Также Медведев назвал надуманными риски для Гренландии со стороны России и Китая. По его мнению, президент США Дональд Трамп использует этот тезис лишь для объяснения своей "необычной риторики" в отношении острова, о покупке которого он заявлял в прошлом.
Зампред Совбеза России подчеркнул, что аргументация США по поводу захвата президента Николаса Мадуро "никуда не годится". По его словам, опасность глобального конфликта "очень велика", однако Россия "не заинтересована в разжигании" такой войны.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.
Лента новостейМолния