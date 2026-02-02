https://ukraina.ru/20260202/inache-dolzhen-otkazatsya-ot-dolzhnosti-medvedev-o-gotovnosti-prezidenta-yadernym-chemodanchikom-1075081086.html

Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку

Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил свою готовность применить ядерное оружие в период нахождения на посту президента России в случае необходимости. Об этом 2 февраля написало издание RT

"Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может... в противном случае он обязан отказаться от должности", — заявил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.Медведев также напомнил о специальных документах, определяющих российскую ядерную доктрину и развитие стратегических ядерных сил. Также Медведев назвал надуманными риски для Гренландии со стороны России и Китая. По его мнению, президент США Дональд Трамп использует этот тезис лишь для объяснения своей "необычной риторики" в отношении острова, о покупке которого он заявлял в прошлом. Зампред Совбеза России подчеркнул, что аргументация США по поводу захвата президента Николаса Мадуро "никуда не годится". По его словам, опасность глобального конфликта "очень велика", однако Россия "не заинтересована в разжигании" такой войны. О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.

2026

