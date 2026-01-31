https://ukraina.ru/20260131/armiya-rossii-udarila-po-voennoy-logistike-i-tekhnike-vsu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1075053417.html

Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области

Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области - 31.01.2026 Украина.ру

Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре, складам и технике противника в Днепропетровской области. Об этом 31 января сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

🟥 В Николаевке ВС РФ нанесли удары Гераниями по замаскированным местной школе и территории сельхозкомплекса, которые использовались как ангары с техникой и ПВД. В результате удара уничтожены четыре артиллерийские установки и грузовой автомобиль с боеприпасами. 🟥 В Синельниково поражена железнодорожная станции Ульяновка, после которого произошла повторная детонация, что характерно для удара по складам, либо эшелонам с боеприпасами. Поражены составы с военными грузами, ломкомотив и вагон сопровождения. 🟥 В Просяной серия ударов нанесена по району железнодорожного вокзала и объектам погрузки и разгрузки, а также по логистическим участкам Просянского каолинового комбината.На Славянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Подробнее в материале На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный ЛиманБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Файлы Эпштейна, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 31 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

