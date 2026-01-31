https://ukraina.ru/20260131/rossiya-bt-po-portam-vlasti-rubyat-parki-na-drova-chto-proiskhodit-v-odesse-1075054888.html

Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе

Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе

В Одессе в субботу 31 января случился внезапный блэкаут, хотя обстрелов энергетической инфраструктуры последнее время не проводилось, так как действует энергетическое перемирие

До этого российские БПЛА били по портовой инфраструктуре и системам ПВО, которыми утыкана одесская набережная. Эксперты сообщают, что последнее время "Герани" на пути к Одессе летят очень низко — в нескольких десятках метров над поверхностью, что затрудняет их обнаружение в море.В результате, как пишут на этой неделе западные СМИ, экспорт зерна через украинские морские порты снова оказался под серьёзным давлением. Усиление российских ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, дескать, привело к тому, что многие торговые суда попросту отказались заходить в глубоководные порты.По данным Украинской зерновой ассоциации, ещё в начале января на рынке сохранялось достаточное количество предложений от судов для перевозки зерна. Однако уже к середине месяца ситуация резко изменилась: переговоры начали сворачивать, а судовладельцы заняли выжидательную позицию в надежде на снижение напряжённости. Для Киева это значит резкое снижение валютных поступлений, необходимых для ведения войны и выплаты кредитов.Однако 31 января отнюдь не удары российских БПЛА стали причиной блэкаута в Одессе. Виной всему называют сложные погодные условия, которые привели к обрыву проводов и повреждению электросетей.По данным компании Рината Ахметова ДТЭК, на утро 31 января без электроснабжения остаются потребители в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры.Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, что энергетики уже начали стабилизировать систему и вскоре смогут вернуть импорт из соседней Молдавии (порядка 600 мегаватт).Однако французская Le Monde пишет 31 января, что отключения электроэнергии на Украине в этот день — один из признаков того, что энергосистема страны находится на грани полного коллапса. Издание отмечает, что отключения электричества, воды и тепла 31 января произошли и без обстрелов, что указывает на тяжёлое состояние энергосистемы.Тем временем ряд объектов Одессы переводят на отопление дровами, а лесов в этом степном регионе всегда было немного. В результате вырубают парки. Как сообщает 30 января одесский анархист Вячеслав Азаров, под предлогом омоложения зелёного фонда продолжается заготовка дров и фактическое уничтожение Преображенского парка, который за время войны поредел на треть."Подобная ситуация была невозможна до 2014 г., когда в Одессе работала масса экологических и правозащитных общественных организаций, которые за любую попытку вырубки столь дефицитных в городе парковых зон выворачивали чиновников наизнанку. И одним из системных преступлений постмайданного периода стало уничтожение живого гражданского общества, его окончательная подмена грантоедскими структурами", — подчёркивает Азаров.Одесса до определённого времени была очень пыльным городом, где летом людям было даже сложно дышать во время многочисленных пылевых бурь. Проблему решили в советские времена насаждением лесопосадок и парков. Однако вскоре Одесса может снова стать пыльным степным городом. Массовая вырубка парков и лесопосадок ради заготовки дров является как бы насмешкой над обещаниями Зеленского высадить миллиард деревьев.На днях в Одессе состоялся показательный суд над одним из участников недавнего бунта против ТЦК на одесском рынке "7-й километр". Тогда на рынок заехала целая колонна тцкшников, но одна из женщин бросилась на капот одного из автомобилей, а толпа мужиков напала на "людоловов", их залили из газовых баллончиков, избили битами и арматурой.Бунт был вскоре подавлен силами подразделений СБУ, которые хватали даже случайных прохожих и посетителей. Нацисты призывали вообще разбомбить рынок дронами и расстрелять тамошних уклонистов. Первому из арестованных суд дал условно три года и "содрал" с него 50 тысяч гривен на ВСУ. Остальные подозреваемые проходят по более жёстким статьям, суд над ними будет идти ещё долго. По сообщениям адвокатов, из них выбивают признание в том, что это якобы РФ организовала их сопротивление ТЦК на рынке. Как и в деле о сожжении одесситов 2 мая 2014 года, из этого бунта пытаются сделать показательное судилище, чтобы лишний раз запугать население города.В украинских СМИ и телемарафоне регулярно пытаются мобилизовать националистов, утверждая, что РФ всё же намерена взять Одесскую область. На этой неделе председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказывал в телемарафоне, что российская армия намерена вскоре захватить Затоку в Одесской области для контроля логистических путей. Такими "вбросами" на Украине фактически оправдывают террор ТЦК и СБУ в Одесской области.Читайте также: Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове

