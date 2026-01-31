https://ukraina.ru/20260131/blekaut-na-ukraine-itogi-31-yanvarya-1075055568.html

Блэкаут на Украине. Итоги 31 января

Блэкаут на Украине. Итоги 31 января

На Украине произошло экстренное отключение света в большинстве регионов

О масштабном отключении света днём 31 января сообщили украинские СМИ. Блэкаут затронул Киев и область, а также Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах Киева пропала вода. Также встало метро."В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытия (на резервном питании станций", — написал в 12:17 по Москве в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.Движение метро останавливали и в Харькове.Украинский блэкаут затронул и Молдавию."Отключение электроэнергии в большей части Кишинева. Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо. <…> Во многих районах троллейбусы стоят на месте", — заявил мэр Кишинёва Ион Чабан.Позднее первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что произошло."Сегодня в 10:42 (11:42 по Москве — Ред.) произошёл технологический сбор с одновременным отключением линии 400 кВ энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частью Украины, что вызвало каскадное отключение в энергоэлектрической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях", — написал Шмыгаль в своём телеграм-канале в 13:15 по Москве.Он сообщил, чтобы были разгружены блоки атомных электростанций."Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет", — пообещал Шмыгаль.Спустя почти два часа — в 15:13 по Москве — Шмыгаль сообщил о том, что Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры."На следующем этапе будет происходит постепенно подключение бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям. Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию", — указал Шмыгаль.В то же время он признал, что ряд областей остаются на аварийных графиках отключений."Энергетики работают в системе 24/7, чтобы вернуть людям тепло и свет", — отметил Шмыгаль.Примечательно, что по Украине распространились слухи о том, что блэкаут был вызван якобы произошедшей российской кибератакой. В итоге Минцифры Украины сделало отдельное заявление по данной проблеме."Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой. Как озвучит президент (Владимир Зеленский — Ред.), авария произошла из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии. Украинская энергосистема реагируют. Продолжаются восстановительные работы. Задание — стабилизировать ситуацию в ближайшее время", — указывалось в сообщении министерства.И действительно, ранее Зеленский сообщал, что заслушал доклады и Шмыгаля, и премьер-министра страны Юлии Свириденко по аварийной ситуации в энергосистемы страны "из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии".На происходящее на Украине отреагировали в России. Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев указал на проблемы, которые ещё ожидают Украину. Он прокомментировал видео, на котором мужчина в Киеве выливает отходы из туалета на улицу."На видео нынешний быт в некоторых районах Киева. Весной, когда все оттает и станет тепло, вряд ли придут эпидемии, все же не до конца там медицину развалили. Но явно начнутся проблемы. Причём, украинское руководство все это могло остановить неоднократно. Начиная со Стамбула, в 2022. Но, Зеленский выбрал воевать до последнего жителя Украины. Военного или гражданского. Нияких перемов с москалями", — писал Медведев.При этом он указал на то, многие украинцы не осознают, что переживают то, что по их вине переживали жители Донбасса в 2014-2015 годах."Но вот что важно. Почти никто на бывшей Украине не видит прямой связи между нынешним энергокризисом и украинскими шутейками над погибающим от холода и голода Донецком зимой 2014-15 годов. Между тем, что сейчас падает вся энергосистема и отказом от Минских соглашений, между вёдрами с дерьмом и шутками над "шашлыком из колорадов" и "личинками колорадов". А жаль, что не понимают глубинных причин", — указал журналист.Политолог Марат Баширов также указал на возможность эпидемий на Украине весной."Сами справились и без наших ракетных ударов. В Киеве полностью отключилось водоснабжение из-за аварии в энергосистеме (Киев/водоканал). Это означает, что не работает и подача холодной и горячей воды и … канализация. По-простому: некуда и нечем смывать. Можно смывать из банок, но это пока не забьётся стояк (не работают насосы). И тогда всё содержимое труб замерзнет, если нет обогрева домов. Эпидемии весной обеспечены. Я на месте киевлян уже писал бы: "Зеленский - идиот, сдавайся уже"", — отметил политолог.Да и украинские комментаторы признают: причина произошедшего — провал властей страны, а подобные блэкауты будут происходить часто."Почему произошла авария в энергетике? Причина банальная - износ.Многие в телеграме верно подметили, что такая ситуация будет теперь на постоянке, а сам сектор ЖКХ, как мы писали, понёс миллиардные убытки, которые как обычно власть хочет возложить на плечи простых граждан. Считаем сегодняшнюю аварию плохим сигналом перед переговорами, если Зеленский опять затянет процесс, то россияне могут нанести массированный удар, который полностью будет виной Офиса президента", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала подчеркнули: в произошедшем виноват Зеленский, и призвал украинцев готовиться к худшему."Также стоит напомнить, что Зеленский и его команда полностью провалили подготовку к возможным последствиям от начатой им инфраструктурной войны 3.0. Думайте и готовьтесь к худшему сценарию не надейтесь на власть", — отмечалось в публикации.Таким образом, даже украинские СМИ пессимистичны в своих прогнозах.Подробнее об "энергетическом перемирии" — в статье Кирилла Стрельникова "Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"".

