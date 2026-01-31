https://ukraina.ru/20260131/pryanik-dlya-trampa-chem-zelenskiy-reshil-iskushat-khozyaina-belogo-doma-1075054021.html

Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома

Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома - 31.01.2026 Украина.ру

Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома

Пряник для Трампа — иначе и не назовёшь тот хитрый план, о котором мне рассказали буквально вчера. Хитрый план Зеленского по такому себе подкупу Трампа, чтобы отбиться от требований Вашингтона по поводу уступок России в ходе переговоров в Абу-Даби. Обо всём по порядку.

2026-01-31T18:08

2026-01-31T18:08

2026-01-31T18:08

вашингтон

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

совет мира

фсб

росгвардия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/18/1074771104_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_2ccb7a4c2d44619d9c66cecfaae1aeae.jpg

Общая канва обсуждаемого в Абу-Даби и того, что, вероятно, будет обсуждаться 1 и 2 февраля, достаточно понятна. Если говорить о политической и экономической компоненте переговоров, то сам факт отсутствия Кушнера и Уиткоффа в Абу-Даби 1 и 2 февраля говорит в пользу того, что там в целом всё проговорено и согласовано. И как минимум есть дорожная карта движения к некоему набору документов, возможно, и двусторонних, как об этом писал министр Сибига. То есть Киев с Вашингтоном, Москва с Вашингтоном. А Вашингтон в данном случае — такой себе посредник и гарант для обеих сторон. А может быть, будет и какой-то трёхсторонний документ, касающийся военной компоненты.Так вот, именно военную и территориальную компоненту с высокой степенью вероятности будут обсуждать 1 и 2 февраля в Абу-Даби. США будут наверняка присутствовать в формате наблюдателей, и этим наблюдателем, скорее всего, окажется министр армии США Дрискол. Что точно обсуждается, и об этом я говорил не раз и не два, и писал об этом, это то, как будет реализована ситуация по линии боестолкновения. Это отведение украинских войск из Донбасса. Это судьба буферных зон в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Ну и статус Херсонской и Запорожской областей, а точнее фиксация линии разграничения.Всё это, конечно же, сопряжено с вопросом возможного создания демилитаризованной зоны, мониторинговыми мероприятиями, появлением каких-то мониторинговых и миротворческих контингентов из нейтральных стран. Например, из Саудовской Аравии, из Эмиратов. Они уже много участвовали как гуманитарные посредники. А может быть из Юго-Восточной Азии. Неважно. Если будет принято такое решение, люди найдутся. И всё это обсуждается, в том числе вопрос отвода украинской армии из Донбасса. Я уже не раз говорил и писал, что Украина в целом, с оговорками, подтверждает готовность к отводу. Требование Киева жёсткое — чтобы туда не зашла российская армия. Была информация и комментарии с российской стороны, что, мол, ладно, может и не заходить армия. Но это не означает, что территория не окажется под эффективным контролем России. Это будет российская администрация, силовики, ФСБ, полиция, Росгвардия.А теперь инсайд. То, что мне рассказали. Параллельно с переговорами в Абу-Даби Зеленский по своим каналам передал Трампу сообщение следующего характера: мы не готовы отдавать эти территории России и отходить так, чтобы туда зашла Россия. Мы готовы отдать эту территорию, если она окажется под контролем вашего, Дональд Фредович, Совета мира. Соответственно, логика очень похожа на документы по Газе. Предполагается международный контингент, подмандатная территория Совета мира, то есть фактически Трампа, с эксклюзивными экономическими возможностями и протекционизмом для него и его окружения. Как это на самом деле задумано в Газе. То есть вот вам, Дональд Фредович, кусок земли, почти офшорный, где делайте что хотите. И уговаривайте теперь Путина, чтобы он на это согласился.Конечно же, здесь расчёт на эго Трампа. На то, чтобы польстить его самолюбию, удовлетворить его пышный, цветущий нарциссизм. И приманить морковкой. Или, правильнее сказать, пряником специальных экономических возможностей. Но вот в чём беда для Зеленского. План этот не выглядит особенно интересным для Трампа. По двум причинам. Первая. Взять эту территорию под контроль — значит взять на себя ответственность. И это не Штаты в целом, а лично Трамп берёт на себя всю ответственность за линию разграничения, за риски, за возможные обострения, за репутационные издержки. Надо ли это Трампу — большой вопрос. Вторая причина ещё серьёзнее. У Трампа и так сейчас на руках документы о ресурсной сделке и обязательства Украины — абсолютно кабальные, драконовские — в отношении собственности и активов.Плюс, в рамках двустороннего формата Россия–США между Кириллом Дмитриевым и Уиткоффом–Кушнером обсуждается экономическое сотрудничество. Обширное, многосоставное, по самым разным направлениям. И там же обсуждается возможность создания специальной экономической зоны на территории российского Донбасса. Где будет российская администрация, но специальный экономический режим с особыми преференциями, в первую очередь для американских компаний.Именно об этом говорил Уиткофф после встречи с Дмитриевым в Давосе, когда упоминал "прекрасную беспошлинную зону", куда потекут деньги, инвестиции, и которая приведёт к процветанию, в том числе Украины. То есть реально рассматривается трёхсторонний экономический формат. Такой себе пряник от Вашингтона и Киева. Но смысл в главном: это всё обсуждалось с участием Ларри Финка, главы BlackRock, с участием Кушнера, Уиткоффа и Дмитриева. В том формате, который понятен Штатам и которого требует Россия. А именно - украинская армия выходит из Донбасса, туда заходит российская администрация и силовики. Создаётся специальная экономическая зона, жёстко завязанная на ресурсную сделку Киева и Вашингтона. То-есть, на лицо та самая история с экономическим, по факту, разделом Украины и, даже больше, европейского рынка. И все большие игроки, как говорится, при своих.И вот на этом фоне предложение Зеленского с "Советом мира" выглядит вторично, слабо и неубедительно. Не пряник, а так — леденец на палочке. О том, какова логика участников переговорного процесса - в статье "Украинский мирный процесс: логика сторон"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

вашингтон

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

вашингтон, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, совет мира, фсб, росгвардия, мнения, весь павлив, михаил павлив