Украинцы и европейцы вспомнили блокаду Ленинграда: как не удалась очередная манипуляция - 31.01.2026
Украинцы и европейцы вспомнили блокаду Ленинграда: как не удалась очередная манипуляция
Украинцы и европейцы вспомнили блокаду Ленинграда: как не удалась очередная манипуляция - 31.01.2026 Украина.ру
Украинцы и европейцы вспомнили блокаду Ленинграда: как не удалась очередная манипуляция
Украинцы и европейцы попытались пристыдить Россию, вспомнив о блокаде Ленинграда, но попали впросак
2026-01-31T07:21
2026-01-31T10:26
Народный депутат Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале вспомнил о блокаде Ленинграда."Много раз уже писал о том, что то, что РФ пытается сделать с Украиной, это ровно то же самое, что нацисты пытались сделать с Ленинградом. Только в большем масштабе. И вдруг об этом написал какой-то россиянин, не помню фамилию, и все начали гонять этот пост, завирусился", — указал Бужанский в своём телеграм-канале 26 января.Он не упомянул имени написавшего об этом россиянина, зато отметил, что современная Украина упустила шанс попрекнуть Россию."Если бы наш Институт Национальной Памяти занимался тем, чем должен, а не популяризацией рецептов кутьи, как-то лет 500 же справлялись без его помощи в этом вопросе, кадры Ленинграда 1942 года и Киева 2026 года вперемешку потоком лились бы со всех экранов, на которых мы транслируем нашу позицию. И это были бы и правда, и пропаганда в одном флаконе, максимальный эффект. Но мы зачем то крутим фото толпы у подъёмников в Буковеле, и эффект немного другой", — писал Бужанский. Но мы зачем то крутим фото толпы у подъёмников в Буковеле, и эффект немного другой", — писал Бужанский.Примечательно, что практически одновременно — на следующий день — представительство Европейского Союза в России выпустило заявление, посвящённое годовщине снятия Ленинградской блокады."Память о трагедиях прошлого должна помогать человечеству избегать тех же ошибок в настоящем. В то время как мы чтим память о жителях блокадного Ленинграда, наши мысли также — &lt;...&gt; и с теми жителями Украины, которые сейчас из-за российских ударов оказались лишены тепла, электричества и воды", — отмечалось в заявлении.Эти заявления: и украинца, и европейцев, уже прокомментировали в России.Российские комментарииНа заявление представительства ЕС в России отреагировал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв."Представительство Евросоюза в России опубликовало циничное заявление, в котором сравнивает блокаду Ленинграда с текущими событиями на Украине. Такое сравнение вызывает лишь недоумение и возмущение", — подчеркнул депутат.Он заявил, что использовать память о блокаде Ленинграда — подло и недопустимо."Блокада Ленинграда - это сознательный акт массового уничтожения мирного населения голодом, холодом и бомбежками, совершенный нацистской Германией и ее европейскими союзниками. И использовать память о трагедии прошлого в пропагандистской акции подло и недопустимо", — отметил депутат.Вспомнил Пискарёв и о политике Европы в отношении современной Украины, а также об идеологии последней."Любая форма нацизма - это идеология смерти. И те, кто снабжает засевших в Киеве последышей Гитлера и Бандеры оружием и взращивает ростки нацизма в современной Европе, несут прямую ответственность за новые жертвы. Европейским политиканам пора осознать свою роль в возрождении этой человеконенавистнической идеологии", — подытожил председатель комитета Госдумы по безопасности.Что же до украинского парламентария Бужанского, то ему ответил адвокат Максим Пашков."Для сравнения нынешнего Киева с Ленинградом 1941/42 годов не хватает малости - 125 граммов хлеба на день для киевлян-иждивенцев. Ну и репортажей из 1942 года о том, что сын товарища Жданова и дочь товарища Кузнецова стоят в очереди на горнолыжный подъемник где-нибудь на Эльбрусе - на деньги, выданные им друзьями товарищей Жданова и Кузнецова. И мелочи в виде того, что Ленинград обстреливался из артиллерии с границ города. И тому, что нацисты ставили своей целью уничтожить как можно больше мирных граждан. И ещё, и ещё, и ещё… И золотых унитазов друзей, которых, вопреки ленинградской традиции, не тащат в подвал на Литейном 4, а организуют коридор в нейтральную Швейцарию", — отметил Пашков.Он указал на глупость сравнения."Вообще попытка сравнить Киев и Ленинград совершенно глупая: слишком большая разница между этими обстоятельствами", — резюмировал адвокат.Кроме того, и Бужанский, и европейцы забыли упомянуть несколько "деталей".О чём не сказалиПопытка Бужанского вспоминать о блокаде Ленинграда звучит особо цинично с учётом представленности симпатизирующих нацизму в рядах украинских силовых структур. Речь о бойцах бригады "Азов"*, 3-го армейского корпуса и прочих подобных формирований и подразделений. Притом рассказы о симпатиях украинских военных к нацистской идеологии появляются и сегодня. И даже в западных изданиях. Так, в январе нидерландское издание De Telegraaf опубликовало воспоминания о службе на Украине отставного военного лётчика по имени Хендрик. Он служил 3-й отдельной штурмовой бригаде (созданной ветеранами "Азова") и рассказал о том, что творилось в этой бригаде."Это одна сплошная коррумпированная банда. Я больше не хотел иметь с этим ничего общего. И я был не единственным. Несколько других иностранных парней тоже уехали, они видели подразделения, которые каждое утро приветствовали нацистским салютом", — охарактеризовал Хендрик происходящее в подразделении.В украинских соцсетях есть даже мем "Толик, зайди в палатку". Мем представляет собой комикс. На первом кадре журналистка спрашивает украинского военного: "Это правда, что некоторые солдаты в вашей роте носят шевроны с нацистскими символами?". "Нет, такого в моей роте нет", — отвечает тот. На втором кадре к нему и к журналистке выходит боец в фуражке СС и с нацистским орлом на шевроне. "Толик, зайди в палатку", — обращается к нему боец с первого кадра.Этот мем вспоминали в ноябре, когда Владимир Зеленский в своём телеграм-канале рассказал о визите на передовую и встрече с бойцами 4-й бригадой Национальной гвардии Украины "Рубеж", опубликовав и фото церемонии. На снимках Зеленскому пожимали руку бойцы в форме с чёрно-красными нашивками, на которых была надпись "Сила Свободы" и эмблема SS. Также в помещении, где проходило награждение, висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх".После того, как скандал разгорелся, украинские активисты пояснили: речь не о двойной руне "сиг" на эмблеме. На деле якобы использовалось стилизованное число "44" - номер батальона, бойцы которого встречались с Зеленским. Почему батальон выбрал такую стилизацию, особенно с учётом аббревиатуры названия батальона, никто не пояснил. Позднее пользователи нашли фото с эмблемой SS на нашивках других украинских подразделений.Что же до европейцев, то они прекрасно знают о неонацистских симпатиях украинских военных, но всё равно продолжают поддерживать Украину. Более того, если верить украинским военным, сотрудничавшим с европейскими коллегами, последние хвалят украинских радикалов."Правда, не единожды проверенная, состоит в том, что националисты, те, кого левые обзывают "радикалы", воюют все и с повышенной мотивацией: партнёры на разговорах на Западе видели в упор "радикальные" шевроны — ржут, выдают нетолерантные шутки, это их радует; западные солдаты гораздо больше доверяют фанатикам. Некоторые фанатики принимали участие в переговорах и контракты были подписаны. Т.е. Запад прямо вручал оружие радикалам, ведь они военнослужащие, эффективные, лучшие, те, кого отобрали. Сегодня много об этом услышал от товарищей из других подразделений", — отмечал в 2023 году лидер группировки С14*, ныне — командир 413 отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ майор Евгений Карась**.Более того, ещё до СВО часть людей на Западе не считала блокаду Ленинграда преступлением."Половина автобуса [немецких туристов] на блокадных историях плачет, половина — просто не слушает. Они просто отводят взгляд, смотрят куда-то в закат, в бесконечные русские равнины, вдаль, и думают: "Вот, был бы нам Lebensraum (жизненное пространство — Ред.)"", — вспоминал в 2019 году гид-переводчик Гавриил Пономарёв.По его словам, тяжело было рассказывать о блокаде немцам-весси — из западной Германии. В ГДР к денацификации относились основательнее. Пономарёв вспомнил конкретный случай из практики об одном экскурсанте-баварце."Дедушка был в группе 1929 года рождения. Жили они в отеле "Достоевский" на Владимирском [проспекте].Каждое утро он выбегал из этого отеля в 6 утра, до нашей экскурсии. Бежал по переулку к Фонтанке, мимо улицы Рубинштейна, возвращался по Фонтанке до Невского, по Невскому — снова до Владимирского и бежал обратно. &lt;...&gt; Как-то на третий день нашей экскурсии он, изрядно выпив в одном из наших ресторанов, где водка подаётся в нелимитированных количествах, отвёл меня в сторону за локоть. После очень долгих, достаточно эрудированных бесед, он сказал: "Габриэль, ты знаешь, у вас так много чёрных". И дальше рассмеялся, такой улыбкой бесконечной", — вспоминал гид.Рост популярности правых партий демонстрируют европейские опросы. Вместе с тем, у некоторых представителей действующей и бывшей правящей элиты ряда европейских государств предки воевали в рядах нацистских подразделений.Одновременно на Западе продолжают выходить публикации, подчас оправдывающие преступления нацистской Германии и её союзников, например, Финляндии.Именно поэтому все упоминания блокады Ленинграда со стороны украинцев и европейцев выглядят максимально цинично.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о борьбе за историческую память — в статье Александра Савко "Ленинград и Освенцим. Борьба за историческую память приобрела особую актуальность".
07:21 31.01.2026 (обновлено: 10:26 31.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Шиманский / Перейти в фотобанкБлокада Ленинграда. Часовой у входа в Эрмитаж.
Блокада Ленинграда. Часовой у входа в Эрмитаж. - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Сергей Шиманский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинцы и европейцы попытались пристыдить Россию, вспомнив о блокаде Ленинграда, но попали впросак
Народный депутат Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале вспомнил о блокаде Ленинграда.
"Много раз уже писал о том, что то, что РФ пытается сделать с Украиной, это ровно то же самое, что нацисты пытались сделать с Ленинградом. Только в большем масштабе. И вдруг об этом написал какой-то россиянин, не помню фамилию, и все начали гонять этот пост, завирусился", — указал Бужанский в своём телеграм-канале 26 января.
Он не упомянул имени написавшего об этом россиянина, зато отметил, что современная Украина упустила шанс попрекнуть Россию.
"Если бы наш Институт Национальной Памяти занимался тем, чем должен, а не популяризацией рецептов кутьи, как-то лет 500 же справлялись без его помощи в этом вопросе, кадры Ленинграда 1942 года и Киева 2026 года вперемешку потоком лились бы со всех экранов, на которых мы транслируем нашу позицию. И это были бы и правда, и пропаганда в одном флаконе, максимальный эффект. Но мы зачем то крутим фото толпы у подъёмников в Буковеле, и эффект немного другой", — писал Бужанский.
Примечательно, что практически одновременно — на следующий день — представительство Европейского Союза в России выпустило заявление, посвящённое годовщине снятия Ленинградской блокады.
"Память о трагедиях прошлого должна помогать человечеству избегать тех же ошибок в настоящем. В то время как мы чтим память о жителях блокадного Ленинграда, наши мысли также — <...> и с теми жителями Украины, которые сейчас из-за российских ударов оказались лишены тепла, электричества и воды", — отмечалось в заявлении.
Эти заявления: и украинца, и европейцев, уже прокомментировали в России.
Российские комментарии
На заявление представительства ЕС в России отреагировал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.
"Представительство Евросоюза в России опубликовало циничное заявление, в котором сравнивает блокаду Ленинграда с текущими событиями на Украине. Такое сравнение вызывает лишь недоумение и возмущение", — подчеркнул депутат.
Он заявил, что использовать память о блокаде Ленинграда — подло и недопустимо.

"Блокада Ленинграда - это сознательный акт массового уничтожения мирного населения голодом, холодом и бомбежками, совершенный нацистской Германией и ее европейскими союзниками. И использовать память о трагедии прошлого в пропагандистской акции подло и недопустимо", — отметил депутат.
Вспомнил Пискарёв и о политике Европы в отношении современной Украины, а также об идеологии последней.

"Любая форма нацизма - это идеология смерти. И те, кто снабжает засевших в Киеве последышей Гитлера и Бандеры оружием и взращивает ростки нацизма в современной Европе, несут прямую ответственность за новые жертвы. Европейским политиканам пора осознать свою роль в возрождении этой человеконенавистнической идеологии", — подытожил председатель комитета Госдумы по безопасности.
Что же до украинского парламентария Бужанского, то ему ответил адвокат Максим Пашков.
"Для сравнения нынешнего Киева с Ленинградом 1941/42 годов не хватает малости - 125 граммов хлеба на день для киевлян-иждивенцев. Ну и репортажей из 1942 года о том, что сын товарища Жданова и дочь товарища Кузнецова стоят в очереди на горнолыжный подъемник где-нибудь на Эльбрусе - на деньги, выданные им друзьями товарищей Жданова и Кузнецова. И мелочи в виде того, что Ленинград обстреливался из артиллерии с границ города. И тому, что нацисты ставили своей целью уничтожить как можно больше мирных граждан. И ещё, и ещё, и ещё… И золотых унитазов друзей, которых, вопреки ленинградской традиции, не тащат в подвал на Литейном 4, а организуют коридор в нейтральную Швейцарию", — отметил Пашков.
Он указал на глупость сравнения.
"Вообще попытка сравнить Киев и Ленинград совершенно глупая: слишком большая разница между этими обстоятельствами", — резюмировал адвокат.
Кроме того, и Бужанский, и европейцы забыли упомянуть несколько "деталей".
О чём не сказали
Попытка Бужанского вспоминать о блокаде Ленинграда звучит особо цинично с учётом представленности симпатизирующих нацизму в рядах украинских силовых структур. Речь о бойцах бригады "Азов"*, 3-го армейского корпуса и прочих подобных формирований и подразделений. Притом рассказы о симпатиях украинских военных к нацистской идеологии появляются и сегодня. И даже в западных изданиях. Так, в январе нидерландское издание De Telegraaf опубликовало воспоминания о службе на Украине отставного военного лётчика по имени Хендрик. Он служил 3-й отдельной штурмовой бригаде (созданной ветеранами "Азова") и рассказал о том, что творилось в этой бригаде.
"Это одна сплошная коррумпированная банда. Я больше не хотел иметь с этим ничего общего. И я был не единственным. Несколько других иностранных парней тоже уехали, они видели подразделения, которые каждое утро приветствовали нацистским салютом", — охарактеризовал Хендрик происходящее в подразделении.
В украинских соцсетях есть даже мем "Толик, зайди в палатку". Мем представляет собой комикс. На первом кадре журналистка спрашивает украинского военного: "Это правда, что некоторые солдаты в вашей роте носят шевроны с нацистскими символами?". "Нет, такого в моей роте нет", — отвечает тот. На втором кадре к нему и к журналистке выходит боец в фуражке СС и с нацистским орлом на шевроне. "Толик, зайди в палатку", — обращается к нему боец с первого кадра.
Этот мем вспоминали в ноябре, когда Владимир Зеленский в своём телеграм-канале рассказал о визите на передовую и встрече с бойцами 4-й бригадой Национальной гвардии Украины "Рубеж", опубликовав и фото церемонии. На снимках Зеленскому пожимали руку бойцы в форме с чёрно-красными нашивками, на которых была надпись "Сила Свободы" и эмблема SS. Также в помещении, где проходило награждение, висело знамя с почти точной копией символа с шеврона 2-й танковой дивизии СС "Рейх".
После того, как скандал разгорелся, украинские активисты пояснили: речь не о двойной руне "сиг" на эмблеме. На деле якобы использовалось стилизованное число "44" - номер батальона, бойцы которого встречались с Зеленским. Почему батальон выбрал такую стилизацию, особенно с учётом аббревиатуры названия батальона, никто не пояснил. Позднее пользователи нашли фото с эмблемой SS на нашивках других украинских подразделений.
Что же до европейцев, то они прекрасно знают о неонацистских симпатиях украинских военных, но всё равно продолжают поддерживать Украину. Более того, если верить украинским военным, сотрудничавшим с европейскими коллегами, последние хвалят украинских радикалов.
"Правда, не единожды проверенная, состоит в том, что националисты, те, кого левые обзывают "радикалы", воюют все и с повышенной мотивацией: партнёры на разговорах на Западе видели в упор "радикальные" шевроны — ржут, выдают нетолерантные шутки, это их радует; западные солдаты гораздо больше доверяют фанатикам. Некоторые фанатики принимали участие в переговорах и контракты были подписаны. Т.е. Запад прямо вручал оружие радикалам, ведь они военнослужащие, эффективные, лучшие, те, кого отобрали. Сегодня много об этом услышал от товарищей из других подразделений", — отмечал в 2023 году лидер группировки С14*, ныне — командир 413 отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ майор Евгений Карась**.
Более того, ещё до СВО часть людей на Западе не считала блокаду Ленинграда преступлением.
"Половина автобуса [немецких туристов] на блокадных историях плачет, половина — просто не слушает. Они просто отводят взгляд, смотрят куда-то в закат, в бесконечные русские равнины, вдаль, и думают: "Вот, был бы нам Lebensraum (жизненное пространство Ред.)"", — вспоминал в 2019 году гид-переводчик Гавриил Пономарёв.
По его словам, тяжело было рассказывать о блокаде немцам-весси — из западной Германии. В ГДР к денацификации относились основательнее. Пономарёв вспомнил конкретный случай из практики об одном экскурсанте-баварце.
"Дедушка был в группе 1929 года рождения. Жили они в отеле "Достоевский" на Владимирском [проспекте].Каждое утро он выбегал из этого отеля в 6 утра, до нашей экскурсии. Бежал по переулку к Фонтанке, мимо улицы Рубинштейна, возвращался по Фонтанке до Невского, по Невскому — снова до Владимирского и бежал обратно. <...> Как-то на третий день нашей экскурсии он, изрядно выпив в одном из наших ресторанов, где водка подаётся в нелимитированных количествах, отвёл меня в сторону за локоть. После очень долгих, достаточно эрудированных бесед, он сказал: "Габриэль, ты знаешь, у вас так много чёрных". И дальше рассмеялся, такой улыбкой бесконечной", — вспоминал гид.
Рост популярности правых партий демонстрируют европейские опросы. Вместе с тем, у некоторых представителей действующей и бывшей правящей элиты ряда европейских государств предки воевали в рядах нацистских подразделений.
Одновременно на Западе продолжают выходить публикации, подчас оправдывающие преступления нацистской Германии и её союзников, например, Финляндии.
Именно поэтому все упоминания блокады Ленинграда со стороны украинцев и европейцев выглядят максимально цинично.
* запрещённая в РФ террористическая организация
** внесён в список экстремистов и террористов
Подробнее о борьбе за историческую память — в статье Александра Савко "Ленинград и Освенцим. Борьба за историческую память приобрела особую актуальность".
