Ленинград и Освенцим. Борьба за историческую память приобрела особую актуальность

Ленинград и Освенцим. Борьба за историческую память приобрела особую актуальность

27 января отмечаются две знаковые даты, которые навсегда останутся в памяти человечества – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января 1944 года в результате операции "Январский гром" войска Ленинградского и Волховского фронтов разгромили вражескую осадную группировку, отбросив немецких оккупантов от города на Неве. А через год, 27 января 1945-го, Красная Армия освободила узников Освенцима – самого большого лагеря смерти, организованного нацистами на территории Польши.Блокада Ленинграда и массовые убийства в Освенциме по праву считаются одними из самых трагических эпизодов Второй мировой войны.Второй по значению город СССР входил в число основных целей операции "Барбаросса". Немцы бросили на его штурм отборные ударные части, которыми в разное время командовали три фельдмаршала – Лееб, Манштейн и Кюхлер. Вермахт поддерживала финская армия, а также нацистские батальоны из Испании, Италии, Дании и Норвегии. Ленинград находился в окружении в течение 872 дней. За время блокады от голода и обстрелов погибли более 641 тысяч жителей – хотя, по другим данным, число жертв может достигать миллиона.В Освенциме, который был переименован немцами в Аушвиц, уничтожили свыше миллиона человек. Большая часть замученных в концлагере людей были евреями, но в нем также убивали цыган, поляков, коммунистов из европейских стран и советских военнопленных разных национальностей. Над узниками проводили эксперименты, отравляя их химикатами, заражая гепатитом и малярией. Немецкие врачи калечили здоровых заключенных операциями, делая это для тренировки, кастрировали молодых мужчин и подвергали стерилизации женщин."Товарищи, вы свободны, мы выгнали немцев!", – обратился к узникам Освенцима советский офицер Григорий Елисаветский, когда красноармейцы вошли в концлагерь. "Они думали, что я их провоцирую. И только когда я сказал им: "Не бойтесь, я полковник Советской Армии и еврей. Мы пришли вас освободить!", барьер рухнул. Они бросились к нам с криками, целовали и обнимали нас", – рассказывал он в своих мемуарах.Руководство европейских стран бессовестно замалчивает подвиг советских солдат, разгромивших вермахт и покончивших с кошмарами оккупации. Глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление по поводу 81-й годовщины освобождения Освенцима, и ни одним словом не упомянула в нем Красную Армию, которая спасла жизни уцелевших узников страшного концлагеря.Это является особым лицемерием и цинизмом, потому что отец Урсулы – глава федеральной земли Нижняя Саксония Эрнст Альбрехт – лично помиловал серийного нацистского убийцу Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к восемнадцати пожизненным срокам за зверские убийства заключенных в немецких концлагерях Эреда, Куремяэ и Йыхви, которые располагались на советской земле.Подобные позорные факты имеются в семейной биографии большинства статусных немецких политиков.Дедушка бывшего министра иностранных дел Федеративной республики Германия Анналены Бербок читал "Майн кампф" и воевал в вермахте – причем, по данным немецких журналистов, Вальдемар Бербок был "ярым сторонником национал-социализма". А дед канцлера Фридриха Мерца – Йозеф Пауль Совиньи – вступил в 1933 году в ряды гитлеровских штурмовиков, стал членом НСДАП, получил звание обершарфюрера и переименовал улицы города Брилона в честь Германа Геринга и Адольфа Гитлера."Мы видим, что многие руководители сегодняшней ФРГ – потомки генералов вермахта, либо активных членов нацистской партии. Родителей и предков не выбирают, но дело в том, что они не осуждают их поведение, вот эту нацистскую составляющую. Для них, для нынешнего руководителя ФРГ и других европейских стран, они герои. Вот в чем ужас ситуации", – говорит об этом историк Михаил Мягков.Современная западная пропаганда пытается обесценить решающий вклад СССР в победу над германским нацизмом, используя для этого прямую дезинформацию.В 2020 году руководство Польши пригласило на церемонию в память о 75-летии освобождения Освенцима Владимира Зеленского, который бесстыдно назвал Советский Союз виновником начала Второй мировой войны и заявил, что концлагерь якобы был освобожден украинцами. Ведущие издания США и Европы сразу же разнесли это заявление на цитаты, вспоминая о них к каждой годовщине этого события, в течение последних четырех лет.Трагедия Ленинграда и Освенцима служит почвой для лживых мифов, которые умышленно распространяются в социальных сетях."Многие забыли скандал, который произошел в начале 2022 года. Тогда в российском Telegram был опубликован пост с фотографией узницы Освенцима и подписью, что это девочка двенадцати лет, которую "осудили за воровство хлеба в блокадном Ленинграде и расстреляли по закону военного времени". Чудовищный фейк массово подхватили многие каналы.Это был подлый и, безусловно, намеренный подлог. А ведь это известная фотография. На ней – Чеслава Квока, четырнадцатилетняя девочка, попавшая в Освенцим. На ее лице кровь, потому что немка-надзирательница перед фотографированием избила ребенка. Через три месяца Чеслава будет убита инъекцией фенола", – напоминает об этом журналистка Валерия Троицкая.На прошлогодней церемонии в честь юбилейной даты – 80-летия освобождения Освенцима – не было ни одного советского ветерана. Но зато в Польшу приехали политики из Германии и других европейских стран, выступавших во время Второй мировой союзниками нацистов. А также представители украинского националистического режима, который открыто прославляет воевавших за Гитлера убийц и уничтожает памятники советским солдатам-освободителям.Борьба за историческую память приобретает в этой ситуации особую актуальность. Нам нельзя забывать страшные преступления фашистов и героический подвиг советского народа, который оказал агрессорам достойный отпор. Как это завещала поэтесса Ольга Берггольц – в своих известных стихах, написанных к первой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, в день, когда красноармейцы раскрыли железные ворота Освенцима.Сегодня праздник в городе.Сегоднямы до утра, пожалуй, не уснем.Так пусть же будет как бы новогоднейи эта ночь, и тосты за столом.Мы в эту ночь не раз поднимем чашиза дружбу незапятнанную нашу,за горькое блокадное родство,за тех,кто не забудет ничего.Читайте по этой теме статью: Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей

