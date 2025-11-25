https://ukraina.ru/20251125/ukrainskie-diversanty-v-polshe-vyzvali-konflikt-mezhdu-prokuraturoy-i-spetssluzhboy--1072139986.html
"Украинские диверсанты" в Польше вызвали конфликт между прокуратурой и спецслужбой
Лишь одного из пяти граждан Украины, задержанных в Польше за соучастие в "диверсии на железной дороге", суд отправил под арест. Остальные на свободе, причём троим вообще не предъявлены никакие подозрения.
В понедельник, 24 ноября, главным ньюсмейкером в Польше стал проправительственный портал Onet.pl, который сообщил о конфликте между Национальной прокуратурой и главной спецслужбой страны – Агентством внутренней безопасности (АВБ). Причиной конфликта стал тот факт, что все четыре задержанные на прошлой неделе "сообщника русских диверсантов" (которые привычно оказались гражданами Украины) были отпущены на свободу.Дело в том, что троим из них прокуратура даже не предъявила никаких подозрений, а четвёртого просила арестовать по подозрению, не связанному с диверсиями, – но суд отказал. К середине дня прокуроры "исправились", отчитавшись в аресте пятого задержанного, о котором ранее не сообщалось. Но в АВБ не скрывают своего глубокого разочарования деятельностью коллег, и рекомендуют тем "самим ловить шпионов".В начале прошлой недели в Польше были задержаны четверо граждан Украины. Это произошло сразу после событий 15-16 ноября, когда власти Польши объявили, что на участке железнодорожного пути между Варшавой и Люблином произошла диверсия. Польские правоохранительные органы сообщили, что непосредственными исполнителями диверсии были двое граждан Украины, завербованных ГРУ России, – Евгений Иванов и Александр Кононов. Оба прибыли в Польшу из Белоруссии под чужими именами, и после проведения операции быстро скрылись в этой стране, поэтому спецслужбы сосредоточились на поиске их сообщников в Польше, сказано в публикации Onet.pl.Польские правоохранительные органы установили личности четверых граждан Украины, бывших жителей Донбасса, как сообщников диверсантов. Двое мужчин были задержаны полицией, ещё двое, мужчина и женщина, – сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Все они длительное время находились в Польше, и не были знакомы друг с другом. После ареста они провели 48 часов под стражей в полиции, где их допрашивали. После этого, к большому удивлению, их отпустили, сообщило издание."В течение четверга и пятницы мы были на "горячей линии" с прокуратурой. Они посчитали, что предоставленных нами доказательств причастности этих четверых к диверсионным операциям недостаточно. Мы же заявили, что всё складывается в единое целое, и позволяет предъявить задержанным обвинение по статье 130 Уголовного кодекса Польши", – сообщил Onet.plвысокопоставленный сотрудник АВБ.Упомянутая статья УК касается шпионажа и гласит, что "любой, кто, участвуя в деятельности иностранной разведки или действуя от её имени, совершает диверсию, акт саботажа или террористическое преступление, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее 10 лет, или пожизненного заключения".Источник издания в Агентстве внутренней безопасности до конца был уверен, что прокуратура будет добиваться ареста всех четверых украинцев. Однако следователи решили иначе. В пятницу, 21 ноября, Национальная прокуратура Польши опубликовала заявление, в котором было сказано, что "собранные доказательства не дают оснований для предъявления задержанным подозрения в участии в диверсиях 15-16 ноября 2025 года. После допроса в качестве свидетелей трое из четверых были отпущены. Прокурор предъявил одному из задержанных подозрение, не связанное с этим преступлением".Речь шла о сокрытии документов, в том числе российского паспорта (судя по всему, полученного уроженцем Донбасса абсолютно законно). Несмотря на ходатайство прокурора, суд отказал в избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, и он также оказался на свободе.При этом собеседник Onet.pl в спецслужбах утверждал, что один из задержанных сотрудниками АВБ и полиции украинцев был своего рода курьером – он возил Иванова и Кононова по Польше. Однако в прокуратуре мужчина заявил, что понятия не имеет, кого, зачем и куда перевозил. И следователи поверили его объяснениям, поскольку доказательств обратного не было.Это подтвердил высокопоставленный сотрудник Национальной прокуратуры, сообщив, что задержанные и освобождённые украинцы не знали о своей причастности к готовящимся диверсиям. "В материалах следствия нет доказательств участия этих четверых в диверсионной операции. Могу сказать одно: никто из них сознательно не помогал диверсантам. Подчёркиваю слово "сознательно"", – сказал он изданию. При этом, по неофициальным данным, Министерство внутренних дел Польши будет ходатайствовать о высылке этой четвёрки на Украину – где их, несомненно, сразу бросят за решётку.Освобождение задержанных украинцев вызвало напряженность между сотрудниками Агентства внутренней безопасности и прокуратурой. "Мы в ярости... Наши люди работают день и ночь, проводя операции, в результате которых арестовываются лица, явно связанные с диверсантами. А в итоге оказывается, что всё это было напрасно. Если собранных нами доказательств недостаточно для прокуратуры, может, пусть они сами ловят шпионов", – заявил изданию источник в АВБ, непосредственно участвующий в расследовании.Информационная политика правительства также вызывает недовольство спецслужб. Их руководители были удивлены, например, выступлением премьера Польши Дональда Туска в Сейме на прошлой неделе, в котором с парламентской трибуны были озвучены многие выводы расследования. Именно он сообщил, что два непосредственных организатора диверсии въехали в Польшу из Белоруссии, и тем же путём покинули страну вскоре после содеянного."С нами вообще не консультировались по этому заявлению. Премьер-министр, получивший эту информацию за полтора часа до выступления на заседании коллегии спецслужб, имел право раскрыть её общественности. Но это не облегчило нашу дальнейшую работу", – сообщил Onet.pl другой источник в спецслужбах. "Этих четверых необходимо было задержать. Благодаря этому мы получили ценную информацию о двоих, сбежавших в Беларусь. Мы уверены, что у тех двоих здесь были сообщники, которые сознательно помогали им в проведении операции. Мы их разыскиваем", – добавил он.При этом представитель Национальной прокуратуры, прокурор Пшемыслав Новак отказался отвечать на вопрос о причинах освобождения четверых украинцев, сославшись на тайну следствия, и подтвердил официальную версию событий, изложенную в минувшую пятницу. "Собранные доказательства не дают оснований для предъявления задержанным подозрений в причастности к диверсиям", – заявил он.С другой стороны, неназванный собеседник из прокуратуры сказал изданию: "Мы знаем практически всё о произошедшем, и освобождение задержанных без предъявления подозрений дело не заканчивает". И действительно, около полудня в понедельник Национальная прокуратура Польши сообщила, что ещё одному задержанному гражданину Украины всё же предъявлены подозрения в "действиях в интересах российской разведки и содействии исполнителям в совершении диверсии в отношении железнодорожной инфраструктуры 15-16 ноября 2025 года".Владимир Б. был задержан сотрудниками Центрального бюро расследований полиции 20 ноября 2025 года, а обвинение ему было предъявлено 22 ноября. "Из материалов дела следует, что в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планируемых диверсионных операций, где тот осмотрел местность и выбрал место для закладки взрывного устройства, установки видеорегистратора и установки металлического элемента на рельсы", – сообщила Национальная прокуратура. По ходатайству прокурора суд применил в отношении Владимира Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек в эфире государственного Польского радио заявил, что "возможно, по этому делу будут и другие задержанные". Он пояснил, что "ответственность за преступление – это одно, а то, предоставили ли данные лица информацию следствию, – другое. То есть, способствовали ли они определению надлежащего курса действий (...), как готовился этот акт диверсии и террора". Чиновник заявил, что задержанные участвовали в мероприятиях, связанных с выполнением задания. "Например, в приобретении SIM-карт, которые впоследствии предназначались для записи и онлайн-трансляции этих событий", – сказал Мрочек."Эти карты были активированы несколькими годами ранее. Это свидетельствует, что процесс готовился заранее, растягивался на многие годы, и круг лиц, имевших хоть какой-то контакт с делом, с проводимой по нему деятельностью, не обязательно с самими исполнителями, вероятно, шире четырех человек", – сказал замглавы МВД Польши.На вопрос о двух непосредственных виновниках, Мрочек ответил, что "Польша обратилась к Белоруссии с просьбой выдать этих лиц". "У нас есть позиция Белоруссии, доведённая по официальным каналам, что она будет работать над этим вопросом, чтобы установить местонахождение этих лиц, и будет сотрудничать с Польшей", – заявил замминистра внутренних дел. Он признал, что эту позицию "необходимо воспринимать с поправкой, но время покажет". "Такое заявление лучше, чем если бы Белоруссия сказала нам, что ничего не знает об этом деле", – добавил он.Редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что если двух упомянутых мужчин задержат на территории Белоруссии, то будет очень интересно услышать от них, по чьему заданию они действовали. "Но в любом случае, эти двое – одна история, а задержанная и отпущенная в Польше четвёрка украинцев – совсем другое. Я не считаю произошедшие трением или конфликтом между спецслужбами и системой правосудия. Речь идёт о доказательствах, которые невозможно было представить в суд как обоснование для подозрений и ареста. То есть все эти вымыслы, что была какая-то тесно связанная группа и т.д., просто не держатся кучи, и мы имеем дело с фиаско польских спецслужб", – сказал журналист в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Другие подробности "диверсии" В Польше - в статье Новый поворот теракта в Польше. Варшава и Киев будут вместе бороться с… гражданами Украины
