США и Европа: где проходит точка разлома? - 30.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260130/ssha-i-evropa-gde-prokhodit-tochka-razloma-1075024583.html
США и Европа: где проходит точка разлома?
США и Европа: где проходит точка разлома? - 30.01.2026 Украина.ру
США и Европа: где проходит точка разлома?
Американо-европейские отношения входят в фазу системного кризиса. По словам политолога-международника Геворга Мирзаяна, несмотря на распространенное мнение,... Украина.ру, 30.01.2026
2026-01-30T15:58
2026-01-30T15:58
видео
политика
сша
европа
геворг мирзаян
дональд трамп
сво
прогнозы сво
когда закончится сво: прогнозы
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075024457_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d0c01b6fbe9e69ba48be4098e83c997.png
Американо-европейские отношения входят в фазу системного кризиса. По словам политолога-международника Геворга Мирзаяна, несмотря на распространенное мнение, причина разлада — не только политика Дональда Трампа.
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075024457_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39ed4b8f90ac63ab2e6c9ec4a7e998f3.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, политика, сша, европа, геворг мирзаян, дональд трамп, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, международные отношения, международная политика, ес, видео
Видео, политика, США, Европа, Геворг Мирзаян, Дональд Трамп, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, международные отношения, Международная политика, ЕС

США и Европа: где проходит точка разлома?

15:58 30.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Американо-европейские отношения входят в фазу системного кризиса. По словам политолога-международника Геворга Мирзаяна, несмотря на распространенное мнение, причина разлада — не только политика Дональда Трампа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеополитикаСШАЕвропаГеворг МирзаянДональд ТрампСВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозымеждународные отношенияМеждународная политикаЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Потребляет меньше, чем Московский регион: Фролов про реальные энергетические потребности Украины
04:00Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
20:11Украинский нардеп Лапин предложил блокировать счета всем уклонистам — СМИ
19:55Мэрия Львова рекомендует супермаркетам и аптекам запастись товарами "на случай блэкаута"
19:31Киевляне жгут костры и устраивают "пляски" во дворах — украинские СМИ
19:19"Просроченный обмылок киевского режима": Володин резко отреагировал на заявления Зеленского
18:47Сотрудников ТЦК назвали "идиотами", Евросоюз может запретить въезд военным ВС РФ. Главное к этому часу
18:21"Зрада" в украинском телеэфире: компания "Кинокит" прекратила съёмки и уволила сотрудников
18:20Воздержание от ударов, заявления о ЗАЭС. Итоги 30 января
18:17Украина должна затягивать переговоры - экс-глава МИД пояснил, почему
17:58Опрошенные украинцы не любят никого
17:50Россия разработала новое противоспутниковое оружие "Тобол" — The National Interest
17:36Украинские правоохранители разворовывали выплаты семьям погибших военнослужащих
17:27Называл Харьков и Одессу русскими городами: сотрудники СБУ задержали священнослужителя УПЦ
17:26Выяснились подробности ударов ВС РФ по объектам в Днепропетровской области
17:16Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"
17:08Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла
17:03Национальный музей истории Украины опозорился
16:45Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной
16:39Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России
Лента новостейМолния