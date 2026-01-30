https://ukraina.ru/20260130/ssha-i-evropa-gde-prokhodit-tochka-razloma-1075024583.html

США и Европа: где проходит точка разлома?

США и Европа: где проходит точка разлома?

30.01.2026

Американо-европейские отношения входят в фазу системного кризиса. По словам политолога-международника Геворга Мирзаяна, несмотря на распространенное мнение, причина разлада — не только политика Дональда Трампа.

