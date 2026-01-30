https://ukraina.ru/20260130/malorossiyskie-toponimy-v-antarktide-i-moryak-chernomorets-sredi-liderov-pervogo-pokhoda-k-yuzhnomu-1075011681.html

Малороссийские топонимы в Антарктиде и моряк-черноморец среди лидеров первого похода к Южному полюсу

Первая русская антарктическая экспедиция, участники которой 28 января 1820 первыми в истории человечества подошли вплотную к шельфовым льдам самого южного материка и лицезрели Антарктиду, формировалась преимущественно из моряков - балтийцев. Однако, было и исключение – Иван Завадовский

Завадовский был назначен помощником командира флагманского шлюпа "Восток" благодаря личной протекции начальника экспедиции Фаддея Беллинсгаузена. Вся карьера этого офицера до и после похода на юг была связана с Черноморским флотом.История распорядилась так, что именем "посланца" Черноморья названо едва ли не наибольшее число географических объектов, наименованных в честь участников Антарктической экспедиции.Безусловно к началу эпохального плавания к Южному полюсу Беллинсгаузен и сам для Черноморского флота чужим человеком не был. В 1812-19 годах он служил там капитаном фрегата "Минерва", а затем на аналогичном судне "Флора". Накануне вызова в Петербург для назначения руководителем экспедиции он получил задание командующего флотом Алексея Грейга определить географическое положение "всех черноморских приметных мест и мысов". И лишь дело огромной государственной важности помешало офицеру выполнить поручение флотского начальства.Однако Беллинсгаузен всё же был человеком "северным": окончил (как и Михаил Лазарев) Морской кадетский корпус в Кронштадте, начинал службу в Ревельской эскадре, на Балтике застала его первая война – англо-русская (1807-12 годов), на Балтийском флоте Беллинсгаузен остался служить после похода к Антарктиде.Иное дело – взятый бывшим капитаном "Флоры" с собой в Петербург его помощник Завадовский. Последний являлся выпускником Черноморского кадетского корпуса, располагавшегося во время его учёбы в Николаеве. В 1798-1800 годах он участвовал в легендарном походе эскадры Черноморского флота под командованием Фёдора Ушакова в Восточное Средиземноморье.Гардемарин Завадовский причастен к взятию крепостей Видо и Корфу, а затем и итальянской Анконы. В войну 1806-12 годов лейтенант Завадовский отличился при блокаде Варны (1811 год) и истреблении в ходе неё неприятельских судов. В 1817 году его назначили командиром отряда из десяти канонерских лодок, курсировавших между Херсоном и Николаевом.На "Флору" к капитану Беллинсгаузену Завадовский перешёл в марте 1819 года, а 16 июля на шлюпе "Восток" в сопровождении шлюпа "Мирный" они уже начали путь из Кронштадта в сторону Атлантического океана.Характер отношений капитана и его помощника демонстрирует и то, что на их судне было лишь 9 офицеров (включая штаб-лекаря, штурмана и гардемарина). Поскольку ажиотаж вокруг участия в плавании к Антарктиде был очень большой, офицеры назначались в него преимущественно по рекомендации различных начальствующих лиц. Можно предположить, что Беллинсгаузену пришлось проявить настойчивость, чтобы добиться утверждения заместителем капитана флагманского корабля неизвестного в Петербурге черноморского офицера с малороссийской фамилией.Правда его фамилия сама по себе была в имперской столице тогда знаменита, так как в окружение Екатерины II входил влиятельный вельможа малороссийского происхождения Пётр Завадовский. Первые географические открытия Антарктической экспедицией были сделаны у Южной Георгии – крупного субантарктического острова в южной Атлантике, нанесённого на карту ещё Джеймсом Куком (сейчас остров находится в подчинении администрации спорных Фолклендских островов). Неподалёку от Южной Георгии вторым лейтенантом шлюпа "Мирный" Михаилом Анненковым 27 декабря 1819 года был замечен меньший по размеру остров, названный его именем.Затем плавание продолжилось к архипелагу Южные Сандвичевы острова. Кстати, то, что это архипелаг, а не как считалось ранее "Земля Сандвича", установили русские моряки. Крупнейший из трёх островов данной группы был назван в честь Завадовского. Он имеет округлую форму и занимает площадь 25 квадратных километров.5 января на нём высадились помощник командира "Востока" в сопровождении астронома Ивана Симонова и лейтенанта Дмитрия Демидова. На острове, где едва закончилось извержение вулкана, были взяты образцы лавы, пойманы несколько птиц и пингвинов.Сегодня этот остров, как и весь архипелаг также оспаривается Аргентиной и Соединённым Королевством. Вулкан там дымит и сейчас, а у его подножья греется очень крупная колония антарктических пингвинов. Довольно живописно остров Завадовского показан в заключительной части серии "Острова" документального сериала "Планета Земля II" производства британской BBC.Следуя далее на юг российские шлюпы проникли в антарктические воды. Было предпринято шесть попыток приблизиться к материку, но громадные ледяные поля преграждали путь первооткрывателям. Наиболее удачной оказалась третья попытка, когда моряки подошли на расстояние всего 20-ти миль от берега. Они наблюдали покрытое льдом побережье, и лишь ограниченная в тот период видимость помешала им увидеть горные вершины в глубине континента. Сам Беллинсгаузен по ряду признаков тогда предположил, что экспедиция достигла Антарктиды. Но доказана была эта догадка более поздними исследованиями.В июне 1820 года после месячной стоянки в австралийском порту экспедиция направилась к острову Таити, восточнее которого была открыта целая группа островов, названная островами Россиян (среди них – острова Кутузова, Лазарева, Раевского, Ермолова, Милорадовича, Грейга, Волконского, Барклая-де-Толли, Витгенштейна, Остен-Сакена, Моллера, Аракчеева).После двухмесячного ремонта в Австралии "Мирный" и "Восток" предприняли в конце 1820 – начале 1821 годов четыре новых попытки приблизиться как можно ближе к Южному полюсу. Однако погодные условия тогда были ещё хуже, чем в начале 1820-го. Тем не менее у берегов Антарктиды экспедиция открыла остров Петра I и Берег Александра I. Позже выяснилось, что последний – крупный остров, отделённый от материка узким проливом.Заключительным эпизодом плавания в южных широтах двух очень потрепанных экстремальными условиями кораблей стало посещение недавно обнаруженной Новой Шетландии (к северу от Антарктического полуострова). Благодаря этому предприятию Южно-Шетландские острова были нанесены на карту, получив русские наименования: Бородино, Малый Ярославец, Смоленск, Березино, Полоцк, остров вице-адмирала Шишкова, остров адмирала Мордвинова, остров капитан-командора Михайлова, остров адмирала Рожнова, Три Брата. Правда сейчас они носят двойные английские и русские названия: Смит (Бородино), Сноу (Малый Ярославец) и т.д.На родину по-настоящему героическая экспедиция прибыла 5 августа 1821 года, а к концу XIX века на международном уровне начался спор о приоритете открытия Антарктиды. В качестве альтернативных первооткрывателей ледяного континента рассматривались британский мореплаватель Эдвард Брансфилд и американский промысловик Натаниэль Палмер. С последним Беллинсгаузен встретился на Южных Шетландских островах.Однако экстремальное плавание российских лёгких парусников среди ледяных глыб, в морозы, снегопады и туманы произвело столь большое впечатление на потомков, что и в XX веке в Антарктиде продолжили возникать топонимы в честь участников Первой русской антарктической экспедиции.Так в 1901 году появилась гора Беллинсгаузена, море Лазарева, а также два географических объекта, названных в честь Завадовского. В 1929 году норвежская экспедиция присвоила это имя мысу острова Петра I. А в 1959 году такое же название советская антарктическая экспедиция дала куполу Западного шельфового ледника.Ветеранов первого российского плавания к Антарктиде вновь объединила война с Турцией 1828-29 годов. Беллинсгаузен в ходе неё командовал Гвардейским экипажем. Его бойцы выполняли функции морской пехоты на кораблях Черноморского флота и участвовали в успешной осаде Варны 1828 года, а годом позже отличились при взятии восточно-балканских крепостей Месемврия и Инада.Лазарев командовал кораблём "Азов" в Наваринском сражении, а затем руководил штабом эскадры Балтийского флота, действовавшей в Средиземном море.Направляясь на балканский театр боевых действий Беллинсгаузен должен был увидеться со своим былым соратником. Ведь Завадовский руководил тогда Дунайской флотилией, обеспечивавшей переправу армейских подразделений через реку.К моменту прибытия Беллинсгаузена на Дунай его бывший подчинённый уже успел прославиться под Браиловом. 9 июня 1828 года вблизи крепости отряд из 18 канонерских лодок, ведомый Завадовским, разгромил речную флотилию противника в 32 канонерки. Это привело к блокированию и капитуляции османской твердыни, что облегчило форсирование Дуная российской армией.За действия при Браилове командир дунайцев получил чин контр-адмирала. Правда пробыл он в нём недолго.К началу зимовки 1828-29 годов флотилии под Измаилом Завадовский был понижен в чине и должности. Кандидат военных наук Алексей Конеев полагает, что это было обусловлено неудачными действиями речников при осаде Силистрии. До конца кампании 1828 года её взять так и не удалось.Однако осенью 1829 году Завадовский был восстановлен в прежнем звании и должности. По окончании войны он был причастен к созданию отделения канонерских казачьих лодок флотилии, находившегося под командою командира Дунайского казачьего полка.В 1830 году, значительно раньше, чем другие лидеры Антарктической экспедиции, Завадовский покинул службу. Последние годы жизни он провёл в Одессе, где и был похоронен в 1839 году. Беллинсгаузен умер в 1852 году и получил упокоение в Кронштадте. Годом раньше завершилась жизнь Лазарева. Почти до самой кончины (с 1834 года) он возглавлял Черноморский флот, а потому похоронен в Севастополе.

