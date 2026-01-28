https://ukraina.ru/20260128/aleksandr-ananev-zelenskiy-khochet-sdat-donbass-tak-zhe-kak-pashinyan-sdal-karabakh-1074903467.html

Александр Ананьев: Зеленский хочет сдать Донбасс так же, как Пашинян сдал Карабах

Изменить ход переговоров могут значительные военные успехи российской армии, например, взятие крупных городов: Запорожье, Кривой рог, Николаев, Харьков. Зеленский же не может пойти на уступки, поскольку окружен с одной стороны националистами-фанатиками, а с другой западными кураторами из "глобальной партии войны".

2026-01-28T10:37

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев.В Абу-Даби 23 и 24 января прошли переговоры российской, американской и украинской делегаций по прекращению конфликта на Украине. Экспертное сообщество разделилось на два лагеря: первые оценивают итоги встречи как позитивные и многообещающие; вторые обращают внимание, что переговоры не завершились достижением каких-либо соглашений.— Александр Васильевич, каковы результаты переговоров, по вашим оценкам? Может ли быть найден компромисс в ближайшие месяцы? Или нас ждет ещё один год войны, судя по действиям Киева? Напомню, ранее Россия предлагала энергетическое перемирие, но Зеленский отказался от него. Зеленский также не желает отдавать украинские территории.— Пока переговоры не завершены, и их содержание держат в секрете, абсурдно говорить об их успехе или провале. Важно, что они будут продолжены. К сожалению, возможность достичь компромисса я бы не переоценивал, поскольку ни Россия, ни киевский режим не могут отказаться от своих антагонистических позиций.Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его "первопричин", что требует нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации. Заключения мирного договора. Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые подвергались агрессии со стороны киевского режима до начала СВО. Все 4 региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.Просроченный президент Зеленский настаивает именно на сохранении "первопричин", требуя гарантий безопасности, подразумевая под ними ввод иностранных войск в страну. Ему необходимо временное перемирие, заморозка линии фронта для подготовки вместе с западными союзниками к реваншу.С моей точки зрения, изменить ход переговоров могут значительные военные успехи российской армии, например, взятие крупных городов, таких, как Запорожье, Кривой рог, Николаев, Харьков.— После встречи в Абу-Даби украинцы, россияне и американцы провели совместный обед. У вас большой опыт в дипломатии, расскажите, это что-нибудь значит — такого рода мероприятие между противодействующими сторонами?— В ООН для переговоров разных групп стран, например развитых и развивающихся, для достижения конкретного результата назначали авторитетных фасилитаторов. Это своего рода посредники, которые использовали техники эффективной коммуникации.В Абу-Даби эту роль выполняют американцы. Участие в совместном обеде — дань уважения фасилитатору, протокольное мероприятие, но не более того.— Евросоюз не способен обеспечить Украину оружием в необходимом объёме, признал генсек НАТО Рютте, потому что Европа строит оборонную промышленность. Можно ли такое заявление расценивать как движение Европы в сторону отказа от поддержки Украины и в сторону принятия условий Трампа по Украине?— На прошлой неделе была обнародована Стратегия нацобороны США. В ней сказано, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, сохранят военное присутствие в Европе (“critical but more limited”), но сдерживание России и помощь Украине — всё это должно находиться в сфере ответственности европейских союзников. В отношении европейцев Стратегия констатирует, что "хоть Европа и играет по-прежнему важную роль, её доля в мировой экономике сокращается", поэтому "их (европейских союзников) усилия и ресурсы лучше всего направить на Европу".В свою очередь Соединённые Штаты будут способствовать трансатлантическому военно-техническому сотрудничеству и противодействовать торговым барьерам в военной сфере. При этом в Стратегии без лицемерия указывается, что США должны иметь значимую долю выгоды в растущих военных расходах европейских стран!Другими словами, для Европы закончилось то привилегированное положение, когда дешевые энергоресурсы шли из России, гарантии безопасности от США (без трат на вооружения), дешевые товары из Китая — по формуле Борреля о саде и джунглях. Короче говоря, Европа каталась, как сыр в масле. Но, как говорили древние: "Quos Deus perdere vult dementat prius" (в переводе с латыни: "Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума").Теперь ЕС сам себя лишил не только геополитического, но и экономического суверенитета, попав под тотальную зависимость от прихотей руководства США. Конечно, Европа никуда не денется и выполнит то, что велит гегемон, другое дело — так ли он искренен в желании справедливого мира и взаимных гарантий безопасности в Европе.— Киев получит гарантии безопасности США, только если сначала откажется от территорий. Но Зеленский, как я упомянула выше, не хочет. Что может изменить его позицию? Может ли это произойти к следующему этапу переговоров в Абу-Даби 1 февраля?— Дело не в желании или нежелании Зеленского. Вспомните, ведь до того, как стать главой Украины он неоднократно и искренне обещал обеспечить мир на Донбассе, снять запреты с употребления русского языка. И много чего ещё сулил, повторяя слова суфлера.Но действия определяет не он. Зеленский не может пойти на уступки, поскольку окружен с одной стороны националистами-фанатиками, а с другой западными кураторами из "глобальной партии войны", типа Бориса Джонсона, которые заинтересованы в продолжении военных действий. Они рассчитывают, что ситуация может измениться после промежуточных выборов в конгресс США или других событий (например, волнений в Миннесоте), и гегемон опять будет втянут в противостояние.Главарь киевского режима пытается выторговать хоть какие-то гарантии и обещания от своих кураторов, чтобы его уступки не стали причиной его политического, а то и физического устранения. Одно дело, если ВСУ постепенно сдадут территории ценой своих огромных потерь, другое — если сам Зеленский откажется от территорий и отдаст приказ отойти. Тогда ему и предъявят претензии.Кстати, об аналогичной тактике как-то проговорился армянский премьер Никол Пашинян. Он изначально хотел избавиться от Карабаха, но боялся сделать это, поскольку его бы сразу сместили, поэтому Пашинян намеренно спровоцировал войну с Азербайджаном, а затем сделал все, чтобы ее проиграть.Трамп сейчас предпочитает не разрушать сложившиеся государственные системы, но все больший интерес испытывает к точечным ротациям в руководстве. Об этом в интервью Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс.

