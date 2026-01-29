https://ukraina.ru/20260129/andrey-biletskiy-belyy-vozhd-korichnevoy-chumy-1074961550.html

Андрей Билецкий*: белый вождь коричневой чумы

Андрей Билецкий*: белый вождь коричневой чумы

На Украине активно циркулируют слухи о возможном преемнике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Утверждается, что им может стать махровый неонацист Андрей Билецкий

Будущий "белый вождь" провел детство в обычной панельной многоэтажке на севере Харькова, отец приехал в этот город из области, мать – из-под Житомира.В русскоязычном Харькове он умудрился стать украинским националистом, хотя мовой особо тогда и не владел. В 2001-м он окончил местный университет. Тема дипломной работы показательна – деятельность Украинской повстанческой армии**.С этого момента Билецкий начал скитаться по различных правым группировкам. В начале "нулевых" он пробовал сотрудничать с харьковскими отделениями "Тризуба"*** и Социал-национальной ассамблеи (будущая партия "Свобода"), однако вождистские замашки не позволили ему надолго задержаться где-либо.Это было временем идейных исканий, которые порой приводили Билецкого к неординарным выводам. В сети можно найти его интервью от 2010 года, в котором он призывал к созданию конфедерации с Россией с центром в Киеве, этакого восточноевропейского блока, так как, пояснял он, украинские националисты не смогут существовать без российских природных ресурсов.Панславянство, однако, очень скоро сменилось пещерным неонацизмом, идеями превосходства белой расы, заигрыванием с языческими культами и прочей галиматьей.Счастливый билет в украинскую политику заурядному харьковскому недофюреру подарил тогдашний губернатор региона Арсен Аваков*, который привлек молодчиков Билецкого к патрулированию города. Номинальная цель – борьба "дружинников" с наркоторговлей. В реальности – кошмарить политических оппонентов Авакова, а также собирать дань с бизнесменов.Когда его покровитель отошел от дел, Билецкий быстро очутился за решеткой. К этому моменту он уже возглавлял свою организацию под названием "Патриот Украины"***, но все еще не мог развернуться на всю страну, ограничиваясь Харьковом и окрестностями.В конце 2011 года его арестовали за разбойное нападение и посадили в СИЗО, где он просидел вплоть до бегства Виктора Януковича. Вознесенный Майданом на должность главы МВД Аваков выпустил Билецкого из тюрьмы: заваривалась каша в Донбассе и ручные радикалы понадобились Киеву для подавления народных республик Донецка и Луганска.К этому времени относится формирование бригады "Азов"*** под управлением Билецкого, которая сыграет главную роль в подавлении восстания в Мариуполе, после чего неонацисты сделают этот русскоязычный город своей базой.После того, как горячая фаза боевых действий 2014-2015 гг. миновала, Билецкий стал депутатом Верховной Рады, однако в парламенте практически не появлялся. Наступил период пожинать плоды сотрудничества с постмайданным режимом – неонацисты официально стали частью системы МВД, отжимали бизнес, крышевали бандитов, немалую долю с этого имел и Билецкий.Далее т.н. азовское движение постиг раскол, Билецкий отпочковался и создал после начала СВО Третью штурмовую бригаду, которая успела с того момента превратится в армейский корпус.Сегодня самопровозглашенный вождь украинского национализма подсиживает главкома ВСУ и не теряет надежд на большое политическое будущее в качестве лидера условной "партии войны".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ***Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о том, кто стоит за лидером "Азова" - в материале издания Украина.ру Мыло на шило. Вместо Сырского - Билецкий.

