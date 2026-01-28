https://ukraina.ru/20260128/mylo-na-shilo-vmesto-syrskogo---biletskiy-1074914296.html

Мыло на шило. Вместо Сырского - Билецкий*

В украинских медиа последние пару недель, а по большому счёту весь январь, да и даже часть декабря, активно циркулируют слухи об отставке главкома ВСУ Сырского. Об этом начинают писать уже и западные медиа, упоминая контекст возможной подготовки сменщиков. И вот что происходит на самом деле, и почему вдруг эту историю начали так активно обсуждать?

Когда его назначали, а все прекрасно помнят эпопею с отставкой Залужного, уже тогда было очевидно, что Сырский изначально заходил как человек, которого раньше или позже снимут и сделают крайним. Но, что такого происходит сейчас, что б пошли эти слухи? Ведь, по большому счёту, все так называемые "фортеци" закончились, все медийные подвиги, а ля курская авантюра, закончились. Даже попытка представить ситуацию в Купянске как особый успех ВСУ со стороны украинских медиа и руководства киевского режима не обросла никакими серьёзными подробностями и не превратилась в большое событие. Так почему медиа принялись отправлять его в отставку? Ответ здесь довольно простой. На носу вполне реальная перспектива вхождения Украины в избирательную кампанию и проведения президентских выборов. Я бы пока не говорил, что это стопроцентно свершившийся факт, но как минимум подготовка к ним точно идёт. Конечно, украинское руководство попытается сорвать эту историю, попытается от неё отпетлять, но полностью исключать такой сценарий уже нельзя. И, конечно же, Зеленский продолжает заниматься подготовкой к собственным выборам. Подчёркиваю, именно к собственным. Но параллельно он готовит и резервные варианты. Например, такой когда американцы, всё больше и больше раскручивая антикоррупционный кейс, начнут втягивать в него уже и самого Зеленского. И тогда его могут вынудить уйти. Формально, по собственному желанию. И вот в этом случае включается так называемый план Б. Британский план конечно же. Этим занимаются люди, курирующие киевский режим. По крайней мере ту его часть, которая связана с Зеленским. А раньше это все было тесно связано с Ермаком.Я уже рассказывал про масштабный "смотр" британских персонажей, который Зеленский устроил в январе. Так вот, если американцы всё же дожмут Зеленского и он будет вынужден уйти, план Б это, конечно же, Залужный. А если не дожмут, то запускается другой, вполне классический для украинской политики сценарий. Он называется "выбор из двух плохих вариантов" - выбор меньшего зла. Эта логика хорошо знакома украинскому обывателю и экспертному сообществу. Самый наглядный пример это история с Януковичем и подготовкой им своих очередных выборов в 2015 году, до которых он, как мы знаем, не досидел. Тогда параллельно готовился удобный для него спарринг-партнёр. Таким спарринг-партнёром должен был стать Олег Тягнибок, глава партии "Свобода", ультранационалист, радикал. Для этого были приложены огромные усилия по раскрутке самой партии, по раскрутке Тягнибока. Логика была простой - Тягнибок это что-то совсем экстремальное, радикальное. И даже те, кто не любил Януковича, во втором туре проголосуют за него, лишь бы президентом не стал такой радикальный упырь. Чем вся эта история закончилась, все прекрасно знают. Свержением Януковича. Госпереворотом. Майданом. Якобы под европейскими и евроцентрическими лозунгами. А по факту это привело к ренессансу неонацистского государства на Украине, и окончательному превращению незалежной в Антироссию. Вот такая вот игра в удобного спарринг-партнёра.И вот сейчас британцы, Зеленский и его ближайшее окружение принялись готовиться к этим уже вполне вероятным выборам, которые могут состояться уже весной, как один из возможных сценариев, ровно по той же самой схеме. Для этого они намерены отправить в отставку Сырского, когда всё будет согласовано с этим самым спарринг-партнёром, и завести на пост главкома ВСУ именно его, тем самым привлекая к нему дополнительное внимание и повышая статус. А этот потенциальный спарринг-партнёр это Андрей Билецкий, создатель "Азова". Сейчас он глава третьего штурмового корпуса, который просто заполонил собой украинское медиа пространство.И здесь есть важный и интересный аспект, связанный с Билецким. Я много раз рассказывал вам, что одним из людей, стоящих за его финансированием, является Сияр Куршутов. И действует он, в том числе, в интересах французов и французской разведки. Так вот, британцы, почуяв неладное, возобновили интенсивные переговоры с Билецким. Разумеется, через Зеленского и его ближайший круг. Вообще, Банковая ещё при Ермаке много общалась с Билецким, очень сильно его опасаясь, и параллельно, через олигарха Ахметова, выращивая ему конкурентов в лице двенадцатой бригады Нацгвардии во главе с Денисом Прокопенко, тем самым "Терпилой Азовстали". Но при этом одновременно с ним продолжали общаться, уже тогда подумывая о нынешнем плане. Логика была простая. Билецкий должен быть настолько страшным и радикальным, чтобы даже те, кто к моменту выборов будет разочарован в Зеленском, во втором туре всё равно проголосовали за Зеленского.И вот сейчас идея ровно в этом. Назначить Билецкого вместо Сырского. Переговоры пока ещё идут. Решение не утверждено. Всё обсуждается. Но план примерно такой - дать Билецкому пост, нарезать ему, с одной стороны, полномочия для максимально радикальных решений которые якобы должно встряхнуть армию, а с другой стороны мобилизовать ресурсы под какие ни будь "перемоги". Параллельно в медиа уже активно разгоняется миф о Билецком и третьем штурмовом корпусе. Распространяется нарратив о том, что он и его офицеры это сторонники жёстких решений - заградотрядов, расстрелов своих и чужих. Мол, зато очень эффективно, и иначе теперь нельзя. И хотя военные эксперты имеют по части эффективности третьего корпуса серьёзные сомнения, миф настойчиво продвигается через блогеров, через классические медиа, через социальные сети. И предполагается, что в рамках этого плана, а времени, повторюсь, до гипотетических выборов будет не так уж и много, Билецкий зайдёт на пост. После этого ценой невероятных усилий и мясных штурмов попытаются что то отбить на линии фронта. Повесить ему за это медальку. Создать образ победителя. Параллельно он должен будет провести некие "зачистки" на фронте, экстраординарные действия, якобы утёкшие в медиа истории про расстрелы дезертиров, жёсткие действия в отношении пленных, которые тоже как бы случайно утекут. И всё это будет персонально увязано с Билецким. Ему должны создать ореол победителя и одновременно крайне жёсткого, пугающего человека. При этом так, чтобы этот образ не начал работать против Зеленского.Но я не зря вспомнил историю Януковича и Тягнибока. Вроде бы обычная политтехнологическая схема, но прошлый подход к стратегии выбора "меньшего зла" и спарринг-партнера на Украине напрямую привёл к поляризации общества, к радикализации, к Майдану, к перевороту, к свержению Януковича, к АТО на Донбассе и в итоге к большой войне. И сейчас игры с этим же сценарием, с накачиванием рейтингов Билецкого, с выведением его на передний план, запросто могут привести к самым непредсказуемым последствиям для бидолашной Неньки.С другой стороны, мне кажется, для украинского обывателя чем хуже, тем лучше. Когда всё это рухнет с грохотом, они, возможно, вздохнут с облегчением. Если для этого понадобится ужасный финал в виде очередного упыря, который на крыльях разогнанной кампании вдруг не признает результаты второго тура, сыграет в свою игру, пойдёт на вооружённый переворот и устроит военную мясорубку в Киеве и по всей территории, контролируемой Киевом, когда все против всех, то, возможно, именно так этот кошмар под названием незалежная и закончится. Это, конечно, будет страшно для обывателя. Очень страшно. Но, возможно, недолго. Потому что никаких жизненных сил у такого режима кровососов и людоедов просто не будет. А то, что это будет именно режим кровососов и людоедов, здесь, увы, сомнений почти нет. Там такие сценарии могут начать разворачиваться, что самые страшные варианты с Гаити и Дювалье, или какого ни будь Бокассы покажутся мелочью. Это будет реально жутко. Но если всё это приведёт к падению самой этой химеры под названием Украина, то, как говорится, и Бог бы с ним.И да, вдогонку, завершая. Многие медиа сейчас называют ещё одну фамилию возможного сменщика Сырского. Это Драпатый, глава объединённых сил. Но надо очень плохо разбираться в украинской политике, чтобы всерьёз предполагать, что Зеленский может допустить Драпатого на пост Главкома. Для этого должно произойти что то совсем экзистенциальное. И должно быть прямое, жёсткое решение со стороны американцев. Драпатого точно поперёк горла Зеленскому и его ближайшему окружению. Его не случайно выдавили из сухопутных войск именно в тот момент, когда нужно было запускать очередную титаническую коррупционную кормушку в виде так называемой "Линии дронов". Н чужой этим упырям и клептоманам из "Квартала" Так что нет. Все разговоры про Драпатого это, по большому счёту, ерунда.Итого - история с отставкой Сырского действительно есть. Но сейчас это не столько история про то, чтобы повесить на нём всех собак. Хотя и такой сценарий тоже возможен, его могут разыграть. В первую очередь это история про подготовку восхода новой чёрной, красно чёрной, если угодно, звезды на украинском политическом небосклоне. Про создание образа радикального спасителя. Про попытку сохранить бубочку Вовочку, этого криворожского кровососа, на его посту. Но, что то мне подсказывает, что если они (Зеленский и Лондон) попробуют сыграть в эту игру, то ничего у них не получится. Со всеми вытекающими последствиями.Подробнее о происходящем в "Азове" - в статье "Азов"* и мобилизованные аутисты не остановят катастрофу. Что говорят на Украине о ситуации на фронте*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

