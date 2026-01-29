https://ukraina.ru/20260129/28-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074965772.html
28 января 2026 года, вечерний эфир
28 января 2026 года, вечерний эфир
28 января 2026 года, вечерний эфирСегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Евгений Линин - военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области* Тема дня Новороссии. Соглашение между филиалом фонда "Защитники Отечества" в ДНР и государственным юридическим бюро республики. Гость: Марина Соловарова - руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Большое интервью. О возможном участии России в "Совете мира", а также о принуждении Украины к миру. Гость: Олег Матвейчев - депутат Государственной думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве России
