Государственное бюро расследований Украины предъявило очередное подозрение должностному лицу квартирно-эксплуатационного отдела Херсона, который отвечал за проведение публичных закупок для нужд военнослужащих. Об этом ведомство сообщило 28 января
Действия херсонского коррупционера нанесли ущерб в сотни тысяч гривен в процессе деятельности по обеспечению защитников режима Зеленского твердым топливом."По данным следствия, чиновник намеренно нарушил правила закупок, чтобы обеспечить победу заранее определенного предпринимателя при закупке дров для нужд военных,- рассказали в ГБР. - В частности, во время объявления и проведения открытых торгов чиновник не провел анализ рыночных цен, не обнародовал обязательные обоснования стоимости закупки, а также внес в тендерную документацию ложную информацию о сроках поставки дров". Таким образом были устранены конкуренты подопечного коррупционера. Чиновник также безосновательно отклонил предложения нескольких предпринимателей, которые предлагали цены значительно ниже "и определил победителем участника с самым дорогим предложением". В результате администрация Херсона заключила договор на поставку 977 кубометров дров на сумму более 3,2 млн гривен ($74,5 тыс) по ценам, выше рыночных. В дальнейшем срок поставки части товара был продлен с нарушением закона, что привело к убыткам бюджета.Чиновнику грозят шестью годами лишения свободы. ГБР завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Херсона за сделку с дровами для ВСУ.Ранее стало известно, что Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеровЕщё ранее выяснилось, что Антидроновые сетки в Херсоне рвут не дроныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Власти оккупированного Херосона снова погорели на военных закупках

13:23 28.01.2026
 
Государственное бюро расследований Украины предъявило очередное подозрение должностному лицу квартирно-эксплуатационного отдела Херсона, который отвечал за проведение публичных закупок для нужд военнослужащих. Об этом ведомство сообщило 28 января
Действия херсонского коррупционера нанесли ущерб в сотни тысяч гривен в процессе деятельности по обеспечению защитников режима Зеленского твердым топливом.
"По данным следствия, чиновник намеренно нарушил правила закупок, чтобы обеспечить победу заранее определенного предпринимателя при закупке дров для нужд военных,- рассказали в ГБР. - В частности, во время объявления и проведения открытых торгов чиновник не провел анализ рыночных цен, не обнародовал обязательные обоснования стоимости закупки, а также внес в тендерную документацию ложную информацию о сроках поставки дров".
Таким образом были устранены конкуренты подопечного коррупционера. Чиновник также безосновательно отклонил предложения нескольких предпринимателей, которые предлагали цены значительно ниже "и определил победителем участника с самым дорогим предложением".
В результате администрация Херсона заключила договор на поставку 977 кубометров дров на сумму более 3,2 млн гривен ($74,5 тыс) по ценам, выше рыночных. В дальнейшем срок поставки части товара был продлен с нарушением закона, что привело к убыткам бюджета.
Чиновнику грозят шестью годами лишения свободы. ГБР завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Херсона за сделку с дровами для ВСУ.
Ранее стало известно, что Украинский правоохранитель оказался мошенником, обворовывавшим пенсионеров
Ещё ранее выяснилось, что Антидроновые сетки в Херсоне рвут не дроны
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
