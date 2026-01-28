https://ukraina.ru/20260128/vlasti-okkupirovannogo-kherosona-snova-pogoreli-na-voennykh-zakupkakh-1074920310.html
Власти оккупированного Херосона снова погорели на военных закупках
Государственное бюро расследований Украины предъявило очередное подозрение должностному лицу квартирно-эксплуатационного отдела Херсона, который отвечал за проведение публичных закупок для нужд военнослужащих. Об этом ведомство сообщило 28 января
Действия херсонского коррупционера нанесли ущерб в сотни тысяч гривен в процессе деятельности по обеспечению защитников режима Зеленского твердым топливом."По данным следствия, чиновник намеренно нарушил правила закупок, чтобы обеспечить победу заранее определенного предпринимателя при закупке дров для нужд военных,- рассказали в ГБР. - В частности, во время объявления и проведения открытых торгов чиновник не провел анализ рыночных цен, не обнародовал обязательные обоснования стоимости закупки, а также внес в тендерную документацию ложную информацию о сроках поставки дров". Таким образом были устранены конкуренты подопечного коррупционера. Чиновник также безосновательно отклонил предложения нескольких предпринимателей, которые предлагали цены значительно ниже "и определил победителем участника с самым дорогим предложением". В результате администрация Херсона заключила договор на поставку 977 кубометров дров на сумму более 3,2 млн гривен ($74,5 тыс) по ценам, выше рыночных. В дальнейшем срок поставки части товара был продлен с нарушением закона, что привело к убыткам бюджета.Чиновнику грозят шестью годами лишения свободы. ГБР завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Херсона за сделку с дровами для ВСУ.
Действия херсонского коррупционера нанесли ущерб в сотни тысяч гривен в процессе деятельности по обеспечению защитников режима Зеленского твердым топливом.
"По данным следствия, чиновник намеренно нарушил правила закупок, чтобы обеспечить победу заранее определенного предпринимателя при закупке дров для нужд военных,- рассказали в ГБР. - В частности, во время объявления и проведения открытых торгов чиновник не провел анализ рыночных цен, не обнародовал обязательные обоснования стоимости закупки, а также внес в тендерную документацию ложную информацию о сроках поставки дров".
Таким образом были устранены конкуренты подопечного коррупционера. Чиновник также безосновательно отклонил предложения нескольких предпринимателей, которые предлагали цены значительно ниже "и определил победителем участника с самым дорогим предложением".
В результате администрация Херсона заключила договор на поставку 977 кубометров дров на сумму более 3,2 млн гривен ($74,5 тыс) по ценам, выше рыночных. В дальнейшем срок поставки части товара был продлен с нарушением закона, что привело к убыткам бюджета.
Чиновнику грозят шестью годами лишения свободы. ГБР завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Херсона за сделку с дровами для ВСУ.
