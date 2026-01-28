Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом - 28.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260128/mask-nazval-glavu-mid-polshi-sikorskogo-slaboumnym-slyunyavym-imbetsilom-1074914862.html
Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом
Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом - 28.01.2026 Украина.ру
Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом
Американский предприниматель и спонсор киевского режима Илон Маск дал нелестную характеристику главе МИД Польши Радославу Сикорскому в дискуссии об использовании Starlink в СВО. Об этом он написал 28 января в соцсети
новости
польша
украина
илон маск
мид
россия
сикорский
александр федоров
украина.ру
starlink
Министр иностранных дел Польши призвал противодействовать использованию системы спутниковой связи Starlink русскими при проведении ими специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Маск ранее спонсировал поставки этой системы на Украину, где она используется до сих пор в гражданских и военных целях. "Эй, большой человек elonmusk, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlinks для нанесения ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может нанести ущерб вашему бренду", - написал глава МИД Польши.Маск обратил внимание на комментарии Сикорского и резко высказался в ответ. Миллиардер отметил, что польский чиновник не понимает важности технологий для ВСУ."Этот пускающий слюни имбецил даже не понимает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - констатировал Маск.Сикорский замолчал и ничего не ответил. Накануне стало известно, что Министр Фёдоров заявил об угрозе от российских дронов со Starlink и призвал ускорить реакциюТакже на эту тему: Российских военных снабдили системами "Зубр". Главные новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
украина
россия
Украина.ру
новости, польша, украина, илон маск, мид, россия, сикорский, александр федоров, украина.ру, starlink, связь, всу, скандал, дипломаты, публичная дипломатия, военная помощь украине, ес
Новости, Польша, Украина, Илон Маск, МИД, Россия, Сикорский, Александр Федоров, Украина.ру, Starlink, связь, ВСУ, скандал, дипломаты, публичная дипломатия, военная помощь Украине, ЕС

Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом

11:50 28.01.2026 (обновлено: 11:52 28.01.2026)
 
Украина планирует эту войну на 3 года - и это разумно, - глава МИД Польши Радослав Сикорский
Украина планирует эту войну на 3 года - и это разумно, - глава МИД Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Американский предприниматель и спонсор киевского режима Илон Маск дал нелестную характеристику главе МИД Польши Радославу Сикорскому в дискуссии об использовании Starlink в СВО. Об этом он написал 28 января в соцсети
Министр иностранных дел Польши призвал противодействовать использованию системы спутниковой связи Starlink русскими при проведении ими специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Маск ранее спонсировал поставки этой системы на Украину, где она используется до сих пор в гражданских и военных целях.
"Эй, большой человек elonmusk, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlinks для нанесения ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может нанести ущерб вашему бренду", - написал глава МИД Польши.
Маск обратил внимание на комментарии Сикорского и резко высказался в ответ. Миллиардер отметил, что польский чиновник не понимает важности технологий для ВСУ.
"Этот пускающий слюни имбецил даже не понимает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - констатировал Маск.
Сикорский замолчал и ничего не ответил.
Накануне стало известно, что Министр Фёдоров заявил об угрозе от российских дронов со Starlink и призвал ускорить реакцию
Также на эту тему: Российских военных снабдили системами "Зубр". Главные новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния