Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом

Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом - 28.01.2026 Украина.ру

Маск назвал главу МИД Польши Сикорского слабоумным слюнявым имбецилом

Американский предприниматель и спонсор киевского режима Илон Маск дал нелестную характеристику главе МИД Польши Радославу Сикорскому в дискуссии об использовании Starlink в СВО. Об этом он написал 28 января в соцсети

Министр иностранных дел Польши призвал противодействовать использованию системы спутниковой связи Starlink русскими при проведении ими специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Маск ранее спонсировал поставки этой системы на Украину, где она используется до сих пор в гражданских и военных целях. "Эй, большой человек elonmusk, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlinks для нанесения ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может нанести ущерб вашему бренду", - написал глава МИД Польши.Маск обратил внимание на комментарии Сикорского и резко высказался в ответ. Миллиардер отметил, что польский чиновник не понимает важности технологий для ВСУ."Этот пускающий слюни имбецил даже не понимает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - констатировал Маск.Сикорский замолчал и ничего не ответил. Накануне стало известно, что Министр Фёдоров заявил об угрозе от российских дронов со Starlink и призвал ускорить реакциюТакже на эту тему: Российских военных снабдили системами "Зубр". Главные новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

