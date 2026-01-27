https://ukraina.ru/20260127/okolo-tysyachi-voennosluzhaschikh-vsu-okazalis-v-okruzhenii---genshtab-1074862692.html

Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб

Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб - 27.01.2026 Украина.ру

Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб

Очередное окружение военнослужащих украинских подразделений в зоне СВО констатировал начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом он заявил 27 января при проверке хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями российской группировки войск "Запад"

2026-01-27T09:55

2026-01-27T09:55

2026-01-27T09:55

новости

россия

украина

валерий герасимов

генштаб

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074177686_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c22136ecde3bac6361471c07831ef632.jpg

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач."Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - сообщило Минобороны РФ.В официальном сообщении сказано, что в завершение работы начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.Герасимов выступил с сообщениями о ходе СВО на участке группировки "Запад", сообщает РИА Новости. "В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", - сказал Герасимов.Ранее на эту тему: Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО: заявленияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сотни жителей Курской области в розыске, вакцинам от рака и ВИЧ прочат успех. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, валерий герасимов, генштаб, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, всу, разгром всу, окружение всу, наступление вс рф, донбасс