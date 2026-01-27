Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб - 27.01.2026 Украина.ру
Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб
Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб
Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб
Очередное окружение военнослужащих украинских подразделений в зоне СВО констатировал начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом он заявил 27 января при проверке хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями российской группировки войск "Запад"
2026-01-27T09:55
2026-01-27T09:55
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач."Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - сообщило Минобороны РФ.В официальном сообщении сказано, что в завершение работы начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.Герасимов выступил с сообщениями о ходе СВО на участке группировки "Запад", сообщает РИА Новости. "В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", - сказал Герасимов.Ранее на эту тему: Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО: заявленияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сотни жителей Курской области в розыске, вакцинам от рака и ВИЧ прочат успех. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Около тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении - Генштаб

09:55 27.01.2026
 
Очередное окружение военнослужащих украинских подразделений в зоне СВО констатировал начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом он заявил 27 января при проверке хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями российской группировки войск "Запад"
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - сообщило Минобороны РФ.
В официальном сообщении сказано, что в завершение работы начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.
Герасимов выступил с сообщениями о ходе СВО на участке группировки "Запад", сообщает РИА Новости.
"В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", - сказал Герасимов.
Ранее на эту тему: Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО: заявления
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сотни жителей Курской области в розыске, вакцинам от рака и ВИЧ прочат успех. Новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
